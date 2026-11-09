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उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस, मसूरी में राज्य आंदोलनकारियों ने प्रशासन पर लगाया अपमान करने का आरोप

मसूरी में राज्य आंदोलनकारियों ने प्रशासन पर लगाया अपमान करने का आरोप ( PHOTO- ETV Bharat )

मसूरी: उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के 26वें वर्ष पर जिला प्रशासन और नगर पालिका प्रशासन की ओर से आयोजित राज्य आंदोलनकारियों के सम्मान समारोह को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. कुछ आंदोलनकारियों ने कार्यक्रम के आयोजन के तरीके पर कड़ी नाराजगी जताते हुए इसे सम्मान के बजाय आंदोलनकारियों का अपमान बताया. उनका कहना है कि राज्य स्थापना दिवस जैसे ऐतिहासिक अवसर पर मसूरी में भव्य और गरिमापूर्ण कार्यक्रम आयोजित होना चाहिए था, लेकिन नगर पालिका सभागार में सीमित लोगों के बीच छोटा-सा कार्यक्रम कर महज औपचारिकता पूरी कर दी गई.

आंदोलनकारी अधिवक्ता मनोज शैली और देवी गोदियाल ने कहा कि, उत्तराखंड राज्य का निर्माण किसी एक दिन की उपलब्धि नहीं है, बल्कि इसके पीछे लंबे संघर्ष, आंदोलनकारियों के त्याग और शहीदों की कुर्बानी का इतिहास जुड़ा है. ऐसे महत्वपूर्ण दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में सभी राज्य आंदोलनकारियों, शहीद परिवारों के सदस्यों और नई पीढ़ी को शामिल किया जाना चाहिए था, ताकि युवाओं को राज्य आंदोलन के इतिहास और संघर्ष की जानकारी मिल सके. लेकिन जिस तरह से कार्यक्रम आयोजित किया गया, उससे आंदोलन की भावना और उसके महत्व को उचित सम्मान नहीं मिल पाया.