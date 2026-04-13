झारखंड में फिर गहराया भाषा विवाद, मैथिली, मगही और भोजपुरी को लेकर राजनीतिक दलों में खींचतान, कैबिनेट मीटिंग पर टिकी हैं सबकी निगाहें
झारखंड में शिक्षक पात्रता परीक्षा में मैथिली, भोजपुरी और मगही को जगह नहीं देने के बाद विरोध तेज हो गया है.
Published : April 13, 2026 at 5:14 PM IST
रांची: झारखंड में फिर से भाषा विवाद गहरा गया है. झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में मैथिली, भोजपुरी और मगही को हटाए जाने पर विरोध के स्वर तेज होने लगे हैं. हटाए गए तीनों भाषा भाषी विद्यार्थियों में जहां नाराजगी देखी जा रही है, वहीं सत्तारूढ़ जेएमएम, कांग्रेस और राजद के अंदर इसे लेकर मतभिन्नता साफ नजर आ रहा है. जाहिर तौर पर यह मामला आगामी 15 अप्रैल को होने वाली कैबिनेट की बैठक में उठाए जाने की संभावना है.
सामाजिक संगठनों द्वारा आंदोलन की चेतावनी
इस संबंध में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने हाल ही में सभी भाषाओं का सम्मान करने की बात कहते हुए कैबिनेट में मुख्यमंत्री के समक्ष इसे रखने की बात कही है. इन सबके बीच टेट परीक्षा से बाहर की गई मैथिली, मगही और भोजपुरी को लेकर विभिन्न सामाजिक संगठनों ने आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है.
मैथिली के साथ अन्याय हो रहा है. यह भाषा राष्ट्रीय स्तर पर अष्टम अनुसूची में है, जबकि झारखंड में दूसरी राजभाषा की इसे मान्यता है. यदि इसे स्थान नहीं मिलेगा तो उसके साथ अन्याय ही माना जायेगा.:- अमरनाथ झा, प्रांतीय अध्यक्ष, अंतरराष्ट्रीय मैथिली परिषद
मगही और भोजपुरी को लेकर सरकार के इस निर्णय का विरोध किया जाएगाः कैलाश यादव
मैथिली, मगही और भोजपुरी पर सत्तारूढ़ गठबंधन में समन्वय नहीं
मैथिली, मगही और भोजपुरी को लेकर सत्तारूढ़ गठबंधन में समन्वय नहीं दिख रहा है. झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य बताते हैं कि वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इस संबंध में मुलाकात हुई है और बातचीत में क्या हुआ है, उसे राज्य की जनता को बताना चाहिए. उन्होंने कहा कि झारखंड में वैसी भाषा जिसकी लिपि हो, उसी को मान्यता दिया जाना चाहिए.
जानबूझकर उठाया जा रहा है भाषा विवाद: झामुमो
भाषा को लेकर उठा विवाद जानबूझकर किया जा रहा है. उसी तरह से जिस तरह से किसी होटल में खाना खाने के बाद पैसा नहीं देने के लिए थाली में जानबूझकर एक मक्खी को पकड़कर रख दिया जाता है. इधर, कांग्रेस ने टेट परीक्षा से बाहर किए गए तीनों भाषा को फिर से शामिल किए जाने की मांग दोहराई है.
कैबिनेट बैठक में आएंगे सकारात्मक परिणाम: कांग्रेस
कांग्रेस प्रदेश महासचिव राकेश सिन्हा ने कहा कि अधिकारी स्तर पर जो भी त्रुटियां हैं, उसे सरकार दूर करने का प्रयास करेगी और हमें उम्मीद है कि 15 अप्रैल को कैबिनेट की बैठक में कुछ सकारात्मक परिणाम आएंगे. इधर बीजेपी ने सरकार के इस निर्णय की आलोचना करते हुए तीनों भाषाओं को शामिल करने की मांग की है.
जनता को दिगभ्रमित कर रही है सरकार: बीजेपी
बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता अविनेश कुमार सिंह ने सरकार की आलोचना करते हुए कहा है कि एक तरफ कांग्रेस इसका समर्थन करती है और दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा का अलग रुख है, ऐसे में यह सरकार, जनता को दिगभ्रमित करने का काम कर रही है.
भाषा को शामिल करने के लिए बेसब्र छात्र!
बहरहाल विवादों के बीच 21 अप्रैल से टेट परीक्षा का आवेदन ऑनलाइन माध्यम से लिया जाएगा. जैसे-जैसे समय नजदीक आता जा रहा है, इस परीक्षा में शामिल होने के लिए छात्र बेसब्री से सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि यदि संशोधन होता है तो उन्हें जरूर इसमें शामिल होने का मौका मिलेगा.
ये भी पढ़ें- भाषा विवाद पर BJP का बड़ा आंदोलन, पलामू से शुरू होगा युवाओं का विरोध
झारखंड में भाषा विवाद की क्या है वजह, शिक्षा विभाग को क्यों देनी पड़ी सफाई!
भाषा विवाद पर सदन में जवाब दे चुकी है सरकार, नई शराब नीति पर अभी कोई प्रस्ताव नहीं- मंत्री चंपई सोरेन