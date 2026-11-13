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"कथा में जाएंगे, कुंडा जा रहे हैं..."; गोंडा में पूर्व सांसद बृजभूषण सिंह बोले- "...सनातन का नुकसान इनके बस का नहीं है"

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गोंडा : जिले में भाजपा के पूर्व सांसद व भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह शुक्रवार को एक कार्यक्रम में शामिल हुए. इस दौरान एक सवाल पर उन्होंने कहा कि गोंडा में कथाओं का एकदम जाल फैला हुआ है. सब कथाएं हो रही हैं. उन्होंने कहा कि जनवरी में मैने कराया था, उसके बाद कथा ही कथा.

उन्होंने कहा कि आज बहुत बौद्धिक कथा है. उन्होंने कहा कि जो लोग विरोध किए हैं, उनके शब्दों को पूरा नहीं सुने हैं. उन्होंने कहा कि "जिसकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी". उन्होंने कहा कि मैने पूरी कथा सुनीं, उनका भाव किसी का अपमान करने का नहीं था. उन्होंने कहा कि कथा में जाएंगे, कुंडा जा रहे हैं.