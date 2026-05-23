महिला कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष का बीजेपी पर हमला, कहा- भाजपा के पंचायत चुनाव टालने के मंसूबों पर हाईकोर्ट ने फेरा पानी
महिला कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार जनता के मुद्दों से ज्यादा 'समोसा, रसगुल्ला, आम खाने और रील बनाने' में व्यस्त रही.
Published : May 23, 2026 at 10:40 AM IST
कुचामनसिटी: राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट द्वारा 31 जुलाई से पहले चुनाव कराने के आदेश के बाद प्रदेश की राजनीति गरमा गई है. फैसले के बाद कांग्रेस और भाजपा के बीच बयानबाजी तेज हो गई है. राजस्थान महिला कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष सारिका सिंह चौधरी ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है.
सारिका सिंह चौधरी ने कहा कि राजस्थान की भाजपा सरकार पिछले काफी समय से पंचायत और नगर निकाय चुनाव टालने के लिए लगातार नए-नए बहाने बना रही थी. कभी एसआईआर, कभी ओबीसी आरक्षण, कभी मौसम तो कभी प्रशासनिक कारणों का हवाला देकर चुनाव आगे बढ़ाए जा रहे थे, लेकिन अब उच्च न्यायालय ने 31 जुलाई से पहले चुनाव करवाने के आदेश दिए हैं. उन्होंने कहा, 'भाजपा के चुनाव टालते रहने के मंसूबों पर हाईकोर्ट ने पानी फेर दिया है.
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भजनलाल सरकार पर साधा निशाना: चौधरी ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार अपने आधे कार्यकाल में जनता के लिए कोई ऐसा काम नहीं कर पाई जिसे याद रखा जा सके. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सरकार जनता के मुद्दों से ज्यादा 'समोसा, रसगुल्ला, आम खाने और रील बनाने' में व्यस्त रही. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री तक कभी स्कूटी की सवारी, कभी ऑटो में सफर और कभी सोशल मीडिया रीलों में व्यस्त नज़र आते हैं, जबकि प्रदेश की जनता पानी, बिजली, बेरोजगारी और विकास जैसे मुद्दों से जूझ रही है.
हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत: महिला कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने आगे कहा कि अब जब चुनाव होने तय हो गए हैं, तो भाजपा नेताओं को जनता के बीच जाना पड़ेगा और जनता उनसे ढाई-तीन साल का हिसाब मांगेगी. उन्होंने दावा किया कि भाजपा नेताओं को जनता के सवालों से डर लग रहा है. अंत में उन्होंने हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए न्यायालय का आभार जताया और कहा कि लोकतंत्र में चुनाव समय पर होना बेहद जरूरी है.