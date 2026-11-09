उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस, मसूरी में राज्य आंदोलनकारियों ने प्रशासन पर लगाया अपमान करने का आरोप
मसूरी में राज्य आंदोलनकारियों ने प्रशासन पर राज्य दिवस पर उनका अपमान करने का आरोप लगाया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 9, 2026 at 7:02 PM IST
मसूरी: उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के 26वें वर्ष पर जिला प्रशासन और नगर पालिका प्रशासन की ओर से आयोजित राज्य आंदोलनकारियों के सम्मान समारोह को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. कुछ आंदोलनकारियों ने कार्यक्रम के आयोजन के तरीके पर कड़ी नाराजगी जताते हुए इसे सम्मान के बजाय आंदोलनकारियों का अपमान बताया. उनका कहना है कि राज्य स्थापना दिवस जैसे ऐतिहासिक अवसर पर मसूरी में भव्य और गरिमापूर्ण कार्यक्रम आयोजित होना चाहिए था, लेकिन नगर पालिका सभागार में सीमित लोगों के बीच छोटा-सा कार्यक्रम कर महज औपचारिकता पूरी कर दी गई.
आंदोलनकारी अधिवक्ता मनोज शैली और देवी गोदियाल ने कहा कि, उत्तराखंड राज्य का निर्माण किसी एक दिन की उपलब्धि नहीं है, बल्कि इसके पीछे लंबे संघर्ष, आंदोलनकारियों के त्याग और शहीदों की कुर्बानी का इतिहास जुड़ा है. ऐसे महत्वपूर्ण दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में सभी राज्य आंदोलनकारियों, शहीद परिवारों के सदस्यों और नई पीढ़ी को शामिल किया जाना चाहिए था, ताकि युवाओं को राज्य आंदोलन के इतिहास और संघर्ष की जानकारी मिल सके. लेकिन जिस तरह से कार्यक्रम आयोजित किया गया, उससे आंदोलन की भावना और उसके महत्व को उचित सम्मान नहीं मिल पाया.
उन्होंने आरोप लगाया कि, कार्यक्रम की सूचना सभी आंदोलनकारियों तक नहीं पहुंचाई गई. कई ऐसे लोग भी हैं, जिन्होंने राज्य आंदोलन के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन उन्हें समारोह में आमंत्रित तक नहीं किया गया. वहीं, जिन आंदोलनकारियों को सम्मानित किया गया, उन्हें भी केवल माला पहनाकर औपचारिकता पूरी कर दी गई. उनका कहना है कि सम्मान समारोह में सम्मानित किए जाने वाले लोगों को प्रशस्ति पत्र भी दिया जाना चाहिए था, ताकि उनके संघर्ष और योगदान को सम्मानपूर्वक दर्ज किया जा सके.
उन्होंने सवाल उठाया कि जब राज्य स्थापना दिवस का उद्देश्य शहीदों और आंदोलनकारियों के योगदान को याद करना है, तो आयोजन की तैयारी और आमंत्रण प्रक्रिया में इतनी लापरवाही क्यों बरती गई? आंदोलनकारियों के अनुसार, सम्मान समारोह ऐसा होना चाहिए था जिसमें शहीदों के परिजनों को विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता और उनके बलिदान को नई पीढ़ी के सामने रखा जाता.
आंदोलनकारियों ने जिला प्रशासन, नगर पालिका प्रशासन और राज्य सरकार से आग्रह किया कि उत्तराखंड स्थापना दिवस को केवल सरकारी कार्यक्रम या औपचारिक आयोजन तक सीमित न रखा जाए. यह प्रदेश के इतिहास का बेहद महत्वपूर्ण दिन है, जिसे कई शहीदों की शहादत और हजारों आंदोलनकारियों के संघर्ष के बाद हासिल किया गया है. ऐसे में इस दिवस पर आयोजित कार्यक्रमों में गरिमा, व्यापक भागीदारी और आंदोलन की भावना दिखाई देनी चाहिए.
मसूरी का राज्य आंदोलन में विशेष स्थान रहा है. यहां हुए गोलीकांड और आंदोलनकारियों के बलिदान को देखते हुए स्थापना दिवस पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाना चाहिए था. लेकिन 26वें स्थापना दिवस पर जिस तरह नगर पालिका सभागार में सीमित कार्यक्रम आयोजित किया गया, वह निराशाजनक है.
-नाराज उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी-
उनका कहना है कि राज्य आंदोलनकारियों का सम्मान केवल माला पहनाने तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि उनके संघर्ष, योगदान और लंबित समस्याओं को भी गंभीरता से सुना जाना चाहिए. स्थापना दिवस पर ऐसा आयोजन होना चाहिए, जिससे शहीदों के परिजनों और आंदोलनकारियों को यह महसूस हो कि प्रदेश उनके बलिदान को याद रखता है.
मसूरी में स्थापना दिवस को लेकर प्रशासन और पालिका द्वारा संयुक्त रूप से कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें मसूरी में रहने वाले सभी आंदोलनकारी को उनके अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा सूचना मोबाइल से दी गई थी. ऐसे में कई आंदोलनकारियों द्वाार फोन रिसीव नहीं किया गया. उनके द्वारा पूरी कोशिश की गई है कि सभी आंदोलनकारी को सम्मान दिया जाए, ऐसे में यह कहना गलत है कि आंदोलनकारी की भावनाओं से खेला गया है.
-राहुल आनंद, एसडीएम मसूरी-
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