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छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की सुनवाई, अध्यक्ष ने कृषि विभाग के अधिकारी को निलंबित करने की अनुशंसा

यह प्रदेश स्तर की 402वीं और जिला स्तर की 11वीं सुनवाई थी. सुनवाई में 15 प्रकरणों का निराकरण हुआ.

State Women Commission hearing
छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की सुनवाई (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 24, 2026 at 11:03 AM IST

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सरगुजा: छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग ने सरगुजा संभाग के अंतर्गत सरगुजा, सूरजपुर और बलरामपुर जिले के कुल 32 प्रकरणों की संयुक्त जनसुनवाई की. इस दौरान 15 प्रकरणों का निराकरण करते हुए आवश्यक निर्देश दिए गए और अनुशंसाएं की गई हैं.

कृषि विभाग से जुड़े मामले की सुनवाई

सुनवाई के दौरान महिला आयोग ने कृषि विभाग से जुड़े एक गंभीर प्रकरण में महिला कर्मचारियों ने प्रभारी एसएडीओ पर कार्यस्थल पर दुर्व्यवहार, अभद्र व्यवहार एवं अनावश्यक मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया.

आयोग ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रभारी एसएडीओ विनायक पाण्डेय के तत्काल निलंबन की अनुशंसा की है. वहीं उपसंचालक कृषि, अम्बिकापुर को विभागीय जांच कर दो वेतनवृद्धियां रोकने संबंधी कार्रवाई करते हुए दो माह के भीतर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं.

छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की सुनवाई (ETV Bharat)

लखनपुर के कृषि विस्तार अधिकारी के प्रभारी के खिलाफ 5-6 महिलाओं ने शिकायत की थी कि वो महिलाओं से कार्यअवधि के दौरान भी काम कराते हैं, धमकी देते हैं, गालीगलौज करते हैं. वो आज अनुपस्थित थे. उनके निलंबन की अनुशंसा की गई: किरणमयी नायक, अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग

इन अहम मामलों की भी सुनवाई

⦁ एक प्रकरण में लंबे समय से लापता महिला के संबंध में बलरामपुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में संरक्षण अधिकारी के माध्यम से आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए.

State Women Commission hearing
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⦁ एक अन्य मामले में निजी शिक्षण संस्था से एकतरफा सेवा समाप्त किए जाने की शिकायत पर आयोग ने जिला शिक्षा अधिकारी अम्बिकापुर को आवश्यक कार्रवाई कराते हुए संबंधित महिला को एक वर्ष के वेतन के समतुल्य राहत दिलाने हेतु निर्देशित किया और दो माह के भीतर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को कहा.

⦁ बीमा दावा लंबित होने के एक मामले में संबंधित बैंक एवं बीमा कंपनी को एक माह के भीतर निराकरण सुनिश्चित करने तथा संरक्षण अधिकारी को इसकी निगरानी करने के निर्देश दिए गए.

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