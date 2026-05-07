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'ऑपरेशन सिंदूर' की पहली बरसी; शुभम की पत्नी बोलीं- आतंकियों ने सिंदूर छीना, सेना ने बदला लेकर दिया सम्मान

'ऑपरेशन सिंदूर' की पहली बरसी. ( Photo Credit: ETV Bharat )

कानपुर: पहलगाम में हुए आतंकी हमले के खिलाफ चलाए जा रहे 'ऑपरेशन सिंदूर' की आज पहली बरसी है. उस हमले में देश के 26 निर्दोष नागरिकों ने अपनी जान गंवाई थी. इनमें कानपुर के शुभम द्विवेदी भी शामिल थे. इस हमले के जवाब में भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर की बरसी पर शहीद शुभम के परिवार ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की. शुभम की पत्नी ऐशन्या ने बताया कि सेना द्वारा इस जवाबी कार्रवाई का नाम 'ऑपरेशन सिंदूर' रखना बेहद प्रतीकात्मक और भावनात्मक है. उन्होंने कहा कि पहलगाम में जिस तरह हिंदू पहचान पूछकर महिलाओं के सामने उनके पतियों को मारा गया, वह बेहद दर्दनाक था. आतंकियों ने हमारा सिंदूर छीना था, इसलिए सरकार और सेना ने इस ऑपरेशन को यह नाम देकर हम 26 महिलाओं को यह संदेश दिया कि देश हमारे सम्मान के लिए खड़ा है. 'ऑपरेशन सिंदूर' की पहली बरसी. (Video Credit: ETV Bharat) पिता का छलका दर्द: शुभम द्विवेदी के पिता संजय द्विवेदी ने कहा कि पिछले वर्ष 22 अप्रैल को धर्म के आधार पर की गई जघन्य हत्याओं के जवाब में माननीय प्रधानमंत्री और भारतीय सेना ने जो साहस दिखाया, वह अभूतपूर्व है. संजय द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत दुश्मन देश के 9 आतंकी ठिकानों को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया. यह न केवल एक सैन्य प्रहार नहीं बल्कि उन परिवारों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि भी थी, जिन्होंने अपनों को खोया.