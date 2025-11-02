ETV Bharat / state

हरियाणा में राज्य ओलंपिक गेम्स की सीएम नायब सिंह सैनी ने की शुरुआत, 8 नवंबर को कुरुक्षेत्र में होगा समापन

गुरुग्राम : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा की युवा ऊर्जा, हमारा खेल ढांचा और खिलाड़ियों के लिए सुविधाएं, सब मिलकर आज एक नया इतिहास रच रही हैं. मुख्यमंत्री आज रविवार की शाम गुरुग्राम के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन के तत्वावधान में 27वें हरियाणा राज्य खेल उत्सव के शुभारंभ कार्यक्रम को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे. शुभारंभ कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष और सांसद पी.टी. ऊषा और हरियाणा ओलंपिक संघ के अध्यक्ष जसविंदर मीनू बेनीवाल, हरियाणा के पद्मश्री, अर्जुन अवॉर्डी और भीम अवॉर्डी खिलाड़ी भी मौजूद रहें.

साहस और संकल्प की परीक्षा : मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मेजर ध्यानचंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद दीप प्रज्वलित किया और हरियाणा राज्य खेल उत्सव का शुभारंभ करने के बाद प्रदेश की खेल प्रतिभाओं को संबोधित करते हुए कहा कि मिट्टी से मेडल तक थीम के साथ आयोजित हो रहा 27वां हरियाणा राज्य खेल उत्सव एक संकल्प है कि हम हर गांव, हर शहर, हर खेल मैदान से प्रतिभाओं को खोजेंगे, उन्हें तराशेंगे और उन्हें विश्व मंच तक पहुंचाएंगे. उन्होंने कहा कि हरियाणा स्टेट गेम्स केवल प्रतियोगिता नहीं है, यह खिलाड़ियों के कौशल, साहस और संकल्प की परीक्षा है. मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे विश्वास है कि आने वाले वर्ष 2028, 2032 और 2036 के ओलंपिक खेलों में पदक लेने वाले खिलाड़ी आप में से ही होंगे.

शुभंकर “महाबली चीता” : इस बार के राज्य खेल उत्सव का शुभंकर “महाबली चीता” रखा गया है, जो हरियाणा के खिलाड़ियों की तेज रफ्तार, साहस और जीत की भावना का प्रतीक है. वहीं, आयोजन का थीम सॉन्ग “माटी ते मेडल उपजें छोरे छोरी हरियाणा के” पूरे राज्य में जोश और गर्व का संचार कर रहा है. इस गीत के माध्यम से हरियाणा की मिट्टी से जुड़े खिलाड़ियों की मेहनत और जज़्बे को सलाम किया गया है.