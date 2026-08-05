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अंबाला के शाहपुर में बन रहा अत्याधुनिक ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल, अशोक लेलैंड से एमओयू, आसानी से बनेंगे ड्राइविंग लाइसेंस

हरियाणा के अम्बाला छावनी के शाहपुर में 13 एकड़ जमीन पर अत्याधुनिक ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल (आईडीटीआर) बनाया जा रहा है.

State of the art driving training school is being constructed on 13 acres of land in Shahpur Ambala Cantt
अंबाला के शाहपुर में बन रहा अत्याधुनिक ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 5, 2026 at 9:46 PM IST

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Updated : August 5, 2026 at 9:58 PM IST

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अंबाला : हरियाणा के अंबाला छावनी के शाहपुर में 13 एकड़ जमीन पर अत्याधुनिक ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल (आईडीटीआर) बनाया जा रहा है जिसका अशोक लेलैंड से एमओयू हो गया है.

अत्याधुनिक ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल : परिवहन मंत्री अनिल विज ने बताया कि "अम्बाला छावनी के शाहपुर में 13 एकड़ जमीन पर अत्याधुनिक ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल (आईडीटीआर) बनाया जा रहा है जिसका अशोक लेलैंड से एमओयू हो गया है. यहां पर हर तरह के सर्टिफिकेट दिए जाएंगे और उसके मुताबिक ट्रेनिंग दी जाएगी. यहां पर रहने के लिए एक हॉस्टल भी बनाया जा रहा है जिसमें मैस, योगा हाल का प्रावधान होगा. ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल में हर साल लगभग दो हजार लोग नए लाइसेंस बनवा सकेंगे और लगभग 20 हजार रिन्यू हो सकेंगे".

अंबाला के शाहपुर में बन रहा अत्याधुनिक ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल (ETV Bharat)

अगले हफ्ते होगा उद्घाटन : हरियाणा के श्रम मंत्री अनिल विज ने उप-श्रम आयुक्त का कार्यालय अम्बाला छावनी में स्थानांतरित होने के मामले में कहा कि "ये बहुत बड़ी बात है कि उप-श्रम आयुक्त का कार्यालय पंचकूला से अंबाला छावनी स्थानांतरित कर दिया गया है. कार्यालय के सेटअप के लिए नगर परिषद अम्बाला सदर में दो कमरे लिए हैं और उम्मीद है कि इस सप्ताह या अगले सप्ताह इसका उद्घाटन कर दिया जाएगा. स्थाई जगह भी बनाई जाएगी. इससे आसपास के छह-सात जिलों के श्रमिक और उद्योग मालिक पंचकूला के बजाए अम्बाला छावनी में लेबर कोर्ट में आएंगे".

"केजरीवाल हर चीज का विरोध करते हैं" : वहीं, भाजपा द्वारा हर साल तिरंगा अभियान मनाने के प्रश्न पर ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा कि 15 अगस्त से पहले हर घर तिरंगा, तिरंगा यात्रा व अन्य कार्यक्रम तिरंगे के सम्मान में आयोजित किए जाते हैं. श्रम मंत्री अनिल विज ने ईएसआई नर्सों को नर्सिंग आफिसर रैंक देने के सवाल पर कहा कि जब वे स्वास्थ्य मंत्री थे, तब भी नर्सिंग स्टाफ को सीन्योरिटी पर नर्सिंग ऑफिसर का रैंक दिया था. इसी तरह अब ईएसआई नर्सों को नर्सिंग ऑफिसर का रैंक दिया जा रहा है. दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल द्वारा ई-20 पेट्रोल का विरोध करने के प्रश्न पर ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने अरविंद केजरीवाल पर तंज कसते हुए कहा कि केजरीवाल तो हर चीज का विरोध करते हैं, वो हवा और पानी का भी विरोध करते है, ये उनकी आदत का हिस्सा बन चुका है.

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Last Updated : August 5, 2026 at 9:58 PM IST

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