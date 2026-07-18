"जिसका दल, उसका बल, उसकी समस्या का हल..."; कैबिनेट मंत्री संजय निषाद बोले- "पहले तलवार से त्योहार मनता था, अब संस्कार से मनता है"
प्रयागराज पहुंचे कैबिनेट मंत्री डॉ. संजय निषाद ने प्रेसवार्ता के दौरान विपक्ष पर साधा निशाना.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 18, 2026 at 4:57 PM IST
प्रयागराज : उत्तर प्रदेश सरकार में मत्स्य विभाग के कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. संजय निषाद प्रयागराज पहुंचे. शनिवार को आयोजित एक प्रेसवार्ता के दौरान उन्होंने मछुआरों के समग्र विकास और समुदाय के लिए चलाई जा रही तमाम कल्याणकारी योजनाओं पर खुलकर बात की. मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने एक ओर अपनी पार्टी के एजेंडे को सामने रखा, वहीं दूसरी ओर विपक्ष पर निशाना साधा.
प्रेसवार्ता के दौरान डॉ. संजय निषाद ने कहा कि समुदाय का उत्थान केवल एकजुट राजनीतिक शक्ति से ही संभव है. उन्होंने नारा दिया कि "जिसका दल, उसका बल, उसकी समस्या का हल." उन्होंने कार्यकर्ताओं को आने वाले चुनावों के लिए बूथ स्तर पर सक्रिय होने का निर्देश दिया.
भारतीय जनता पार्टी (BJP) के साथ गठबंधन पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमें जो 16 सीटें मिली थीं, उनमें से जिन सीटों पर हार का सामना करना पड़ा, उन्हें जीत में बदलने के लिए कार्यकर्ताओं को फिर से मजबूत किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि निषाद पार्टी 'मांगने वाली' नहीं बल्कि 'सहयोग करने वाली' पार्टी है, जो त्रेतायुग में भगवान राम और निषादराज की मित्रता की तर्ज पर भाजपा के साथ खड़ी है.
डॉ. निषाद ने कहा कि पिछली सरकारों में तुष्टीकरण की नीति के कारण कांवड़ यात्राओं में अड़चनें आती थीं, लेकिन आज स्थिति बदल चुकी है. उन्होंने कहा कि पहले तलवार से त्योहार मनता था, अब संस्कार से त्योहार मनता है." उन्होंने वर्तमान सरकार की कानून व्यवस्था की सराहना करते हुए कहा कि अब दंगों का दौर खत्म हो चुका है और हर तरफ शांति व सुरक्षा का माहौल है.
कैबिनेट मंत्री ने कहा कि लोकतंत्र में असली ताकत जनता यानी वोटर के पास है. उन्होंने विपक्ष पर अच्छे लोगों को राजनीतिक मोहरा बनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि यदि विपक्ष को कोई बात कहनी है, तो उन्हें लोकतांत्रिक मर्यादा के तहत सदन (पार्लियामेंट) में अपनी आवाज उठानी चाहिए, न कि अराजकता का माहौल बनाना चाहिए.
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