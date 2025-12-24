ETV Bharat / state

प्रदेश में बनेगा भारत का पहला क्वार्टरनरी हेल्थ केयर इकोसिस्टम; मेडिकल सर्विस नेटवर्क होगा तैयार

लखनऊ: प्रदेश में क्वार्टरनरी हेल्थ केयर प्रोजेक्ट्स डेवलपमेंट को मंजूरी दी गई है. यह पहल उत्तर प्रदेश को भारत के पहले क्वार्टरनरी हेल्थ केयर इकोसिस्टम की दिशा में आगे बढ़ाएगा. यह क्वार्टरनरी हेल्थ केयर सेंटर क्रिटिकल और जानलेवा बीमारियों के लिए ट्रांसलेशनल रिसर्च, डिजिटल इनोवेशन का केंद्र बनेगा. यहां मरीजों के इलाज और देखभाल के लिए सुपर स्पेशियलिटी मेडिकल सर्विस दी जा सकेगी.

मंगलवार को मुख्य सचिव एसपी गोयल की अध्यक्षता में संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (SGPGI) की 103वीं शासी निकाय की बैठक में यह निर्णय लिया गया है. बैठक के दौरान शासी निकाय ने संस्थान में विशेष अग्नि शमन सेवाएं देने के लिए 'फायर सेफ्टी संवर्ग' के गठन को भी सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है.

नर्सिंग सदस्यों को अलाउंस का ऐलान: मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार बैठक में नर्सिंग संकाय के सदस्यों के लिए क्लिनिकल रिसर्च अलाउंस के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई. यह निर्णय उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को विश्वस्तरीय बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगे.

AI आधारित मेडिकल फैसिलिटी: बैठक में बताया गया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण पहल करने की अनुमति दी है. यह राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन और लखनऊ को भारत की प्रथम एआई सिटी के तौर पर विकसित करने के विजन के अनुसार है. यह एआई की सहायता से एआई सक्षम स्वास्थ्य सेवा सुधारों की दिशा में बड़ा कदम साबित होगा.