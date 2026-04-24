ETV Bharat / state

गोरखपुर में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बोलीं- सीएम योगी के राज में रोड क्राइम बंद, आंख उठाने की नहीं किसी में हिम्मत

गोरखपुर : राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान ने कहा है कि प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में रोड क्राइम की घटना घटी है. ऐसी घटना को अंजाम देने की अब कोई भी अपराधी हिम्मत नहीं करता. लड़कियां रात को 12 बजे या 1 बजे भी सड़क पर जा रही हैं और किसी की हिम्मत नहीं है कि उनकी तरफ आंख उठाकर देखे. 2017 से पहले क्या हाल था, यह सब जानते हैं. अब बेटियां सुरक्षित होकर स्कूल और नौकरी पर जा सकती हैं.

बबिता चौहान ने शुक्रवार को गोरखपुर में समीक्षा बैठक की. उन्होंने बताया कि महिला आयोग हर बार किसी न किसी नए विषय पर चिंता करता है. हमने आज अलग-अलग विभागों के विशेषज्ञों को बुलाया था. आज 'एआई' (AI) पर बहुत बातें हुई और 'मानव तस्करी' पर भी चर्चा हुई. जब हम साथ बैठते हैं, तो कुछ न कुछ नया निकलकर आता है जिस पर हम काम करते हैं.

राज्य महिला आयोग ने की समीक्षा बैठक. (Video Credit; ETV Bharat)

उन्होंने कहा, महिला आयोग 24 घंटे सक्रिय रहता है. हमारे पास व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी और टोल-फ्री नंबर हैं, ताकि कोई भी कभी भी कॉल कर सके और हम तत्काल कार्रवाई कर सकें. उन्होंने कहा, आजकल 'डिजिटल अरेस्ट' के बहुत मामले आ रहे हैं, जिसमें अच्छे-खासे अनुभवी लोग भी फंस जाते हैं. मैं कहना चाहूंगी कि इन चीजों से बचें और सतर्क रहें. सबसे जरूरी बात अपनी बातों को छिपाना छोड़ें और बताना शुरू करें.