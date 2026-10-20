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एटा पहुंचीं राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष; बोलीं- 'युवा किसी के हाथ का मोहरा न बनें'

एटा पहुंचीं राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष ( Photo credit: ETV Bharat )

एटा : उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबिता चौहान मंगलवार को एटा में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचीं. इस दौरान उन्होंने सीजेपी के विरोध प्रदर्शन और युवाओं की राजनीतिक भागीदारी को लेकर अपनी बात रखी.

उन्होंने अपील की कि नौजवान अपनी आवाज जरूर उठाएं, लेकिन किसी राजनीतिक पार्टी या संगठन का मोहरा न बनें. उन्होंने कहा कि पढ़े-लिखे युवा अपनी बात रखने में सक्षम हैं और उनकी आवाज सुनी जानी चाहिए. उन्होंने कहा कि युवा पढ़े-लिखे हैं और अपनी समस्याओं तथा विचारों को सामने रखना जानते हैं. उनकी बात सुनी जानी चाहिए. उन्होंने युवाओं से कहा कि वह अच्छी सोच और सही दिशा के साथ आगे बढ़ें. अपनी आवाज उठाना गलत नहीं है, लेकिन किसी के इशारे पर चलने के बजाय अपनी समझ और विवेक से निर्णय लेना चाहिए.