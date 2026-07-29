हरियाणा के स्कूलों में गूंजेगा 'जय जय जय हरियाणा' राज्य गीत, शिक्षा निदेशालय ने जारी किए आदेश
हरियाणा के स्कूलों में अब राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत के साथ राज्य गीत भी गूंजेगा. सप्ताह में एक दिन 'जय जय जय हरियाणा' गया जाएगा.
Published : July 29, 2026 at 2:23 PM IST
भिवानी: हरियाणा के स्कूलों में अब राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत के साथ राज्य गीत भी गूंजेगा. हरियाणा के इतिहास, संस्कृति व महापुरूषों के बारे में देश की युवा पीढ़ी और विद्यार्थियों को अवगत करवाने के उद्देश्य से शिक्षा निदेशायल ने आदेश जारी किया है. अब हरियाणा के स्कूलों में जय, जय, जय हरियाणा राज्य गीत गूंजेगा. राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत के साथ साथ हरियाणा के राजकीय स्कूलों में अब सप्ताह में एक दिन राज्य गीत जय जय जय हरियाणा गीत भी गया जाएगा.
हरियाणा के स्कूलों में गूंजेगा राज्य गीत: ये आदेश हरियाणा विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने जारी किए हैं. निर्देशों के अनुसार अब प्रत्येक सरकारी स्कूल में सप्ताह में एकदिन सुबह के समय प्रार्थना सभा के बाद हरियाणा राज्य-गीत का सामूहिक गायन अनिवार्य रूप से कराया जाएगा. शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस व्यवस्था को तुरंत प्रभाव से लागू कर स्कूलों में आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित कराई जाएं.
सप्ताह में एक बार गाया जाएगा राज्य गीत: भिवानी की जिला शिक्षा अधिकारी निर्मल दहिया ने बताया "जैसा की शिक्षा विभाग का मानना है कि विद्यालय स्तर पर राज्य-गीत के नियमित गायन से विद्यार्थियों में प्रदेश की संस्कृति, इतिहास और पहचान के प्रति जुड़ाव बढ़ेगा. उनमें राज्य के प्रति सम्मान और जिम्मेदारी की भावना भी मजबूत होगी. विभाग का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में हरियाणा की सांस्कृतिक विरासत, गौरव और राज्य के प्रति सम्मान की भावना विकसित करना है."
28 मार्च 2025 को लागू हुआ था जय जय जय हरियाणा: हरियाणा का आधिकारिक राज्य गीत "जय जय जय हरियाणा" 28 मार्च 2025 को हरियाणा विधानसभा में सर्वसम्मति से अपनाया (लागू) गया था. इसे पानीपत के हिंदी विद्वान डॉक्टर बालकिशन शर्मा ने लिखा है और गायक डॉक्टर श्याम शर्मा ने गाया है. इस गीत में हरियाणा की संस्कृति, गीता, महाभारत, अरावली, शिवालिक पर्वतों और प्रदेश के किसानों, खिलाड़ियों व जवानों के योगदान का वर्णन किया गया है.
ये भी पढ़ें- हरियाणा को मिला अपना राज्यगीत, "जय जय जय हरियाणा" से गूंजा सदन, सर्वसम्मति से पास हुआ प्रस्ताव