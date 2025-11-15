ETV Bharat / state

फूड सप्लीमेंट कंपनी पर राज्य कर विभाग का छापा, मौके पर जमा करवाया ₹1.75 करोड़ का टैक्स

देहरादून: उत्तराखंड राज्य में समय-समय पर टैक्स चोरी के मामले सामने आते रहे हैं. जिसके चलते, शिकायतों या फिर छापेमारी कर, राज्य कर विभाग की ओर से संस्थाओं और प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई भी की जाती है. इसी क्रम राज्य कर विभाग की एसटीएफ ने सेलाकुई स्थित फूड सप्लीमेंट निर्माता कंपनी पर छापेमारी की कार्रवाई की. छापेमारी के दौरान जब राज्य कर विभाग की एसटीएफ ने कंपनी के कागजातों की प्रारंभिक जांच की तो उसमें करीब 5 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी का खुलासा हुआ. साथ ही छापेमारी कार्रवाई के दौरान ही कंपनी ने करीब 1.75 करोड़ रुपए की टैक्स राशि जमा की.

राज्य कर विभाग को लगातार टैक्स चोरी की मिल रही सूचनाओं को देखते हुए राज्य कर आयुक्त सोनिका के निर्देश पर आयुक्त पीएस डुंगरियाल और अपर आयुक्त गढ़वाल अजय कुमार ने टैक्स चोरी के खिलाफ कार्रवाई किए जाने को लेकर एक टीम गठित की. ऐसे में शुक्रवार को इस टीम ने सेलाकुई स्थित फूड सप्लीमेंट बनाने वाली कंपनी के मुख्यालय के साथ ही गोदाम में छापेमारी की कार्रवाई की. छापेमारी की कार्रवाई के दौरान टीम को कंपनी से इलेक्ट्रॉनिक डाटा और कागजात को अपने कब्जे में ले लिया.

जब टीम ने इलेक्ट्रॉनिक डाटा और कागजातों की गहनता से जांच की तो पाया कि फर्म की ओर से जो सामानों की खरीद बिक्री दिखाया गया है, उस रिकॉर्ड में भारी अंतर पाया गया है. जिसके जरिए गलत तरीके से आईटीसी का लाभ लेते हुए टैक्स की चोरी की जा रही है. इसके अलावा, कंपनी ने जो ई- वे बिल में जिन वाहनों का नंबर दिखाया है, उन वाहनों ने कभी भी टोल क्रॉस नहीं किया.