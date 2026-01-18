राजस्थान में महिला अत्याचार के मामले बढ़े, सड़कों पर लड़ेंगे लड़ाई: नूरी खान
महिला कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी नूरी खान ने महिला अत्याचार, मनरेगा और एसआईआर को लेकर भजनलाल सरकार पर निशाना साधा.
Published : January 18, 2026 at 1:56 PM IST
जयपुर: महिला कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी नूरी खान ने महिला अत्याचार के मामलों को लेकर राज्य की भजनलाल सरकार पर हमला बोला और कहा कि जब से भाजपा की सरकार बनी है, तब से यहां महिला अत्याचार के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. रविवार को महिला कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक से पहले मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि राजस्थान सहित देश भर में महिला अत्याचार और दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ रही हैं. उन्नाव पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए जब हमारी राजस्थान की महिला कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरी, तो पुलिस ने उन्हें घसीटा, हमारी कई महिला कार्यकर्ताओं को चोटें आई हैं. उन्होंने कहा कि आगामी दिनों में हम महिला अत्याचार, मनरेगा और SIR जैसे मुद्दों पर सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे.
नूरी खान ने कहा कि चाहे महिला सुरक्षा का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, हम संघर्ष करेंगे. उन्होंने कहा कि मनरेगा का नाम बदलकर जी राम जी किया गया है. 125 दिन के रोजगार के बाद कही गई है, लेकिन जिस तरह से हमारी सरकार ने 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी थी. महिला मजदूरों को समान वेतन दिया था और गर्भवती महिलाओं और शिशु स्तनपान करने वाली महिलाओं के लिए शेल्टर बनाए थे. उन सब को इस सरकार ने खत्म करने का काम किया है. ग्राम पंचायत के भी अधिकार छीन लिए गए हैं. उन्होंने कहा कि इन सब मुद्दों को लेकर संघर्ष करेंगे.
जल्द होगी शेष जिलाध्यक्षों की घोषणा: नूरी खान ने कहा कि SIR के तहत देश के संविधान और लोकतंत्र को चोट पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, लोगों के नाम छांटकर नाम काटे जा रहे हैं, लेकिन हम इस लड़ाई में पीछे हटने वाले नहीं हैं. राजस्थान में प्रदेश कार्यकारिणी और शेष बचे जिलाध्यक्षों को लेकर उन्होंने कहा कि लगातार इसकी घोषणा हो रही है और जो शेष बचे जिलाध्यक्ष की भी जल्द घोषणा कर दी जाएगी. इससे पहले प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में महिला कांग्रेस को प्रदेश से लेवल बहुत स्तर तक संगठनात्मक तौर पर मजबूत करने और आगामी निकाय पंचायत चुनाव में भी महिला प्रतिनिधियों को भागीदारी देने को लेकर चर्चा हुई. बैठक में महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सारिका सिंह, प्रदेश से प्रभारी दीप्ति सिंह, महिला कांग्रेस की नेशनल कोऑर्डिनेटर संगीता गर्ग भी मौजूद रहीं.