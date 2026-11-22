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संथाल परगना में सियासी जमीन मजबूत करने में जुटी भाजपा, प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने संगठन को मजबूत बनाने पर दिया जोर

देवघर में भाजपा की प्रमंडलीय बैठक में शामिल प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू व अन्य. ( फोटो-ईटीवी भारत )

देवघर:संथाल परगना में अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने और आगामी चुनावों को लेकर संगठन को नई धार देने की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी जुट गई है. इसी कड़ी में रविवार को देवघर में भाजपा की संथाल परगना प्रमंडलीय स्तरीय बैठक आयोजित की गई. बैठक की अध्यक्षता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने की. बैठक में संथाल परगना के सभी छह जिलों देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुड़, जामताड़ा और साहिबगंज के वरिष्ठ नेताओं व पार्टी पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया.

बैठक में इन मुद्दों पर हुई चर्चा