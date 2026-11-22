संथाल परगना में सियासी जमीन मजबूत करने में जुटी भाजपा, प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने संगठन को मजबूत बनाने पर दिया जोर
देवघर में भाजपा की प्रमंडलीय बैठक हुई. जिसमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू शामिल हुए. रिपोर्ट-हितेश कुमार चौधरी
Published : November 22, 2026 at 8:27 PM IST
देवघर:संथाल परगना में अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने और आगामी चुनावों को लेकर संगठन को नई धार देने की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी जुट गई है. इसी कड़ी में रविवार को देवघर में भाजपा की संथाल परगना प्रमंडलीय स्तरीय बैठक आयोजित की गई. बैठक की अध्यक्षता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने की. बैठक में संथाल परगना के सभी छह जिलों देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुड़, जामताड़ा और साहिबगंज के वरिष्ठ नेताओं व पार्टी पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया.
बैठक में इन मुद्दों पर हुई चर्चा
बैठक में मुख्य रूप से संथाल परगना में संगठन को मजबूत करने, कार्यकर्ताओं की सक्रियता बढ़ाने और राज्य की वर्तमान हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ जनता के बीच मुद्दों को प्रभावी तरीके से उठाने को लेकर चर्चा की गई. प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया कि वे संथाल क्षेत्र के गांव-गांव और घर-घर तक पहुंचकर राज्य सरकार की नीतियों और कार्यप्रणाली को जनता के सामने रखें.
आदित्य साहू ने हेमंत सरकार पर साधा निशाना
बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने हेमंत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वर्तमान सरकार आदिवासियों की हितैषी होने का दावा करती है, लेकिन वास्तव में यह सरकार सिर्फ पैसे कमाने में लगी हुई है. उन्होंने आरोप लगाया कि हेमंत सरकार के कार्यकाल में भ्रष्टाचार और महिलाओं की सुरक्षा जैसे गंभीर मुद्दों को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि इन तमाम सवालों का जवाब आने वाले समय में राज्य की जनता अपने वोट के माध्यम से देगी.
राजस्थान पंचायत चुनाव में भाजपा की हार पर दी प्रतिक्रिया
वहीं राजस्थान में पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हार और कांग्रेस नेताओं की ओर से दिए गए बयानों को लेकर भी आदित्य साहू ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि देश की जनता कांग्रेस को नकार चुकी है. उन्होंने कहा कि किसी पंचायत चुनाव में कांग्रेस को जीत मिल जाती है तो पार्टी के नेता अनावश्यक बयानबाजी करने लगते हैं. कांग्रेस को पश्चिम बंगाल में मिली करारी हार को भी याद रखना चाहिए.
वीरेंद्र कुमार की गैरमौजूदगी पर क्या बोले प्रदेश अध्यक्ष?
बैठक में संथाल परगना के इकलौते भाजपा विधायक वीरेंद्र कुमार की गैरमौजूदगी को लेकर भी सवाल उठे. इस पर प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि विधायक किसी कारणवश बैठक में शामिल नहीं हो सकें. हालांकि उन्हें उम्मीद है कि आने वाली महत्वपूर्ण बैठकों में उनकी उपस्थिति जरूर रहेगी.
एक सीट से 15 सीटों तक पहुंचने का भाजपा का लक्ष्य!
बैठक में मौजूद राज्य के पूर्व मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता रणधीर सिंह ने संथाल परगना में पार्टी की मौजूदा राजनीतिक स्थिति को लेकर बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि भले ही आज संथाल परगना में भाजपा महज एक सीट के साथ संघर्ष कर रही है, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब इस क्षेत्र की 15 विधानसभा सीटों पर भाजपा के विधायक हुआ करते थे. उन्होंने विश्वास जताया कि पार्टी का वह पुराना दौर फिर से लौटेगा. रणधीर सिंह ने कहा कि संथाल परगना में भाजपा के लिए यह चुनौती का नहीं, बल्कि अपने संगठन को मजबूत कर आगे बढ़ने का सुनहरा अवसर है.
सीता सोरेन ने भी जताई भाजपा के प्रति प्रतिबद्धता
वहीं बैठक में मौजूद भाजपा नेत्री और पूर्व विधायक सीता सोरेन ने पार्टी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की. उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें जो सम्मान और स्थान दिया है, उसके लिए वह हमेशा आभारी रहेंगी. आने वाले समय में भी वह पार्टी के लिए पूरी निष्ठा के साथ काम करेंगी और झारखंड में भाजपा की सरकार बनाने के प्रयासों में अपना योगदान देंगी.
बैठक में पूर्व विधायक लोबिन हेंब्रम, अमित मंडल, नारायण दास, जिला अध्यक्ष सचिन रवानी, महामंत्री अभयानंद झा, गंगा नारायण सिंह, संजय यादव समेत संथाल परगना के कई वरिष्ठ भाजपा नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे.
इस बैठक के जरिए भाजपा ने संथाल परगना में संगठन को मजबूत करने और राज्य सरकार के खिलाफ राजनीतिक अभियान को तेज करने का संदेश देने की कोशिश की है. अब देखना होगा कि बैठक में बनी रणनीति को पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर किस तरह अमल में लाते हैं.
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