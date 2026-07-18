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"जिसका दल, उसका बल, उसकी समस्या का हल..."; कैबिनेट मंत्री संजय निषाद बोले- "पहले तलवार से त्योहार मनता था, अब संस्कार से मनता है"

प्रयागराज : उत्तर प्रदेश सरकार में मत्स्य विभाग के कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. संजय निषाद प्रयागराज पहुंचे. शनिवार को आयोजित एक प्रेसवार्ता के दौरान उन्होंने मछुआरों के समग्र विकास और समुदाय के लिए चलाई जा रही तमाम कल्याणकारी योजनाओं पर खुलकर बात की. मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने एक ओर अपनी पार्टी के एजेंडे को सामने रखा, वहीं दूसरी ओर विपक्ष पर निशाना साधा.

प्रेसवार्ता के दौरान डॉ. संजय निषाद ने कहा कि समुदाय का उत्थान केवल एकजुट राजनीतिक शक्ति से ही संभव है. उन्होंने नारा दिया कि "जिसका दल, उसका बल, उसकी समस्या का हल." उन्होंने कार्यकर्ताओं को आने वाले चुनावों के लिए बूथ स्तर पर सक्रिय होने का निर्देश दिया.



भारतीय जनता पार्टी (BJP) के साथ गठबंधन पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमें जो 16 सीटें मिली थीं, उनमें से जिन सीटों पर हार का सामना करना पड़ा, उन्हें जीत में बदलने के लिए कार्यकर्ताओं को फिर से मजबूत किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि निषाद पार्टी 'मांगने वाली' नहीं बल्कि 'सहयोग करने वाली' पार्टी है, जो त्रेतायुग में भगवान राम और निषादराज की मित्रता की तर्ज पर भाजपा के साथ खड़ी है.