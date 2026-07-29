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हरियाणा के स्कूलों में गूंजेगा 'जय जय जय हरियाणा' राज्य गीत, शिक्षा निदेशालय ने जारी किए आदेश

पीएम श्री गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल भिवानी ( ETV Bharat )