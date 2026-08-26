अल्मोड़ा का जैविक कृषि प्रशिक्षण केंद्र बनेगा ऑर्गेनिक-नेचुरल फार्मिंग का सेंटर, केंद्र को भेजा ₹12.31 करोड़ का प्रस्ताव
उत्तराखंड में प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कवायद शुरू की. इसके लिए भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा गया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : August 26, 2026 at 11:02 AM IST
देहरादून: उत्तराखंड में प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है. इसके तहत शासन ने अल्मोड़ा के मझखाली स्थित राज्य जैविक कृषि प्रशिक्षण केंद्र को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है. खास बात ये है कि इसके लिए केंद्र को एक प्रस्ताव भी भेजा जा चुका है, जबकि शासन को नाबार्ड के अंतर्गत बजट के लिए भी प्रस्ताव पहुंचा है.
उत्तराखंड में प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार अब अल्मोड़ा के मझखाली, रानीखेत स्थित राज्य जैविक कृषि प्रशिक्षण केंद्र को बड़े सेंटर के रूप में विकसित करने की तैयारी में है. इसे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग के रूप में विकसित किया जाएगा. इसके लिए आधुनिक प्रशिक्षण सुविधाओं के विकास के लिए 12.31 करोड़ रुपए का परियोजना प्रस्ताव भारत सरकार को स्वीकृति के लिए भेजा जा चुका है. प्रस्ताव को नाबार्ड की आरआईडीएफ व्यवस्था के तहत तैयार किया गया है.
सचिव कृषि की अध्यक्षता में हुई उत्तराखंड जैविक उत्पाद परिषद (UOCB) की समीक्षा बैठक में इस संबंध में महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए गए. बैठक में तय किया गया कि मझखाली स्थित प्रशिक्षण केंद्र को राज्य स्तरीय प्रशिक्षण केंद्र के रूप में विकसित करने के साथ-साथ इसे ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग के क्षेत्र में उत्कृष्टता केंद्र के तौर पर स्थापित किया जाए.
प्रशिक्षण के साथ खेत में होगा प्रैक्टिकल: इस केंद्र की खासियत केवल किसानों को प्रशिक्षण देने तक सीमित नहीं रहेगी. केंद्र के आसपास प्राकृतिक और जैविक खेती से जुड़ी विभिन्न गतिविधियां विकसित की जाएंगी, ताकि यहां आने वाले किसानों को खेती की तकनीकों की थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल जानकारी भी दी जा सके. इसके लिए केंद्र में एक्सटेंशन एवं डिमॉन्स्ट्रेशन ब्लॉक विकसित करने की योजना है.
यानी किसान यहां प्राकृतिक और जैविक खेती की तकनीकों को केवल सुनेंगे नहीं, बल्कि खेत में उनका प्रयोग और उत्पादन भी देख सकेंगे. अलग-अलग फसलों, तकनीकों और गतिविधियों का प्रदर्शन कर इसे ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग का मॉडल सेंटर बनाने की तैयारी है. बैठक में केंद्र का स्वरूप स्वायत्तशासी रखने पर भी जोर दिया गया है.
अधिकारियों को भी मिल सकेगा प्रशिक्षण: प्रस्तावित सेंटर का उपयोग केवल किसानों तक सीमित नहीं होगा. प्राकृतिक और जैविक खेती से जुड़े विषयों पर अधिकारियों और अन्य संबंधित कार्मिकों को भी प्रशिक्षण दिया जा सकेगा. केंद्र में आधुनिक प्रशिक्षण सुविधाएं विकसित होने के बाद इसे राज्य के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए भी उपयोगी बनाने की संभावना है.
सरकार का फोकस ऐसे मॉडल सेंटर पर है, जहां जैविक और प्राकृतिक खेती से जुड़ी तकनीक, प्रशिक्षण, प्रदर्शन और उत्पादन एक ही स्थान पर देखने को मिल सके. इससे उत्तराखंड में इस क्षेत्र में काम करने वाले किसानों को बेहतर तकनीकी मार्गदर्शन मिलने की उम्मीद है.
जैविक उत्पादों के लिए बनेगा कॉमन फंड: जैविक उत्पादों के एकत्रीकरण, भंडारण और विपणन को मजबूत करने पर भी जोर दिया गया है. परिषद को इसके लिए सक्रिय भूमिका निभाने के निर्देश दिए गए हैं. किसानों के लिए बेहतर सप्लाई चेन और वैल्यू चेन विकसित करने के उद्देश्य से 'कॉरपस फंड' बनाने की व्यवस्था पर भी कार्रवाई करने को कहा गया है.
पहले चरण में कृषि विभाग के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं में उपलब्ध बजट की समीक्षा कर इस दिशा में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी. इसके बाद अन्य स्रोतों से बजट की व्यवस्था के प्रयास किए जाएंगे. इसका उद्देश्य जैविक उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने और किसानों को उनके उत्पाद का बेहतर मूल्य दिलाने की व्यवस्था मजबूत करना है.
सिर्फ पारंपरिक फसलों तक सीमित नहीं रहेगा दायरा: परिषद को कृषि फसलों के अलावा औषधीय, सुगंधित, फल एवं सब्जियों, डेयरी उत्पाद और मांस जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों एवं गतिविधियों के जैविक उत्पादन और प्रमाणीकरण पर भी काम करना चाहिए. इसका मकसद किसानों के लिए जैविक खेती को अधिक लाभकारी बनाना है.
दरअसल, राज्य सरकार के साथ केंद्र सरकार का भी प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने पर जोर है. ऐसे में अब प्रस्ताव को स्वीकृति मिलने और बजट की व्यवस्था के बाद सेंटर को विकसित करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी. इससे अल्मोड़ा का मझखाली केंद्र भविष्य में किसानों, प्रशिक्षकों और अधिकारियों के लिए प्राकृतिक एवं जैविक खेती के प्रमुख प्रशिक्षण और प्रदर्शन केंद्र के रूप में स्थापित हो सकता है.
फिलहाल राज्य सरकार नेचुरल खेती में संभावनाएं देख रही है और इसीलिए एक ऐसा केंद्र तैयार करने पर सहमति बनी है, जो कार्बनिक और नेचुरल खेती के लिहाज से एक मॉडल के रूप में होगा.
-नवीन सिंह बरफाल, प्रबंध निदेशक, उत्तराखंड ऑर्गेनिक बोर्ड-