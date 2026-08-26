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अल्मोड़ा का जैविक कृषि प्रशिक्षण केंद्र बनेगा ऑर्गेनिक-नेचुरल फार्मिंग का सेंटर, केंद्र को भेजा ₹12.31 करोड़ का प्रस्ताव

देहरादून: उत्तराखंड में प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है. इसके तहत शासन ने अल्मोड़ा के मझखाली स्थित राज्य जैविक कृषि प्रशिक्षण केंद्र को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है. खास बात ये है कि इसके लिए केंद्र को एक प्रस्ताव भी भेजा जा चुका है, जबकि शासन को नाबार्ड के अंतर्गत बजट के लिए भी प्रस्ताव पहुंचा है.

उत्तराखंड में प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार अब अल्मोड़ा के मझखाली, रानीखेत स्थित राज्य जैविक कृषि प्रशिक्षण केंद्र को बड़े सेंटर के रूप में विकसित करने की तैयारी में है. इसे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग के रूप में विकसित किया जाएगा. इसके लिए आधुनिक प्रशिक्षण सुविधाओं के विकास के लिए 12.31 करोड़ रुपए का परियोजना प्रस्ताव भारत सरकार को स्वीकृति के लिए भेजा जा चुका है. प्रस्ताव को नाबार्ड की आरआईडीएफ व्यवस्था के तहत तैयार किया गया है.

सचिव कृषि की अध्यक्षता में हुई उत्तराखंड जैविक उत्पाद परिषद (UOCB) की समीक्षा बैठक में इस संबंध में महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए गए. बैठक में तय किया गया कि मझखाली स्थित प्रशिक्षण केंद्र को राज्य स्तरीय प्रशिक्षण केंद्र के रूप में विकसित करने के साथ-साथ इसे ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग के क्षेत्र में उत्कृष्टता केंद्र के तौर पर स्थापित किया जाए.

प्रशिक्षण के साथ खेत में होगा प्रैक्टिकल: इस केंद्र की खासियत केवल किसानों को प्रशिक्षण देने तक सीमित नहीं रहेगी. केंद्र के आसपास प्राकृतिक और जैविक खेती से जुड़ी विभिन्न गतिविधियां विकसित की जाएंगी, ताकि यहां आने वाले किसानों को खेती की तकनीकों की थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल जानकारी भी दी जा सके. इसके लिए केंद्र में एक्सटेंशन एवं डिमॉन्स्ट्रेशन ब्लॉक विकसित करने की योजना है.

यानी किसान यहां प्राकृतिक और जैविक खेती की तकनीकों को केवल सुनेंगे नहीं, बल्कि खेत में उनका प्रयोग और उत्पादन भी देख सकेंगे. अलग-अलग फसलों, तकनीकों और गतिविधियों का प्रदर्शन कर इसे ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग का मॉडल सेंटर बनाने की तैयारी है. बैठक में केंद्र का स्वरूप स्वायत्तशासी रखने पर भी जोर दिया गया है.

अधिकारियों को भी मिल सकेगा प्रशिक्षण: प्रस्तावित सेंटर का उपयोग केवल किसानों तक सीमित नहीं होगा. प्राकृतिक और जैविक खेती से जुड़े विषयों पर अधिकारियों और अन्य संबंधित कार्मिकों को भी प्रशिक्षण दिया जा सकेगा. केंद्र में आधुनिक प्रशिक्षण सुविधाएं विकसित होने के बाद इसे राज्य के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए भी उपयोगी बनाने की संभावना है.