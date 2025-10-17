ETV Bharat / state

बिहार चुनाव में स्टार प्रचारक सूची से राजस्थान नदारद: राठौड़ बोले-खुद के घर में ब्याव मंडे है... यहीं देंगे समय

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश के नेताओं को दरकिनार नहीं किया. अंता उप चुनाव के कारण स्टार प्रचारक सूची में नहीं है हमारे नेता.

CM Bhajanlal Sharma and former CM Vasundhara Raje
सीएम भजनलाल शर्मा और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे (ETV Bharat Jaipur (File Photo))
जयपुर : बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा के 40 स्टार प्रचारकों की सूची में राजस्थान के दिग्गज नेता नदारद होने को लेकर विपक्षी दल कांग्रेस हमलावर है. वह भाजपा नेताओं को दरकिनार करने पर सवाल उठा रही है.विपक्ष के सवाल का भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने जवाब दिया. शुक्रवार को पार्टी मुख्यालय पर मीडिया से बात करते भाजपा अध्यक्ष राठौड़ ने कहा कि ऐसा नहीं है कि प्रदेश के नेताओं को दरकिनार किया गया हो. 'जिसके घर ब्वाह मंडे है वो वहां समय देता है'. प्रदेश में अंता विधानसभा सीट पर उप चुनाव है. हमारे यहां चुनाव है, इसलिए ऐसा हुआ है, लेकिन फिर भी हमारे कई नेता बिहार नामांकन सभा में गए. मंत्रिमंडल फेरबदल के सवाल पर राठौड़ बोले, ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, वो ही निर्णय लेंगे.

इस बार बिहार चुनाव के लिए राजस्थान से किसी भी केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, पूर्व सीएम, डिप्टी सीएम, कैबिनेट मंत्री या वरिष्ठ नेता को स्टार प्रचारक नहीं बनाया गया है. इससे राजनीतिक हलकों में अटकल और बयानबाजी हो रही है. स्टार प्रचारकों की सूची को लेकर मदन राठौड़ ने कहा कि जिसके घर में ब्याव मंडे है वो वहां समय देता है. फिर भी मुख्यमंत्री भजनलाल आज बिहार हैं. पूर्व सीएम वसुंधरा राजे कल बिहार पहुंच गई, अन्य कई बड़े नेता भी वहां जा रहे हैं. सूची में पीएम नरेंद्र मोदी, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई दिग्गज नेता शामिल हैं. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, असम और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों को भी स्टार प्रचारकों की सूची में जगह दी गई है.

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़. (ETV Bharat Jaipur)

क्यों अहम है राजस्थान की भागीदारी: राजस्थान मूल के व्यापारी देश भर में फैले हैं. बिहार में राजस्थानी मूल के वोटर्स और व्यापारिक समुदाय का अच्छा खासा प्रभाव है. राज्य के हर बड़े शहर में मारवाड़ी व्यापारी समुदाय सक्रिय है. सवाल उठा है कि आखिर भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने प्रदेश के नेताओं को तवज्जो क्यों नहीं दी. राठौड़ बोले, राज्य के भाजपा नेताओं ने कई मौकों पर परफॉर्मेंस दिखाई है. पूर्व सीएम अशोक गहलोत पर तंज कसते हुए राठौड़ ने कहा कि गहलोत जहां भी गए, वहां उन्होंने पार्टी का नुकसान किया है.फिर महाराष्ट्र हो या पंजाब,या गुजरात व हरियाणा, जहां भी गहलोत गए, कांग्रेस का बंटाधार किया.

सियासी संकेत और अटकलें: राजस्थान को नजरअंदाज किए जाने पर सियासी विश्लेषक भाजपा के भीतर बदलते समीकरणों से जोड़ कर देख रहे हैं. कुछ इसे केंद्रीय राजनीति में राजस्थान नेताओं के घटते प्रभाव की ओर इशारा मान रहे हैं, जबकि राज्य के कई वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री पार्टी के संगठनात्मक ढांचे में प्रभावी भूमिका निभाते रहे हैं. राजे, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सतीश पूनिया समेत कई नेता पहले चुनाव में प्रचार में सक्रिय रहे हैं.

कुछ बड़ा तो होने वाला नहीं: वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा कहते हैं कि राजनीति में हर चीज के अपने सियासी मायने होते हैं. स्टार प्रचारक सूची में राजस्थान को नजरअंदाज करना केंद्रीय नेतृत्व का बड़ा संकेत हो सकता है. इससे पहले चुनावों में राजस्थान से मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री सहित वरिष्ठ पदाधिकारी को प्रचार को भेजा जाता रहा है. स्टार प्रचारक सूची में भी प्रमुख बड़े तीन चार नाम हमेशा शामिल हुए हैं. शर्मा कहते हैं कि ये कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा, लेकिन इस बीच गुजरात में मंत्रिमंडल फिर बदलने से इन चर्चाओं को और बल दे रहा है कि राजस्थान में कुछ बड़ा तो होने वाला नहीं है. राजस्थान में भी मंत्रिमंडल विस्तार होना है. ऐसे में कई तरह की चर्चाओं ने जोर पकड़ लेना स्वाभाविक है.

