दिल्ली महिला आयोग में नियुक्तियों में गड़बड़ियों के मामले में एक गवाह के बयान दर्ज

नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट में आज दिल्ली महिला आयोग में नियुक्तियों में गड़बड़ियों के मामले में आज एक गवाह के बयान दर्ज किए गए. स्पेशल जज जीतेंद्र सिंह ने 16 दिसंबर को अगली सुनवाई करने का आदेश दिया.

आज सुनवाई के दौरान गवाह डॉ. दिलराज कौर के बयान दर्ज किए गए. आरोपी स्वाति मालीवाल की ओर से पेश वकील ने डॉ. दिलराज कौर का क्रास-एग्जामिनेशन करने के लिए इस आधार पर समय देने की मांग की की गवाह ने नया दस्तावेज पेश किया है और उसे पढ़ने के लिए उन्हें समय चाहिए. कोर्ट ने स्वाति मालीवाल के वकील को डॉ दिलराज कौर का क्रास-एग्जामिनेशन के लिए समय देते हुए सुनवाई टाल दिया. कोर्ट ने 16 दिसंबर को डॉ. दिलराज कौर के क्रास-एग्जामिनेशन के अलावा डॉ. दिनेश कुमार मिश्रा का बयान भी दर्ज करने का आदेश दिया.

आज सुनवाई के दौरान आरोपी स्वाति मालीवाल कोर्ट में पेश नहीं हुई. उनकी ओर से पेश वकील ने स्वाति मालीवाल की कोर्ट में पेशी से छूट की मांग की, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया. इसके पहले इस मामले में 4 नवंबर को शिकायतकर्ता और पूर्व विधायक बरखा सिंह के बयान दर्ज किए गए. कोर्ट ने दिसंबर 2022 में स्वाति मालीवाल समेत चार आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था. स्वाति मालीवाल ने आरोप तय करने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था.