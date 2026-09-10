ETV Bharat / state

हिमाचल में ओवरचार्जिंग कर रहे 8 ठेके सील, शराब कारोबारियों पर विभाग की कार्रवाई

ओवरचार्जिंग कर रहे 8 ठेका प्रबंधकों पर आबकारी एवं कराधान विभाग ने लगाया जुर्माना, शराब कारोबारियों को दी चेतावनी.

8 liquor shop seal for overcharging
कुल्लू में 8 शराब के ठेके सील (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 10, 2026 at 5:06 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कुल्लू: जिला कुल्लू में शराब के प्रिंट रेट से ज्यादा दाम लगाने पर आबकारी एवं कराधान विभाग सख्त हो गया है. इसी कड़ी में विभाग द्वारा जिला कुल्लू में 8 शराब की दुकानों को सील किया गया है. आबकारी एवं कराधान विभाग को लोगों से शिकायतें मिल रही थी कि यहां पर प्रिंट रेट से ज्यादा दामों पर शराब बेची जा रही है. जिस पर अब विभाग ने कार्रवाई करते हुए 8 शराब के ठेके सील कर दिए हैं. इसके साथ ही सभी ठेका प्रबंधकों को 25-25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

'प्रिंट रेट से एक भी रुपया ज्यादा वसूलना अपराध'

राज्य कर एवं आबकारी विभाग कुल्लू एवं लाहुल-स्पीति के उपायुक्त गग्नेश गुप्ता ने बताया कि आगामी समय में भी उनकी ये कार्रवाई जारी रहेगी. इसके अलावा बाहरी राज्यों से अवैध रूप से लाई जा रही शराब और बियर की तस्करी पर भी रोक लगाई जाएगी. गौरतलब है कि शराब की बोतल पर प्रिंट रेट से एक भी रुपया ज्यादा वसूलना सीधे तौर पर कानूनी अपराध है. विभाग को कुछ शराब की दुकानों पर तय दरों से ज्यादा दाम वसूले जाने की गुप्त और लिखित शिकायतें मिल रही थीं, जिसके बाद विभाग द्वारा ये कार्रवाई की गई है.

8 liquor shop seal for overcharging
शराब के ठेकों पर जड़े ताले (ETV Bharat)

"विभाग की टीम ने मनाली के पलचान, शमशी, बाशिंग, सरवरी बाजार, जगतसुख, मनालसू, मंगलौर और हरिपुर में शराब की दुकानों को सील कर दिया है. अब जुर्माना अदा करने के बाद ही अब संचालक दुकानें खोल सकेंगे." - गग्नेश गुप्ता, उपायुक्त, राज्य कर एवं आबकारी विभाग, कुल्लू एवं लाहुल-स्पीति

विभाग की शराब विक्रेताओं को चेतावनी

उपायुक्त गग्नेश गुप्ता ने सभी शराब विक्रेताओं को दो टूक शब्दों में भविष्य के लिए भी चेतावनी दी है. उन्होंने शराब विक्रेताओं से कहा कि वे अब से सिर्फ और सिर्फ निर्धारित दरों पर ही शराब की बिक्री करें, वरना अगर विभाग को दोबारा से शिकायत मिलती है तो उनका लाइसेंस रद्द करने जैसी और भी कठोर कार्रवाई की जाएगी.

ये भी पढ़ें: नशे के कारोबार से आरोपी ने बनाया करोड़ों का साम्राज्य! होटल, दुकान, घर और कार सहित ₹3.32 करोड़ की संपत्ति फ्रीज

ये भी पढ़ें: हिमाचल में होटल कारोबारी के घर फिल्मी स्टाइल में चोरी, खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर वारदात, नौकरानी फरार

ये भी पढ़ें: हर वाहन की अलग तय होगी टैक्स देनदारी, फ्लीट का टैक्स अब रूट और सीटों पर, हिमाचल परिवहन विभाग का बड़ा मसौदा

TAGGED:

STATE TAX AND EXCISE DEPARTMENT
SEALED 8 LIQUOR SHOPS IN KULLU
KULLU LIQUOR SOLD ABOVE PRINT RATE
कुल्लू में 8 शराब के ठेके सील
8 LIQUOR SHOP SEAL FOR OVERCHARGING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.