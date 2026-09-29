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झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा का प्रदेशव्यापी बंद, मांगें पूरी नहीं हुईं तो 15 नवंबर से अनशन

झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा ने राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया है. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.

State wide bandh called by Jharkhand Andolankari Sangharsh Morcha
झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा का मशाल जुलूस (रांची) (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 29, 2026 at 11:43 PM IST

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रांचीः झारखंड आंदोलनकारियों, किसानों और मजदूरों की विभिन्न लंबित मांगों को लेकर 30 सितंबर को झारखंड बंद का आह्वान किया गया है. आंदोलनकारियों का दावा है कि बंद को लेकर राज्य के 200 से अधिक प्रखंडों में तैयारी की गई है.

अखिल भारतीय किसान सभा ने भी बंद को समर्थन देने की घोषणा की है. बंद के जरिए विस्थापन, पुनर्वास, आंदोलनकारियों के अधिकार और किसानों से जुड़े मुद्दों को लेकर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने की बात कही गई है.

झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के संस्थापक पुष्कर महतो ने कहा कि राज्य गठन के बाद भी कई महत्वपूर्ण मांगें लंबित हैं. विस्थापन के कारण प्रभावित लोगों को उचित मुआवजा, रोजगार और पुनर्वास की व्यवस्था अब तक पूरी तरह सुनिश्चित नहीं हो सकी है. उन्होंने विस्थापितों की समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए विस्थापन आयोग के गठन की मांग की.

पुष्कर महतो ने कहा कि झारखंड आंदोलन में भूमिका निभाने वाले आंदोलनकारियों को समान पेंशन का लाभ मिलना चाहिए. साथ ही आंदोलनकारियों के बेटे-बेटियों को सरकारी नौकरी में सीधी नियुक्ति देने की मांग भी लंबे समय से की जा रही है. उनके अनुसार, आंदोलनकारियों के परिवारों के अधिकारों को लेकर सरकार को स्पष्ट नीति बनानी चाहिए. उन्होंने किसानों से जुड़े मुद्दे पर कहा कि 60 वर्ष से अधिक उम्र के किसानों को 10 हजार रुपये मासिक पेंशन देने की मांग की जा रही है. किसानों की कर्जमाफी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं के समाधान की भी मांग बंद के माध्यम से उठाई जाएगी.

कृषि निदेशालय में कथित भ्रष्टाचार का मुद्दा भी आंदोलनकारियों ने उठाया है. आरोप है कि कुछ अधिकारी लंबे समय से एक ही पद पर बने हुए हैं. पुष्कर महतो ने इस मामले में जांच और आवश्यक कार्रवाई की मांग की है. साथ ही जिला मुख्यालयों में स्थित कृषि भवनों के घेराव की चेतावनी दी गई है.

पुष्कर महतो ने कहा कि 30 सितंबर का बंद सरकार को अपनी मांगों पर गंभीरता से कार्रवाई करने के लिए संदेश है. यदि बंद के बाद भी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो 15 नवंबर से बिरसा चौक पर अनिश्चितकालीन अनशन शुरू किया जाएगा. इसके साथ ही जिला स्तर पर कृषि भवनों के घेराव का कार्यक्रम भी चलाया जाएगा. उन्होंने कहा कि आंदोलनकारियों, किसानों और मजदूरों की लंबित मांगों के समाधान तक आंदोलन जारी रहेगा.

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