राजस्थान में महिला अत्याचार के मामले बढ़े, सड़कों पर लड़ेंगे लड़ाई: नूरी खान

जयपुर: महिला कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी नूरी खान ने महिला अत्याचार के मामलों को लेकर राज्य की भजनलाल सरकार पर हमला बोला और कहा कि जब से भाजपा की सरकार बनी है, तब से यहां महिला अत्याचार के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. रविवार को महिला कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक से पहले मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि राजस्थान सहित देश भर में महिला अत्याचार और दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ रही हैं. उन्नाव पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए जब हमारी राजस्थान की महिला कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरी, तो पुलिस ने उन्हें घसीटा, हमारी कई महिला कार्यकर्ताओं को चोटें आई हैं. उन्होंने कहा कि आगामी दिनों में हम महिला अत्याचार, मनरेगा और SIR जैसे मुद्दों पर सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे.

नूरी खान ने कहा कि चाहे महिला सुरक्षा का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, हम संघर्ष करेंगे. उन्होंने कहा कि मनरेगा का नाम बदलकर जी राम जी किया गया है. 125 दिन के रोजगार के बाद कही गई है, लेकिन जिस तरह से हमारी सरकार ने 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी थी. महिला मजदूरों को समान वेतन दिया था और गर्भवती महिलाओं और शिशु स्तनपान करने वाली महिलाओं के लिए शेल्टर बनाए थे. उन सब को इस सरकार ने खत्म करने का काम किया है. ग्राम पंचायत के भी अधिकार छीन लिए गए हैं. उन्होंने कहा कि इन सब मुद्दों को लेकर संघर्ष करेंगे.