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राज्य महिला आयोग अध्यक्ष रेनू भाटिया पहुंची एनआईटी कुरुक्षेत्र, चार छात्र-छात्राओं की आत्महत्या को बताया दुखद

'नोरा फतेही अली और संजय दत्त ने ओछेपन घटियापन की सभी हदें पार कर दी': रेणु भाटिया ने कहा कि "सिंगर मासूम शर्मा शर्मा ने सार्वजनिक स्थल पर महिलाओं के लिए गलत भाषा का प्रयोग किया है. इस बारे में देहरादून से शिकायत मिली और गायक मासूम शर्मा को समन किया गया, लेकिन वह बहाना बनाते हुए महिला आयोग में नहीं पहुंचे. इसपर उन्हें को एक मौका और दिया जाएगा." वहीं उन्होंने कहा कि नोरा फतेही अली और संजय दत्त ने ओछेपन घटियापन की सभी हदें पार कर दी. जिस पर हरियाणा महिला आयोग ने सेंसर बोर्ड को लिखा और दोनो ने माफी मांग ली है."

कुरुक्षेत्र: हरियाणा राज्य महिला आयोग अध्यक्ष रेनू भाटिया कुरुक्षेत्र लघु सचिवालय पहुंची. इसके बाद उन्होंने एनआईटी का दौरा कर अधिकारियों एनआईटी प्रशासन की बैठक ली. महिला आयोग अध्यक्ष रेनू भाटिया ने एनआईटी में हो रही घटनाओं को बेहद दुखद बताया. उन्होंने कहा कि "एनआईटी में चार छात्र-छात्राओं द्वारा आत्महत्या अनहोनी घटना है. इस बारे में मुझे गुप्त जानकारी मिली तो स्वयं यहां पहुंची हूं. होनहार बच्चे ऐसा करें तो यह सरासर गलत है."

प्रशासनिक कार्यालयों में महिला कर्मचारियों के लिए कमेटी:

चेयरपर्सन रेणू भाटिया ने कहा कि "महिलाओं की शिकायत सुनने के लिए हर कार्यालय में एक कमेटी का गठन किया गया है. उस कमेटी में महिला कर्मचारी-अधिकारी की सुनवाई न होने पर जिला स्तरीय कमेटी में शिकायत का प्रावधान है. इस कमेटी को जिला स्तर पर उपायुक्त द्वारा गठित किया जाता है. जिला कुरुक्षेत्र में वर्ष 2020 से जिला स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है. इस कमेटी के पास अब तक छह साल में एक शिकायत प्राप्त हुई है. इस शिकायत के दोनों पक्षों से फोन पर बातचीत की गई, दोनों को आगे की पूछताछ के लिए कार्यालय में बुलाया जाएगा."

खुदकुशी करने वाले एनआईटी छात्रों के परिजनों से बात करेगा आयोगः चेयरपर्सन रेणू भाटिया ने कहा कि "एनआईटी की घटनाओं के बारे में जानकारी मिली. यहां के विद्यार्थियों ने उन्हें गुप्त जानकारी दी है. उस जानकारी के आधार पर एनआईटी में एनआईटी प्रशासन के साथ बैठक की गई. आयोग को प्राप्त जानकारी के बिंदुओं पर समीक्षा की गई." उन्होंने कहा कि एनआईटी में टीम ने माहौल की जांच भी की है, ताकि उन्हें पता चल सके कि यहां पर लाइफ सेफ है या नहीं. अब तक जो हादसे यहां पर हुए हैं. उन विद्यार्थियों के परिजनों के संपर्क नंबर लिए गए हैं. उनसे भी बातचीत की जाएगी. सभी से बातचीत के बाद ही आगे का निर्णय लिया जाएगा.