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MMDR पर सीएम हेमंत सोरेन का बयान, कहा-सदन को कानून बनाने का अधिकार, पर राज्य से भी लेना चाहिए था मंतव्य

सीएम हेमंत सोरेन. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रांची: एमएमडीआर और एसआईआर के खिलाफ विधानसभा से प्रस्ताव पारित कर हेमंत सरकार ने यह जताने की कोशिश की है कि संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्य दोनों को अधिकार दिए गए हैं और राज्य की उपेक्षा नहीं की जा सकती. इस मुद्दे पर झारखंड देश का पहला राज्य है जहां विशेष सत्र बुलाकर दो दिनों तक सदन में ना केवल विशेष चर्चा की गई, बल्कि प्रस्ताव पारित कर केंद्र को भेजने का निर्णय लिया गया है.

कानून बनाने से पहले राज्य से लेना चाहिए था मंतव्यः सीएम