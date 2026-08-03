हेमचंद यादव विश्वविद्यालय में वेतन हेराफेरी का मामला, पुलिस ने कुलसचिव को गिरफ्तार किया
महिला कर्मचारी के वेतन से 1 लाख 49 हजार दूसरे खाते में ट्रांसफर किए जाने का आरोप है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : August 3, 2026 at 10:12 PM IST
दुर्ग: हेमचंद यादव विश्वविद्यालय की एक दैनिक वेतनभोगी महिला कर्मचारी के वेतन से हेराफेरी किए जाने का आरोप लगा है. भिलाई नगर सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी के मुताबिक आरोपी ने 1,49,384 रुपए की हेराफेरी की है. इस मामले में मोहन नगर थाना पुलिस ने विश्वविद्यालय के कुलसचिव भूपेन्द्र कुमार कुलदीप को गिरफ्तार किया है.
11,515 रुपए वेतन लेकिन मिलते थे सिर्फ 2,200
सीएसपी के मुताबिक मोहन नगर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 316(4) के तहत अपराध दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दी है. सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी ने बताया कि 3 अगस्त को विश्वविद्यालय की अर्धकुशल दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी शुभांगी मराठे की शिकायत तथा विश्वविद्यालय द्वारा गठित जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई.
जांच में सामने आया कि शुभांगी विश्वविद्यालय में कार्य करने के साथ-साथ कुलसचिव के निवास पर भोजन बनाने का काम भी करती थी. उसका मासिक वेतन 11,515 रुपए था, लेकिन उसे केवल 2,200 रुपए नकद दिए जाते थे. शेष राशि आरोपी के दबाव में फोन पे और पेटीएम के माध्यम से दूसरे के बैंक खाते में ट्रांसफर कराई जाती थी: सत्यप्रकाश तिवारी, सीएसपी, भिलाई नगर
मोहन नगर थाना पुलिस कर रही जांच
मोहन नगर थाना पुलिस ने बताया कि 6 फरवरी 2025 से 4 जुलाई 2026 के बीच इस तरीके से कुल 1,49,384 रुपए की राशि का गबन किया गया. विश्वविद्यालय की जांच समिति की रिपोर्ट, बैंक खातों के विवरण और यूपीआई ट्रांजेक्शन की जांच में इन तथ्यों की पुष्टि होने का दावा किया गया .पुलिस ने कहा कि आरोपी ने अपने प्रशासनिक पद और प्रभाव का दुरुपयोग करते हुए मातहत कर्मचारी पर दबाव बनाया और उसके वेतन का बड़ा हिस्सा अपने परिचित के खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर कराकर अनुचित आर्थिक लाभ प्राप्त किया.
विश्वविद्यालय प्रशासन से प्राप्त प्रतिवेदन, बैंक अभिलेख और अन्य दस्तावेजों के आधार पर मोहन नगर थाना पुलिस ने अपराध दर्ज कर भूपेन्द्र कुमार कुलदीप को गिरफ्तार कर न्यायिक प्रक्रिया शुरू कर दी है.
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