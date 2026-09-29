ETV Bharat / state

जल प्रलय: कुशीनगर से विचलित करती तस्वीरें; रेस्क्यू ऑपरेशन से 200 लोगों और 80 मवेशियों की बचायी गई जान

कुशीनगर में बाढ़ का कहर ( Photo Credit: ETV Bharat )

कुशीनगर: जिले में बाढ़ प्रभावित इलाकों में राज्य आपदा मोचन बल (SDRF) की टीमें लगातार राहत और बचाव अभियान चला रही हैं. शिवपुर गांव क्षेत्र के विभिन्न बाढ़ प्रभावित इलाकों में दिन-रात चले रेस्क्यू ऑपरेशन में आपदा मोचन बल ने 200 लोगों और 80 मवेशियों को सुरक्षित बाहर निकाला.