MMDR पर सीएम हेमंत सोरेन का बयान, कहा-सदन को कानून बनाने का अधिकार, पर राज्य से भी लेना चाहिए था मंतव्य
एमएमडीआर कानून पर सीएम हेमंत सोरेन ने अपनी बात रखी है. रिपोर्ट-भुवन किशोर झा
Published : November 26, 2026 at 9:03 PM IST
रांची: एमएमडीआर और एसआईआर के खिलाफ विधानसभा से प्रस्ताव पारित कर हेमंत सरकार ने यह जताने की कोशिश की है कि संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्य दोनों को अधिकार दिए गए हैं और राज्य की उपेक्षा नहीं की जा सकती. इस मुद्दे पर झारखंड देश का पहला राज्य है जहां विशेष सत्र बुलाकर दो दिनों तक सदन में ना केवल विशेष चर्चा की गई, बल्कि प्रस्ताव पारित कर केंद्र को भेजने का निर्णय लिया गया है.
कानून बनाने से पहले राज्य से लेना चाहिए था मंतव्यः सीएम
विशेष सत्र के आखिरी दिन सदन में केंद्र पर जमकर हमला बोलने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा परिसर में मीडिया से बातचीत में स्पष्ट शब्दों में कहा कि हम यह नहीं कहते हैं कि सदन कानून नहीं बना सकता है और सदन के अधिकार को छीनने की बात हम नहीं करते हैं, लेकिन उस प्रक्रिया में एक कड़ी हम भी हैं. उस कड़ी पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है. इस संबंध में जो संवैधानिक अधिकार राज्य को है उसके तहत राज्य से भी मंतव्य लेना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ.
इससे केंद्र और राज्य के बीच टकराव की आशंका को खारिज करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आर्थिक व्यवस्थाएं ऐसी होनी चाहिए कि सब अपने-अपने तरीके से निर्णय लेते. स्वाभाविक है सरकार का अपना अंग काम कर रहा है तो इसपर निर्णय लेंगे. उन्होंने कहा कि सदन की भावना को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. देश संघीय ढांचे के रूप में स्थापित है. इसको लेकर हमारा भी कुछ दायित्व है और केंद्र सरकार का भी दायित्व है. सीएम ने कहा कि हम हमने अपने दायित्वों का निर्वहन किया है और संयोग से आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है.
खनन क्षेत्र की सारी जिम्मेदारी कंपनियों की हैं-सीएम
राज्य में अवैध खनन और कोयला चोरी को लेकर उठ रहे सवाल पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि खनन क्षेत्र की सारी जिम्मेदारियां माइनिंग करने वाली कंपनियों की होती हैं. उनकी संस्थाएं सिक्योरिटी सिस्टम के साथ काम करती हैं. इस संबंध में राज्य सरकार तो कुछ नहीं करती है. कंपनियां ही इस बारे में बता सकती हैं. माइनिंग का काम कोल इंडिया से संबंधित कंपनियां करती हैं. राज्य सरकार पर अवैध खनन रोकने में सहयोग नहीं करने का लग रहे आरोप को खारिज करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि बिना सहयोग के आखिर इतने लोग कैसे काम कर रहे हैं. यहां के कोयले से देश रोशन हो रहा है. आखिर कोयला कैसे यहां से जा रहा है.
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