ETV Bharat / state

बढ़ते हादसों पर सचेतक जोगेश्वर गर्ग बोले - 'ज्योतिषीय भविष्यवाणियां सच हो रही हैं'

जोधपुर : प्रदेश में हो रहे लगातार हो रही सड़क हादसों को लेकर विधानसभा के सरकारी मुख्य सचेतक और जालोर विधायक जोगेश्वर गर्ग ने कहा है कि हादसे केवल राजस्थान में ही नहीं, बल्कि पूरे देश और दुनिया में हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि पहले जहां सड़क दुर्घटनाओं का नामोनिशान नहीं था, अब वहां भी हादसे बढ़ रहे हैं. हमारे यहां बसों और कारों में आग लग रही है.

जोधपुर सर्किट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए गर्ग ने कहा कि उन्हें ज्योतिष विज्ञान पर गहरा विश्वास है. इन घटनाओं को ज्योतिषियों ने पहले भी भविष्यवाणियां कर दी थी कि विक्रम संवत 2082 के वर्ष में हादसे, आगजनी, युद्ध और जनहानि सहित अन्य घटनाएं होगी, यह सब सच साबित हो रही है. बुधवार को जोधपुर में उन्होंने बढ़ते हुए हादसों पर अपनी टिप्पणी करते हुए कहा था की मैं ज्योतिष पर विश्वास करता हूं और यह मेरी व्यक्तिगत राय है.