"कथा में जाएंगे, कुंडा जा रहे हैं..."; गोंडा में पूर्व सांसद बृजभूषण सिंह बोले- "...सनातन का नुकसान इनके बस का नहीं है"
भाजपा के पूर्व सांसद बृज भूषण शरण सिंह शुक्रवार को एक कार्यक्रम में शामिल हुए.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 13, 2026 at 11:11 PM IST
गोंडा : जिले में भाजपा के पूर्व सांसद व भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह शुक्रवार को एक कार्यक्रम में शामिल हुए. इस दौरान एक सवाल पर उन्होंने कहा कि गोंडा में कथाओं का एकदम जाल फैला हुआ है. सब कथाएं हो रही हैं. उन्होंने कहा कि जनवरी में मैने कराया था, उसके बाद कथा ही कथा.
उन्होंने कहा कि आज बहुत बौद्धिक कथा है. उन्होंने कहा कि जो लोग विरोध किए हैं, उनके शब्दों को पूरा नहीं सुने हैं. उन्होंने कहा कि "जिसकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी". उन्होंने कहा कि मैने पूरी कथा सुनीं, उनका भाव किसी का अपमान करने का नहीं था. उन्होंने कहा कि कथा में जाएंगे, कुंडा जा रहे हैं.
उन्होंने कहा कि अब देखिए जितनी बड़ी कथाएं हैं जो कराने वाले लोग हैं वो चाहते हैं कि हम उनकी कथा में आएं. सबको लगता है कि नेताजी कथा के प्रेमी हैं और साधु-संतों का सम्मान करते हैं. इसलिए मुझे हर कथा का निमंत्रण आता है. उन्होंने कहा कि अगर मेरे जाने से उस कथा की कुछ प्रतिष्ठा बढ़ती है, कुछ चर्चा अच्छी होती है, तो मैं कोशिश करता हूं. एक सवाल उन्होंने कहा कि चौराहे पर डिबेट चाहते हैं, उनके लिए एक ही फोरम है और वह है लोकसभा. उनको अपनी बात लोकसभा में कहनी चाहिए.
एक सवाल पर उन्होंने कहा कि अगर उनके सांसद ने ये बात कही है, क्योंकि आप कह रहे हैं, मैंने सुना नहीं है. अगर ये बात उनके सांसद ने कही है, तो अखिलेश यादव को ऐसे नेताओं की जुबान बंद करना पड़ेगा. ये कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं और सनातन का नुकसान इनके बस का नहीं है.
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