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राज्य सफाई कर्मचारी आयोग सख्त, अनुपस्थित अधिकारियों को नोटिस और पीएफ जांच के निर्देश

सफाई कर्मचारियों के मुद्दे पर सख्त हुआ आयोग ( Photo-ETV Bharat )

बैठक में उपाध्यक्ष ने विभिन्न विभागों में कार्यरत सफाई कर्मचारियों और वाल्मीकि समाज के लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनीं. उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने और उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए संबंधित विभागों को गंभीरता से काम करना होगा. संतोष गौरव ने मसूरी नगर पालिका में ठेका प्रथा के तहत सफाई कार्य करा रही कंपनी से जुड़े कर्मचारियों के भविष्य निधि (पीएफ) और अन्य देय सुविधाओं की जांच कराने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के पीएफ और अन्य लाभों से संबंधित शिकायतों का परीक्षण किया जाना चाहिए, ताकि किसी भी कर्मचारी के अधिकारों का हनन न हो.