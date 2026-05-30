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बिना चयन समिति के होगी प्रतिष्ठित कॉल्विन ट्रॉफी, चैलेंजर ट्रॉफी भी रद्द, बड़ा सवाल कौन करेगा टीम का चयन

ऑब्जर्वर्स नियुक्त : राजस्थान क्रिकेट संघ की एडहॉक कमेटी के कन्वीनर मोहित यादव का कहना है कि एडहॉक कमेटी कॉल्विन ट्रॉफी के मुकाबलों में खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर नजर रखने के लिए ऑब्जर्वर्स नियुक्त किए हैं. यही ऑब्जर्वर्स खिलाड़ियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करेंगे और यदि समय रहते आधिकारिक चयन समिति नहीं बनती है तो उनकी रिपोर्ट के आधार पर संभावित टीमों का खाका तैयार किया जाएगा.

जयपुर : राजस्थान क्रिकेट के इतिहास में पहली बार ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है जब राज्य की प्रतिष्ठित कॉल्विन ट्रॉफी का आयोजन बिना आधिकारिक चयन समिति के किया जा रहा है. दूसरी ओर खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर प्रतिभाओं को परखने वाली चैलेंजर ट्रॉफी का आयोजन भी इस बार नहीं होगा. राजस्थान क्रिकेट संघ की एडहॉक कमेटी ने कहा है कि इस बार राजस्थान की सीनियर टीम कॉल्विन ट्रॉफी में प्रदर्शन के आधार पर चुनी जाएगी. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा हो गया है कि बीसीसीआई प्रतियोगिताओं के लिए विभिन्न आयु वर्गों एवं सीनियर टीमों का चयन आखिर किस आधार पर किया जाएगा. राजस्थान क्रिकेट संघ की एडहॉक कमेटी ने कुछ समय पहले चयनकर्ताओं की नियुक्ति के लिए आवेदन मांगे थे, हालांकि अब तक चयन समिति का गठन नहीं हो सका है. चयनकर्ताओं की नियुक्ति लंबित होने के बावजूद कॉल्विन ट्रॉफी के आयोजन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.

पहली बार बिना आधिकारिक चयन समिति के कॉल्विन ट्रॉफी का आयोजन

पहली बार चैलेंजर ट्रॉफी का आयोजन नहीं होगा.

आरसीए एडहॉक कमेटी ने सलेक्टर्स के लिए आवेदन तो मांगे, लेकिन अब तक चयन समिति का गठन नहीं हो पाया.

कॉल्विन ट्रॉफी में खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर नजर रखने के लिए ऑब्जर्वर्स नियुक्त किए गए.

परंपरागत रूप से चैलेंजर ट्रॉफी को चयन प्रक्रिया का महत्वपूर्ण आधार माना जाता रहा है.

आरसीए एडहॉक कमेटी का दावा,चयन प्रक्रिया को पारदर्शी रखा जाएगा.

अनुभवी ऑब्जर्वर्स की निगरानी में खिलाड़ियों के प्रदर्शन का आकलन किया जाएगा.

खिलाड़ियों को अवसर मिलेगा : मोहित यादव का कहना है कि खिलाड़ियों को पर्याप्त अवसर देने के लिए कॉल्विन ट्रॉफी का आयोजन कराया जा रहा है और अभी तक सभी मुकाबले काफी शानदार हुए हैं. एडहॉक कमेटी का यह भी कहना है कि चयनकर्ताओं की नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है और नियमों के अनुरूप आगे की कार्रवाई की जाएगी. हालांकि इस बार सीनियर टीम का चयन कॉल्विन के आधार पर ही किया जायेगा और चैलेंजर ट्रॉफी का आयोजन नहीं होने से भी खिलाड़ियों के सामने अपनी प्रतिभा दिखाने का एक बड़ा मंच कम हो जाएगा. परंपरागत रूप से चैलेंजर ट्रॉफी को राज्य स्तरीय चयन प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता रहा है.

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चयन कमेटी के लिए हेतु आवेदन मांगे थे : आरसीए एडहॉक कमेटी ने हाल ही में आगामी क्रिकेट सत्र 2026-27 की घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिताओं व बीसीसीआई की राष्ट्रिय प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाली राजस्थान की विभिन्न आयु वर्ग की पुरुष / महिला टीमों के चयन हेतु आरसीए चयन कमेटी के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे. और आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 मई थी, जिसमें कुछ शर्ते भी रखी गई थी जिसके तहत आरसीए सीनियर पुरुष चयन कमेटी आवेदक को कम से कम 10 फर्स्ट क्लास मैच खेलने का अनुभव होना चाहिए. आवेदन के समय से आवेदक ने कम से कम 5 वर्ष पूर्व खेल से रिटायरमेंट लिया हो. आरसीए जूनियर पुरुष चयन कमेटी आवेदक को कम से कम 5 फर्स्ट क्लास मैच खेलने का अनुभव होना चाहिए शामिल था. साथ ही आरसीए महिला चयन कमेटी आवेदक ने राजस्थान वीमेन टीम का प्रतिनिधित्व किया हो, कम से कम 5 वर्ष पूर्व खेल से रिटायरमेंट लिया हो. साथ ही आवेदक किसी भी क्रिकेट अकादमी से जुड़े हुए नहीं हो.