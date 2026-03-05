ETV Bharat / state

गणेश शंकर मिश्रा ने राज्य नीति आयोग के उपाध्यक्ष का पद संभाला, CM ने कहा- प्रशासनिक अनुभव से नई दिशा मिलेगी

गणेश शंकर मिश्रा ने राज्य नीति आयोग के उपाध्यक्ष का पद संभाला ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय नवा रायपुर के नीति भवन में आयोजित कार्यक्रम में शामिल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

आने वाले समय की जरूरतों और चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए राज्य के लिए विकास की नई योजनाएं और रणनीतियां तैयार की जाएंगी .- मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय नवा रायपुर के नीति भवन में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए. इस कार्यक्रम में गणेश शंकर मिश्रा ने छत्तीसगढ़ राज्य नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में पद संभाला. मुख्यमंत्री ने उन्हें नई जिम्मेदारी के लिए बधाई और शुभकामनाएं दीं. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य नीति आयोग प्रदेश के लंबे समय के विकास की योजना बनाने में अहम भूमिका निभाएगा. आयोग सबूत और आंकड़ों के आधार पर नीतियाँ बनाने, अलग-अलग विभागों के बीच बेहतर तालमेल करने और विकास को नई दिशा देने का काम करेगा.

विजन डॉक्यूमेंट के तहत हो रहा काम

मुख्यमंत्री ने कहा कि देश आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है. इसी सोच के साथ छत्तीसगढ़ में भी छत्तीसगढ़ विज़न डॉक्यूमेंट 2047 तैयार किया गया है, जिससे राज्य के लंबे समय के विकास की योजना बनाई जा रही है. उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने पहले के योजना आयोग की जगह नीति आयोग का गठन किया था. इस संस्था के जरिए चलाया जा रहा आकांक्षी जिला कार्यक्रम देश के पिछड़े जिलों के विकास में मदद कर रहा है. इसका अच्छा असर छत्तीसगढ़ के जिलों में भी देखने को मिला है.

गणेश शंकर के प्रशासनिक अनुभव का मिलेगा लाभ

मुख्यमंत्री ने कहा कि नीति आयोग की खासियत यह है कि यह क्षेत्र की जरूरतों को ध्यान में रखकर योजनाएं बनाने में मदद करता है. इसी सोच से राज्यों में भी राज्य नीति आयोग बनाए गए हैं, जो विकास की दिशा तय करने में मदद कर रहे हैं. उन्होंने भरोसा जताया कि गणेश शंकर मिश्रा के प्रशासनिक अनुभव से राज्य नीति आयोग को नई दिशा मिलेगी और आयोग के सुझावों को सरकार लागू करने की कोशिश करेगी.

CM ने कहा- प्रशासनिक अनुभव से नई दिशा मिलेगी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

क्या कहा नए उपाध्यक्ष ने?

नए उपाध्यक्ष गणेश शंकर मिश्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ लगातार विकास कर रहा है. उन्होंने कहा कि बेहतर और भविष्य को ध्यान में रखकर नीतियां बनाई जाएंगी, ताकि राज्य को और ज्यादा विकसित और समृद्ध बनाया जा सके.

इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, वन मंत्री केदार कश्यप, विधायक लता उसेंडी, विधायक अमर अग्रवाल, महापौर धमतरी रामू रोहरा, राज्य नीति आयोग के सदस्य डॉ. के. सुब्रह्मण्यम, सदस्य सचिव आशीष भट्ट, सचिव भुवनेश यादव सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे.