एटा पहुंचीं राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष; बोलीं- 'युवा किसी के हाथ का मोहरा न बनें'
एटा में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचीं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 20, 2026 at 7:50 PM IST
एटा : उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबिता चौहान मंगलवार को एटा में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचीं. इस दौरान उन्होंने सीजेपी के विरोध प्रदर्शन और युवाओं की राजनीतिक भागीदारी को लेकर अपनी बात रखी.
उन्होंने अपील की कि नौजवान अपनी आवाज जरूर उठाएं, लेकिन किसी राजनीतिक पार्टी या संगठन का मोहरा न बनें. उन्होंने कहा कि पढ़े-लिखे युवा अपनी बात रखने में सक्षम हैं और उनकी आवाज सुनी जानी चाहिए. उन्होंने कहा कि युवा पढ़े-लिखे हैं और अपनी समस्याओं तथा विचारों को सामने रखना जानते हैं. उनकी बात सुनी जानी चाहिए. उन्होंने युवाओं से कहा कि वह अच्छी सोच और सही दिशा के साथ आगे बढ़ें. अपनी आवाज उठाना गलत नहीं है, लेकिन किसी के इशारे पर चलने के बजाय अपनी समझ और विवेक से निर्णय लेना चाहिए.
उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वह युवाओं को आगे करके मुद्दे उठाने की कोशिश करता है. हालांकि युवाओं के वास्तविक मुद्दों और उनकी मांगों पर संबंधित पक्षों का जवाब भी महत्वपूर्ण है. प्रदेश सरकार की कार्यशैली पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल और कार्यकर्ता पूरे पांच साल लगातार काम करते हैं. उन्होंने दावा किया कि सरकार के लोग लगातार अपनी जिम्मेदारियों में लगे रहते हैं. उन्होंने भाजपा के पक्ष में माहौल होने की बात भी कही और प्रधानमंत्री के प्रति जनता के समर्थन का दावा किया.
उन्होंने कहा कि केवल किसी का इस्तीफा मांगने से इस्तीफा नहीं हो जाता. उन्होंने विपक्ष को अपने राजनीतिक आचरण पर विचार करने की नसीहत दी. चुनावी प्रक्रिया का जिक्र करते हुए उन्होंने विपक्ष के शासन काल में बूथ कैप्चरिंग जैसी घटनाओं का जिक्र भी किया. उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे अपनी बात मजबूती से रखें, सकारात्मक सोच अपनाएं और किसी भी राजनीतिक दल या संगठन के प्रभाव में आकर अपनी स्वतंत्र सोच से समझौता न करें.
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