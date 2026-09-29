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जल प्रलय: कुशीनगर से विचलित करती तस्वीरें; रेस्क्यू ऑपरेशन से 200 लोगों और 80 मवेशियों की बचायी गई जान

नेतृत्व वाली टीम ने 18 पुरुषों, 20 महिलाओं, 34 बच्चों और 24 मवेशियों को सुरक्षित निकाला.

कुशीनगर में बाढ़ का कहर
कुशीनगर में बाढ़ का कहर (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 29, 2026 at 3:15 PM IST

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Updated : September 29, 2026 at 3:35 PM IST

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कुशीनगर: जिले में बाढ़ प्रभावित इलाकों में राज्य आपदा मोचन बल (SDRF) की टीमें लगातार राहत और बचाव अभियान चला रही हैं. शिवपुर गांव क्षेत्र के विभिन्न बाढ़ प्रभावित इलाकों में दिन-रात चले रेस्क्यू ऑपरेशन में आपदा मोचन बल ने 200 लोगों और 80 मवेशियों को सुरक्षित बाहर निकाला.

दरअसल, कुशीनगर में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए आपदा मोचन बल के सी दल की दो टीमें शिवपुर गांव क्षेत्र के हरिपुरा मरच्छावा, नारायणपुर, बसई ग्राम सभाओं और सलिकपुर चौकी क्षेत्र में तैनात हैं. टीमों ने बाढ़ में फंसे लोगों और मवेशियों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने के लिए लगातार अभियान चलाया.

कुशीनगर में बाढ़ का कहर (Video Credit: ETV Bharat)

उपनिरीक्षक अंकित विश्वकर्मा के नेतृत्व वाली टीम ने 18 पुरुषों, 20 महिलाओं, 34 बच्चों और 24 मवेशियों को सुरक्षित निकाला. वहीं, हेड कांस्टेबल जयप्रकाश यादव के नेतृत्व वाली दूसरी टीम ने 32 पुरुषों, 48 महिलाओं, 48 बच्चों और 56 मवेशियों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया. दोनों टीमों ने संयुक्त रूप से कुल 200 लोगों और 80 मवेशियों का रेस्क्यू किया. बचाए गए लोगों में 50 पुरुष, 68 महिलाएं और 82 बच्चे शामिल हैं.

कुशीनगर में बाढ़ का कहर
कुशीनगर में बाढ़ का कहर (Photo Credit: ETV Bharat)

रात्रिकालीन बचाव अभियान के दौरान भी 53 लोगों को सुरक्षित निकाला गया, जिसमें 6 पुरुष, 15 महिलाएं और 32 बच्चे शामिल हैं. बाढ़ की चुनौती के बीच आपदा मोचन बल की टीमें लगातार प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं. दिन और रात चल रहे इस अभियान से बाढ़ में फंसे लोगों और उनके पशुओं को सुरक्षित निकालकर बड़ी राहत पहुंचाई जा रही है.

कुशीनगर में बाढ़ का कहर
कुशीनगर में बाढ़ का कहर (Photo Credit: ETV Bharat)

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Last Updated : September 29, 2026 at 3:35 PM IST

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