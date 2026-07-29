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बासुकीनाथ में श्रावणी मेला का हुआ विधिवत उद्घाटन, AI तकनीक से कवर की जाएगी पूरी व्यवस्था

बासुकीनाथ में श्रावणी मेले का विधिवत उद्घाटन ( Etv Bharat )

दुमका: राजकीय श्रावणी मेले का बुधवार को बासुकीनाथ में विधिवत उद्घाटन हुआ. संथाल परगना के आयुक्त संजय कुमार, जरमुंडी विधायक देवेंद्र कुंवर, डीसी और एसपी ने संयुक्त रूप से नारियल फोड़कर मेले का उद्घाटन किया. उद्घाटन के बाद उपस्थित सभी लोगों को संबोधित करते हुए आयुक्त संजय कुमार ने कहा कि सभी पदाधिकारी और कर्मी इसे ड्यूटी ना समझकर सेवाभाव के साथ काम करें.

वहीं उपायुक्त ने मेले में श्रद्धालुओं को दी जाने वाली सुविधाओं को विस्तार से बताया. इस मौके पर जिले के वरीय पदाधिकारियों के साथ-साथ जिला परिषद उपाध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष और स्थानीय नागरिक मौजूद रहे.

राजकीय श्रावणी मेले का विधिवत उद्घाटन (Etv Bharat)

बासुकीनाथ में श्रावणी मेले की हुई शुरूआत

जरमुंडी विधायक और संथाल परगना के आयुक्त ने उद्घाटन के बाद कहा कि आने वाले श्रद्धालुओं को घर का मेहमान मानकर, सभी के सहयोग से मेले को सफल बनाने की जिम्मेदारी हम सभी की है. दुमका स्थित बासुकीनाथ धाम में राजकीय श्रावणी मेले का विधिवत शुभारंभ हो चुका है. मेले का उद्घाटन जरमुंडी विधायक देवेंद्र कुंवर और संथाल परगना प्रमंडल के आयुक्त संजय कुमार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्ज्वलित और नारियल फोड़कर किया.

श्रावणी मेले को विश्व मेला घोषित करने की अपील

उद्घाटन के अवसर पर अपने संबोधन में जरमुंडी विधायक देवेंद्र कुंवर ने बताया कि इसकी प्रसिद्धि बहुत बढ़ गई है. शायद यही वजह है कि इसमें देश-विदेश से लोग बाबा बासुकीनाथ को जलार्पण के लिए आते हैं. उन्होंने प्रधानमंत्री से मांग की है अभी तो इसे राजकीय मेले का दर्जा प्राप्त है लेकिन इसे विश्व स्तरीय मेले का दर्जा मिलना चाहिए.

श्रद्धालुओं को ना समझे मेहमान

इसके साथ ही उन्होंने पुलिस प्रशासन के साथ-साथ स्थानीय लोगों से भी अपील कि आप बढ़-चढ़कर इसमें सहयोग करें, यहां जो श्रद्धालु आते हैं, उन्हें अपने घर ेका मेहमान समझे, आने वाले श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो, यह सुनिश्चित करें ताकि ये जब यहां से लौटकर अपने घर जाएं तो बासुकीनाथ धाम के साथ-साथ झारखंड का भी गुणगान करें.