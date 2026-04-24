गोरखपुर में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बोलीं- सीएम योगी के राज में रोड क्राइम बंद, आंख उठाने की नहीं किसी में हिम्मत
आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने नारी वंदन अधिनियम बिल पर विपक्ष को घेरा. कहा, महिलाएं कभी माफ नहीं करेंगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 24, 2026 at 7:10 PM IST|
Updated : April 24, 2026 at 7:44 PM IST
गोरखपुर : राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान ने कहा है कि प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में रोड क्राइम की घटना घटी है. ऐसी घटना को अंजाम देने की अब कोई भी अपराधी हिम्मत नहीं करता. लड़कियां रात को 12 बजे या 1 बजे भी सड़क पर जा रही हैं और किसी की हिम्मत नहीं है कि उनकी तरफ आंख उठाकर देखे. 2017 से पहले क्या हाल था, यह सब जानते हैं. अब बेटियां सुरक्षित होकर स्कूल और नौकरी पर जा सकती हैं.
बबिता चौहान ने शुक्रवार को गोरखपुर में समीक्षा बैठक की. उन्होंने बताया कि महिला आयोग हर बार किसी न किसी नए विषय पर चिंता करता है. हमने आज अलग-अलग विभागों के विशेषज्ञों को बुलाया था. आज 'एआई' (AI) पर बहुत बातें हुई और 'मानव तस्करी' पर भी चर्चा हुई. जब हम साथ बैठते हैं, तो कुछ न कुछ नया निकलकर आता है जिस पर हम काम करते हैं.
उन्होंने कहा, महिला आयोग 24 घंटे सक्रिय रहता है. हमारे पास व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी और टोल-फ्री नंबर हैं, ताकि कोई भी कभी भी कॉल कर सके और हम तत्काल कार्रवाई कर सकें. उन्होंने कहा, आजकल 'डिजिटल अरेस्ट' के बहुत मामले आ रहे हैं, जिसमें अच्छे-खासे अनुभवी लोग भी फंस जाते हैं. मैं कहना चाहूंगी कि इन चीजों से बचें और सतर्क रहें. सबसे जरूरी बात अपनी बातों को छिपाना छोड़ें और बताना शुरू करें.
राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने कहा, बड़ा ही दुर्भाग्य है कि जो महिला बिल कांग्रेस के शासनकाल 1996 से पास नहीं हो सका, उसे मौजूदा सरकार ने पास करने का पुनः प्रयास किया, लेकिन विपक्ष ने इस बिल का समर्थन नहीं किया. सारी महिलाओं को बेवकूफ बनाने का कार्य किया गया है.
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय सम्बोधन को पुनः विपक्षियों को सुनना चाहिए. हमें अपने प्रधानमंत्री पर पूर्ण विश्वास है और जो विपक्ष ने किया है उसको लेकर नारी उन्हें कभी माफ नहीं करेगी.
देश की नारी जो दुर्गम क्षेत्र में है उन सभी पर प्रभाव पड़ा है और सभी चाहते हैं कि उनकी भागीदारी और हिस्सेदारी बढ़े. इस बिल को लेकर नारियों में जिस तरीके से आक्रोश है, गुस्सा है निश्चित तौर पर इसका प्रभाव पड़ेगा और विपक्ष को इसकी चिंता करनी पड़ेगी.
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