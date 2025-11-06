ETV Bharat / state

बढ़ते हादसों पर सचेतक जोगेश्वर गर्ग बोले - 'ज्योतिषीय भविष्यवाणियां सच हो रही हैं'

मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग हाल ही में हो रहे हादसों और भविष्य में संभावित आपदाओं तक कई मुद्दों पर अपनी स्पष्ट राय रखी.

जालोर विधायक जोगेश्वर गर्ग
जालोर विधायक जोगेश्वर गर्ग (फोटो ईटीवी भारत जोधपुर)
Published : November 6, 2025 at 9:03 AM IST

जोधपुर : प्रदेश में हो रहे लगातार हो रही सड़क हादसों को लेकर विधानसभा के सरकारी मुख्य सचेतक और जालोर विधायक जोगेश्वर गर्ग ने कहा है कि हादसे केवल राजस्थान में ही नहीं, बल्कि पूरे देश और दुनिया में हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि पहले जहां सड़क दुर्घटनाओं का नामोनिशान नहीं था, अब वहां भी हादसे बढ़ रहे हैं. हमारे यहां बसों और कारों में आग लग रही है.

जोधपुर सर्किट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए गर्ग ने कहा कि उन्हें ज्योतिष विज्ञान पर गहरा विश्वास है. इन घटनाओं को ज्योतिषियों ने पहले भी भविष्यवाणियां कर दी थी कि विक्रम संवत 2082 के वर्ष में हादसे, आगजनी, युद्ध और जनहानि सहित अन्य घटनाएं होगी, यह सब सच साबित हो रही है. बुधवार को जोधपुर में उन्होंने बढ़ते हुए हादसों पर अपनी टिप्पणी करते हुए कहा था की मैं ज्योतिष पर विश्वास करता हूं और यह मेरी व्यक्तिगत राय है.

सचेतक जोगेश्वर गर्ग का बयान (वीडियो ईटीवी भारत जोधपुर)

कार के भी दरवाजे नहीं खुले : गर्ग ने जैसलमेर में बस में आग लगने के हादसे को लेकर कहा कि बताया जा रहा है की बस में इमरजेंसी गेट नहीं था, यह एक चूक थी. लेकिन उसके बाद जो हादसा हुआ स्कॉर्पियो कार में आग लगी थी, उसमें पांच गेट थे, फिर भी लोग बाहर नहीं निकल सके, जिंदा जल गए. गर्ग ने इसे ज्योतिषीय भविष्यवाणी और ग्रहों की दशा का परिणाम बताने का प्रयास किया.

