दिल्ली में अंगदान की नई राह, रेखा सरकार ने केंद्र के साथ MOU पर किए हस्ताक्षर

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में जल्द ही स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन (सोटो) की स्थापना का रास्ता खुलने वाला है. दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रम (एनओटीपी) के तहत भारत सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सचिवालय में जानकारी दी और कहा कि एमओयू पर हस्ताक्षर होने के बाद दिल्ली में स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन (सोटो) की स्थापना का मार्ग प्रशस्त होगा, जिससे राजधानी में अंगदान और ट्रांसप्लांट की व्यवस्था को अधिक प्रभावी और सुव्यवस्थित बनाया जा सकेगा.

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में मानव अंग और ऊतक प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 और 2014 के नियमों के तहत देश में अंग प्रत्यारोपण की व्यवस्था तीन स्तरों पर काम करती है. इसमें राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन ऑर्गनाइजेशन (नोटो), क्षेत्रीय स्तर पर रीजनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन ऑर्गनाइजेशन (रोटो) और राज्य स्तर पर स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन ऑर्गनाइजेशन (सोटो) शामिल हैं.

उन्होंने बताया कि दिल्ली में अब तक अंग प्रत्यारोपण से जुड़े कई समन्वय कार्य नोटो के माध्यम से किए जा रहे थे. लेकिन राजधानी में बड़ी संख्या में प्रत्यारोपण केंद्र होने के बावजूद अब तक सोटो की अलग व्यवस्था स्थापित नहीं हो पाई थी. लेकिन अब सोटो की स्थापना से अंग प्रत्यारोपण से जुड़े कामों को संभालने के लिए राज्य स्तर पर एक अलग और मजबूत व्यवस्था बनेगी.



मरीजों का इंतजार होगा कम, बेहतर तरीके से मैनेज हो सकेगा ऑर्गन डोनेशन

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि दिल्ली में सोटो की शुरुआत से अंगों के आवंटन और प्रतीक्षा सूची का प्रबंधन, प्रत्यारोपण और अंग प्राप्त करने वाले अस्पतालों के बीच बेहतर समन्वय, मृतक अंगदान को बढ़ावा, आवश्यकता पड़ने पर ग्रीन कॉरिडोर की व्यवस्था और प्रत्यारोपण से जुड़ा रिकॉर्ड और रिपोर्टिंग जैसे काम व्यवस्थित तरीके से किए जा सकेंगे.

मेडिकल स्टाफ और कर्मचारियों के लिए ट्रेनिंग भी होगी आयोजित

उन्होंने कहा कि अंगदान के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए सूचना, शिक्षा, संचार (आईईसी) और जनजागरूकता से जुड़ी गतिविधियां चलाई जाएंगी. इसके अलावा अंग प्रत्यारोपण समन्वयकों और अस्पतालों के कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे, जिससे उनकी क्षमता और कौशल को मजबूत किया जा सके. साथ ही, राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रम के बेहतर क्रियान्वयन और निगरानी को भी मजबूती मिलेगी. मुख्यमंत्री ने बताया कि भारत सरकार के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर होने के बाद दिल्ली को कई महत्वपूर्ण सहयोग प्राप्त होंगे. इसके तहत सोटो की स्थापना और संचालन के लिए केंद्र सरकार से वित्तीय सहायता, कार्यालय और आईटी सिस्टम स्थापित करने के लिए एकमुश्त अवसंरचना सहायता और मानव संसाधन और संचालन खर्चों के लिए नियमित अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा.