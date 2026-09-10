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हिमाचल में ओवरचार्जिंग कर रहे 8 ठेके सील, शराब कारोबारियों पर विभाग की कार्रवाई

कुल्लू: जिला कुल्लू में शराब के प्रिंट रेट से ज्यादा दाम लगाने पर आबकारी एवं कराधान विभाग सख्त हो गया है. इसी कड़ी में विभाग द्वारा जिला कुल्लू में 8 शराब की दुकानों को सील किया गया है. आबकारी एवं कराधान विभाग को लोगों से शिकायतें मिल रही थी कि यहां पर प्रिंट रेट से ज्यादा दामों पर शराब बेची जा रही है. जिस पर अब विभाग ने कार्रवाई करते हुए 8 शराब के ठेके सील कर दिए हैं. इसके साथ ही सभी ठेका प्रबंधकों को 25-25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

'प्रिंट रेट से एक भी रुपया ज्यादा वसूलना अपराध'

राज्य कर एवं आबकारी विभाग कुल्लू एवं लाहुल-स्पीति के उपायुक्त गग्नेश गुप्ता ने बताया कि आगामी समय में भी उनकी ये कार्रवाई जारी रहेगी. इसके अलावा बाहरी राज्यों से अवैध रूप से लाई जा रही शराब और बियर की तस्करी पर भी रोक लगाई जाएगी. गौरतलब है कि शराब की बोतल पर प्रिंट रेट से एक भी रुपया ज्यादा वसूलना सीधे तौर पर कानूनी अपराध है. विभाग को कुछ शराब की दुकानों पर तय दरों से ज्यादा दाम वसूले जाने की गुप्त और लिखित शिकायतें मिल रही थीं, जिसके बाद विभाग द्वारा ये कार्रवाई की गई है.