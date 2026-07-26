'नशे के खिलाफ समाज एकजुट होगा, तभी राज्य नशा मुक्त होगा' यमुनानगर में मैराथन के दौरान सीएम नायब सैनी ने दिया संदेश
'नशे से जंग, यमुनानगर के संग'नामक मैराथन दौड़ को सीएम नायब सिंह सैनी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया.
Published : July 26, 2026 at 10:50 AM IST
यमुनानगर: हरियाणा सरकार के 'नशे से जंग, यमुनानगर के संग' अभियान के तहत रविवार सुबह यमुनानगर में विशाल मैराथन का आयोजन किया गया. इस मैराथन में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्वयं दौड़ लगाकर युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों का उत्साह बढ़ाया. हजारों लोगों ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर स्वस्थ समाज का संदेश दिया. कार्यक्रम के दौरान सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने भी लोगों का मन मोह लिया. 10 किलोमीटर मैराथन के विजेताओं के लिए आकर्षक पुरस्कार रखे गए, जिसमें प्रथम पुरस्कार ₹1 लाख का था.
नशा छोड़ो, जिंदगी से जुड़ो:सुबह तड़के शुरू हुई 'नशे से जंग, यमुनानगर के संग' मैराथन में जिले सहित आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में युवा, महिलाएं, बुजुर्ग और स्कूली छात्र-छात्राएं शामिल हुए. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरी झंडी दिखाकर मैराथन को रवाना किया और स्वयं भी प्रतिभागियों के साथ दौड़ लगाई. पूरे मार्ग पर 'नशा छोड़ो, जिंदगी से जुड़ो' जैसे नारों के साथ लोगों ने नशामुक्त हरियाणा का संकल्प लिया.
प्रथम पुरस्कार 1 लाख रुपयेः मैराथन स्थल पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया, जहां कलाकारों ने गीत-संगीत और नृत्य के माध्यम से लोगों का मनोरंजन किया. कार्यक्रम के दौरान सरकार की ओर से नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक रहने और युवाओं को खेल तथा स्वस्थ जीवनशैली अपनाने का संदेश दिया गया. प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले धावकों को सम्मानित किया गया. प्रथम पुरस्कार ₹1 लाख, जबकि अन्य विजेताओं के लिए भी आकर्षक पुरस्कार घोषित किए गए.
सीएम नशा मुक्त प्रदेश के लिए जनभागीदारी की अपील कीः मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने संबोधन में कहा कि "नशा समाज और युवाओं के भविष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है. इस अभियान का उद्देश्य हर युवा को नशे से दूर रखकर खेल, शिक्षा और सकारात्मक जीवन की ओर प्रेरित करना है. जब पूरा समाज एकजुट होकर इस लड़ाई में आगे आएगा, तभी हरियाणा पूरी तरह नशामुक्त बन सकेगा. सरकार इस दिशा में लगातार प्रभावी कदम उठा रही है और जनभागीदारी से इस अभियान को और मजबूत बनाया जाएगा."