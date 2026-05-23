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महिला कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष का बीजेपी पर हमला, कहा- भाजपा के पंचायत चुनाव टालने के मंसूबों पर हाईकोर्ट ने फेरा पानी

राजस्थान महिला कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष सारिका सिंह चौधरी ( ETV Bharat Kuchamancity )

कुचामनसिटी: राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट द्वारा 31 जुलाई से पहले चुनाव कराने के आदेश के बाद प्रदेश की राजनीति गरमा गई है. फैसले के बाद कांग्रेस और भाजपा के बीच बयानबाजी तेज हो गई है. राजस्थान महिला कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष सारिका सिंह चौधरी ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है. सारिका सिंह चौधरी ने कहा कि राजस्थान की भाजपा सरकार पिछले काफी समय से पंचायत और नगर निकाय चुनाव टालने के लिए लगातार नए-नए बहाने बना रही थी. कभी एसआईआर, कभी ओबीसी आरक्षण, कभी मौसम तो कभी प्रशासनिक कारणों का हवाला देकर चुनाव आगे बढ़ाए जा रहे थे, लेकिन अब उच्च न्यायालय ने 31 जुलाई से पहले चुनाव करवाने के आदेश दिए हैं. उन्होंने कहा, 'भाजपा के चुनाव टालते रहने के मंसूबों पर हाईकोर्ट ने पानी फेर दिया है. सुनिए क्या बोलीं सारिका सिंह चौधरी (ETV Bharat Kuchamancity)