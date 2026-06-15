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रांची में बीजेपी के प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक, विभिन्न कार्यक्रमों की योजना पर विस्तृत चर्चा

रांची में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में पार्टी के पदाधिकारियों की मासिक बैठक संपन्न हुई.

Monthly Meeting IN BJP STATE OFFICE
बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मासिक बैठक (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 15, 2026 at 4:13 PM IST

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रांची: बीजेपी के प्रदेश पदाधिकारियों की मासिक बैठक बीजेपी प्रदेश कार्यालय में संपन्न हुई. प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू की अध्यक्षता में हुई बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के झारखंड प्रवास के दौरान मिले निर्देशों के अनुपालन को लेकर तत्परता से आगे बढ़ने पर सहमति बनी है.

प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू की अध्यक्षता में संपन्न हुई बैठक

प्रदेश पदाधिकारियों की मासिक बैठक में 21 जून को व्यापक रूप से योग दिवस पार्टी स्तर पर मनाने, 23 जून को डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि सभा समेत अन्य कई कार्यक्रम को लेकर योजना को अंतिम रूप दिया गया है. बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आगामी संगठनात्मक एवं जन सरोकार से जुड़े कार्यक्रमों के निमित्त प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू की अध्यक्षता में पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई.

बैठक के बारे में जानकारी देते प्रदेश महामंत्री अमर बाउरी (Etv Bharat)

संगठनात्मक कार्यों को अधिक प्रभावी बनाना

राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के झारखंड प्रवास के दौरान मिले निर्देशों के अनुपालन को लेकर झारखंड बीजेपी पूरी तरह तत्पर है. वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिली राजनीतिक मार्गदर्शन से झारखंड बीजेपी नई ऊर्जा और उत्साह में दिख रही है. बैठक के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए प्रदेश महामंत्री अमर कुमार बाउरी ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के पदभार ग्रहण करने के बाद संगठनात्मक कार्यों को अधिक प्रभावी एवं परिणाममुखी बनाने के उद्देश्य से मंडल, शक्ति केंद्र, बूथ, जिला एवं प्रदेश स्तर पर नियमित मासिक बैठकों की श्रृंखला निर्धारित की गई है.

आगामी कार्यक्रमों की कार्ययोजना पर चर्चा

इसी क्रम में प्रत्येक माह की 15 तारीख को प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक सुनिश्चित की गई है. आज से उसी मासिक बैठक की शुरुआत हुई है. उन्होंने बताया कि बैठक में गत एक माह के दौरान संपन्न कार्यक्रमों की समीक्षा की गई तथा आगामी कार्यक्रमों की कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा हुई. अमर बाउरी ने कहा कि आगामी दिनों में पार्टी के कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम प्रस्तावित हैं, 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर व्यापक स्तर पर योग दिवस कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे.

आपातकाल की वर्षगांठ पर विभिन्न कार्यक्रम

पीएम नरेंद्र मोदी के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 12 साल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में चल रहे कार्यक्रमों के अंतर्गत किसान मोर्चा द्वारा प्रत्येक जिले में जैविक (ऑर्गेनिक) खेती पर संगोष्ठियों का आयोजन किया जाएगा. उन्होंने आगे बताया कि 23 जून को डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के अमर बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि एवं स्मरण कार्यक्रम आयोजित होंगे. इसके अतिरिक्त 25 जून को देश में लगाए गए इमरजेंसी की वर्षगांठ के अवसर पर लोकतंत्र पर हुए प्रहार को स्मरण करते हुए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे.

12 साल को लेकर चल रहे कई कार्यक्रमों की हुई समीक्षा

अमर बाउरी ने कहा कि बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष के हालिया झारखंड प्रवास, हाल ही में संपन्न प्रशिक्षण वर्ग तथा प्रधानमंत्री मोदी सरकार के 12 साल को लेकर चल रहे विभिन्न कार्यक्रमों की भी समीक्षा की गई. आगामी एक माह के संगठनात्मक कार्यक्रमों को लेकर विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जा रही है. उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह संगठनात्मक बैठक है, जिसका उद्देश्य पार्टी के कार्यक्रमों को बूथ स्तर तक प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करना तथा संगठन को और अधिक सशक्त एवं सक्रिय बनाना है.

प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक में आदित्य साहू के अलावा नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश प्रसाद, नीलकंठ सिंह मुंडा, बालमुकुंद सहाय, भानू प्रताप शाही, सुनील सोरेन, मुनेश्वर साहू एवं गीता कोड़ा, प्रदेश महामंत्री गणेश मिश्रा, अमर कुमार बाउरी एवं मनोज सिंह, प्रदेश मंत्री दिलीप वर्मा, शैलेंद्र सिंह, सुनिता सिंह, अमरदीप यादव, कृष्णा महतो, अमित सिंह, मनीर उरांव एवं शालिनी बैसखियार, दीपक बंका, हेमंत दास, सूरज गुप्ता चौरसिया, शशांक राज, आरती सिंह, पवन साहू, किशुन दास, अनवर हयात मौजूद थे.

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