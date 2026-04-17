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महिला कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष बोली, 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी एक जुमला, महिलाओं को बेवकूफ बनाया जा रहा'

उन्होंने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम ना तो महिला सशक्तिकरण करता है, ना ही राजनीति में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करता है, बल्कि यह 2029 में मोदी सरकार की वापसी का ड्राफ्ट है. सारिका चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी केवल झूठे वादों और आश्वासनों से जनता को भ्रमित करते रहे हैं. नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी एक जुमला है, जिसके जरिए देश की महिलाओं को एक बार फिर बेवकूफ बनाया जा रहा है.

कुचामन सिटी: महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष सारिका चौधरी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि यह अधिनियम देश की आधी आबादी को मूर्ख बनाने वाला और भ्रमित करने वाला है. यह कानून दिखावे के लिए महिलाओं के नाम पर लाया जा रहा है, जबकि हकीकत में इससे महिलाओं के अधिकारों पर कुठाराघात किया गया है. सारिका चौधरी ने शुक्रवार को एक बयान जारी कर यह बात कही.

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उन्होंने कहा कि इस कानून में महिलाओं के अधिकारों को सीमित कर दिया गया है. वहीं उनकी भागीदारी पर भी खुलासा नहीं हुआ है. क्योंकि जब तक जनगणना नहीं होगी, तो यह निश्चित कैसे होगा किसकी कितनी भागीदारी है. वहीं परिसीमन का भी क्या प्रारूप होगा, यह भी निश्चित नहीं है. साथ ही आरक्षण के मुताबिक एससी–एसटी, ओबीसी और सामान्य वर्ग की महिलाओं की भागीदारी कैसे होगी, यह भी स्पष्ट नहीं है. उन्होंने कहा कि भाजपा इस कानून की आड़ में परिसीमन को गलत तरीके से लागू करना चाहती है और डिलिमिटेशन करके इस प्रकार से असेंबली बनाना चाहती है, ताकि इनके लोग वहां प्रभावी रहे और भाजपा हमेशा सत्ता में बनी रहे.

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उन्होंने दावा किया कि 2029 में जनता भाजपा को सबक सिखाने वाली है. इन्होंने 2024 में भी 400 पार का नारा लगाया था और 240 सीटों पर ही सिमट गई थी. ऐसे में अब भाजपा को सत्ता से बाहर होने का डर सता रहा है. इसलिए मोदीजी चाहते हैं कि किसी भी तरीके से कानून बदलकर, परिसीमन बदलकर या कुछ भी करके इस तरह का माहौल बना दे कि भाजपा फिर से बहुमत हासिल कर सके. इसलिए यह नारी शक्ति अधिनियम महिलाओं के लिए नहीं, बल्कि सत्ता में बने रहने के लिए झूठा प्रपंच है.