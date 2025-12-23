ETV Bharat / state

आमाबेड़ा घटना के विरोध में प्रदेशव्यापी बंद का आह्वान, धमतरी और दुर्ग में सर्व समाज की हुई बड़ी बैठक

बैठक के बाद सर्व हिन्दू समाज संस्था ने धमतरी कलेक्टोरेट पहुंचकर एक आवेदन भी जिला प्रशासन को सौंपा. सर्व हिन्दू समाज के पदाधिकारियों ने कहा कि कांकेर जिला के आमाबेड़ा क्षेत्र में मतांतरण के मामले एवं इसके विरोध में हुई हिंसक घटनों के साथ साथ प्रशासनिक भेदभाव के आरोपों के खिलाफ 24 दिसंबर, दिन बुधवार को सर्व हिन्दू समाज के द्वारा धमतरी बंद किया जाना प्रस्तावित है. सर्व हिंदू समाज के नेताओं ने कहा कि इसमे चेम्बर ऑफ कॉमर्स का भी समर्थन हमें मिला है.

धमतरी/दुर्ग: आमाबेड़ा की घटना की विरोध में कल प्रदेशव्यापी बंद का आह्वान सर्व समाज ने किया. कल होने वाले बंद को लेकर कई संगठनों ने आज अपने अपने जिले में बैठक भी की. धमतरी में जहां सर्व हिंदू समाज के लोगों ने बैठक कर धर्मांतरण पर सख्ती से रोक लगाने की मांग की, वहीं दुर्ग में सर्व समाज ने कहा कि कल होने वाले बंद और प्रदर्शन को लेकर वो सड़कों पर उतरेंगे, अपनी मांगों को जोरदार तरीके से प्रशासन के सामने भी रखेंगे.

सर्व हिंदू समाज के जिला अध्यक्ष महेश रोहरा ने कहा कि 24 दिसंबर को छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान सर्व हिन्दू समाज द्वारा किया गया है. जिसको लेकर धमतरी में भी बंद किया जाना है. उन्होंने आगे कहा, जिस तरह से कांकेर जिले के आमाबेड़ा में घटना हुई है और लगातार छत्तीसगढ़ में मिशनरियों द्वारा ऐसे कार्य कर रहे हैं, जिसमें भोले भाले लोगों को षड्यंत्र के रूप में धर्मांतरित मतांतरित किया जा रहा है.





सर्व हिंदू समाज के महासचिव अशोक पवार ने कहा, इतनी हिंसक घटना होते हुए भी अत्याचारी को बचाया जा रहा है और जो लोग निर्दोष हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई तगड़ी की जा रही है. वास्तव में भोले भाले आदिवासियों को गलत ढंग से भटका कर गलत रास्ते में ले जाया जा रहा है. जिसके लिए सब हिंदू एक हैं जिसके लिए अब सबको लड़ना पड़ेगा.





आमाबेड़ा घटना के विरोध में प्रदेशव्यापी बंद का आह्वान (ETV Bharat)

दुर्ग में भी हुई बैठक

आमाबेड़ा घटना के विरोध दुर्ग में सर्व समाज के लोगों ने संयुक्त रूप से एक प्रेस वार्ता आयोजित की. प्रेस वार्ता में समाज के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधि मौजूद रहे, सभी ने सामूहिक रुप से घटना की निंदा करते हुए पुलिस और प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े किए. प्रेस वार्ता के दौरान सर्व समाज संगठन ने आरोप लगाया कि आमाबेड़ा में हुई घटना के बावजूद पुलिस प्रशासन की भूमिका निष्क्रिय रही है. संगठन का कहना है कि यदि समय रहते सख्त कार्रवाई की जाती, तो इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होती

खैरागढ़ में भी दिखेगा बंद का असर

आमाबेड़ा घटना के विरोध में खैरागढ़ के टिकरापारा स्थित राम मंदिर परिसर में सर्व समाज द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित की गई. प्रेस वार्ता में मनोज गिडिया, मोतीलाल यादव डॉ साधना अग्रवाल कमलेश रंगलानी, टीडी वर्मा सहित अन्य सामाजिक प्रतिनिधि मौजूद रहे. वक्ताओं ने कहा कि आमाबेड़ा की घटना केवल एक गांव या परिवार का मामला नहीं बल्कि पूरे जनजातीय समाज की आस्था स्वशासन व्यवस्था और संविधान की पांचवीं अनुसूची से जुड़ा गंभीर प्रश्न है.

