हरियाणा में राज्य ओलंपिक गेम्स की सीएम नायब सिंह सैनी ने की शुरुआत, 8 नवंबर को कुरुक्षेत्र में होगा समापन

हरियाणा में सीएम नायब सिंह सैनी ने राज्य ओलंपिक गेम्स की शुरुआत कर दी है.

State Olympic Games begin in Haryana Gurugram CM Nayab Singh Saini
हरियाणा में राज्य ओलंपिक गेम्स की सीएम नायब सिंह सैनी ने की शुरुआत (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 2, 2025 at 11:05 PM IST

Updated : November 3, 2025 at 7:24 AM IST

गुरुग्राम : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा की युवा ऊर्जा, हमारा खेल ढांचा और खिलाड़ियों के लिए सुविधाएं, सब मिलकर आज एक नया इतिहास रच रही हैं. मुख्यमंत्री आज रविवार की शाम गुरुग्राम के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन के तत्वावधान में 27वें हरियाणा राज्य खेल उत्सव के शुभारंभ कार्यक्रम को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे. शुभारंभ कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष और सांसद पी.टी. ऊषा और हरियाणा ओलंपिक संघ के अध्यक्ष जसविंदर मीनू बेनीवाल, हरियाणा के पद्मश्री, अर्जुन अवॉर्डी और भीम अवॉर्डी खिलाड़ी भी मौजूद रहें.

साहस और संकल्प की परीक्षा : मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मेजर ध्यानचंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद दीप प्रज्वलित किया और हरियाणा राज्य खेल उत्सव का शुभारंभ करने के बाद प्रदेश की खेल प्रतिभाओं को संबोधित करते हुए कहा कि मिट्टी से मेडल तक थीम के साथ आयोजित हो रहा 27वां हरियाणा राज्य खेल उत्सव एक संकल्प है कि हम हर गांव, हर शहर, हर खेल मैदान से प्रतिभाओं को खोजेंगे, उन्हें तराशेंगे और उन्हें विश्व मंच तक पहुंचाएंगे. उन्होंने कहा कि हरियाणा स्टेट गेम्स केवल प्रतियोगिता नहीं है, यह खिलाड़ियों के कौशल, साहस और संकल्प की परीक्षा है. मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे विश्वास है कि आने वाले वर्ष 2028, 2032 और 2036 के ओलंपिक खेलों में पदक लेने वाले खिलाड़ी आप में से ही होंगे.

शुभंकर “महाबली चीता” : इस बार के राज्य खेल उत्सव का शुभंकर “महाबली चीता” रखा गया है, जो हरियाणा के खिलाड़ियों की तेज रफ्तार, साहस और जीत की भावना का प्रतीक है. वहीं, आयोजन का थीम सॉन्ग “माटी ते मेडल उपजें छोरे छोरी हरियाणा के” पूरे राज्य में जोश और गर्व का संचार कर रहा है. इस गीत के माध्यम से हरियाणा की मिट्टी से जुड़े खिलाड़ियों की मेहनत और जज़्बे को सलाम किया गया है.

हरियाणा में राज्य ओलंपिक गेम्स की शुरुआत (Etv Bharat)

8 नवंबर को कुरुक्षेत्र में होगा समापन : हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन के तत्वावधान में यह खेल उत्सव 8 नवंबर को कुरुक्षेत्र में सम्पन्न होगा. मिट्टी से मेडल तक थीम पर आधारित इस सात दिवसीय उत्सव में हरियाणा के नौ जिलों सहित चंडीगढ़ तथा नई दिल्ली में 24 विभिन्न खेल स्पर्धाएं आयोजित की जाएंगी जिनमें राज्य भर के 6 हजार से अधिक खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे.

इन जिलों में होंगी खेल प्रतियोगिताएं : गुरुग्राम में हॉकी, एथलेटिक्स, हैंडबॉल, टेबल टेनिस, फरीदाबाद में आर्चरी, वेटलिफ्टिंग, टेनिस, सोनीपत में नेटबॉल, कुश्ती, कराटे, जूडो, कुरुक्षेत्र में योगासन, साइक्लिंग (रोड और ट्रैक इवेंट्स), पंचकूला में कबड्डी, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, झज्जर में ट्रायथलॉन वॉटरपोलो (तैराकी, साइक्लिंग, दौड़), रोहतक में बॉक्सिंग, करनाल में फुटबॉल, नई दिल्ली में शूटिंग तथा चंडीगढ़ में नौकायन का आयोजन होगा.

