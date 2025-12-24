ETV Bharat / state

प्रदेश में बनेगा भारत का पहला क्वार्टरनरी हेल्थ केयर इकोसिस्टम; मेडिकल सर्विस नेटवर्क होगा तैयार

मुख्य सचिव एसपी गोयल की अध्यक्षता में संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (SGPGI) में बैठक की गई.

प्रदेश में बनेगा भारत का पहला क्वार्टरनरी हेल्थ केयर इकोसिस्टम.
प्रदेश में बनेगा भारत का पहला क्वार्टरनरी हेल्थ केयर इकोसिस्टम. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 24, 2025 at 8:00 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: प्रदेश में क्वार्टरनरी हेल्थ केयर प्रोजेक्ट्स डेवलपमेंट को मंजूरी दी गई है. यह पहल उत्तर प्रदेश को भारत के पहले क्वार्टरनरी हेल्थ केयर इकोसिस्टम की दिशा में आगे बढ़ाएगा. यह क्वार्टरनरी हेल्थ केयर सेंटर क्रिटिकल और जानलेवा बीमारियों के लिए ट्रांसलेशनल रिसर्च, डिजिटल इनोवेशन का केंद्र बनेगा. यहां मरीजों के इलाज और देखभाल के लिए सुपर स्पेशियलिटी मेडिकल सर्विस दी जा सकेगी.

मंगलवार को मुख्य सचिव एसपी गोयल की अध्यक्षता में संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (SGPGI) की 103वीं शासी निकाय की बैठक में यह निर्णय लिया गया है. बैठक के दौरान शासी निकाय ने संस्थान में विशेष अग्नि शमन सेवाएं देने के लिए 'फायर सेफ्टी संवर्ग' के गठन को भी सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है.

नर्सिंग सदस्यों को अलाउंस का ऐलान: मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार बैठक में नर्सिंग संकाय के सदस्यों के लिए क्लिनिकल रिसर्च अलाउंस के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई. यह निर्णय उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को विश्वस्तरीय बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगे.

AI आधारित मेडिकल फैसिलिटी: बैठक में बताया गया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण पहल करने की अनुमति दी है. यह राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन और लखनऊ को भारत की प्रथम एआई सिटी के तौर पर विकसित करने के विजन के अनुसार है. यह एआई की सहायता से एआई सक्षम स्वास्थ्य सेवा सुधारों की दिशा में बड़ा कदम साबित होगा.

मेडिकल सर्विस नेटवर्क बनेगा: विशेषज्ञों की कमी (प्रति 1000 लोगों पर 0.3 से भी कम) को दूर करने के लिए संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सहित उत्तर प्रदेश मेडिकल कॉलेज का नेटवर्क तैयार होगा.

यह अत्याधुनिक डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म के साथ 24×7 टेली हेल्थ केयर, मल्टी-स्पेशियलिटी डिजिटल परामर्श और आपातकालीन स्थिति में क्विक रिस्पांस देगा. बैठक में अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा अमित कुमार घोष, संस्थान के डीन प्रो. शालीन कुमार, रजिस्ट्रार कर्नल वरुण बाजपेयी सहित अन्य अधिकारी रहे.

यह भी पढ़ें: यूपी में सात IAS अफसरों का ट्रांसफर; विधान जायसवाल कानपुर देहात के CDO बने, जानिए किसको कहां मिली तैनाती?

TAGGED:

MEDICAL HEALTH NEWS UTTAR PRADESH
HEALTHCARE ECOSYSTEM UTTAR PRADESH
QUATERNARY HEALTHCARE ECOSYSTEM UP
UP HEALTH DEPARTMENT NEWS TODAY
UTTAR PRADESH LATEST NEWS UPDATES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.