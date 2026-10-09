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कासगंज में 9 करोड़ की लागत से तैयार हो रहा अत्याधुनिक स्टेडियम

स्टेडियम के निखरेंगी प्रतिभाएं ( Photo Credit; ETV Bharat )

कासगंज: जिले के अमांपुर विधानसभा क्षेत्र से युवाओं के लिए एक बेहद शानदार और उत्साह बढ़ाने वाली खबर सामने आई है. अब खेल के मैदान के अभाव में यहां की प्रतिभाएं छुपेंगी नहीं, बल्कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चमकेंगी. क्षेत्र में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक विशाल स्टेडियम का निर्माण तेजी से किया जा रहा है.

अमांपुर विधानसभा क्षेत्र के युवाओं को खेलकूद के क्षेत्र में नई ऊंचाई देने के लिए एक आधुनिक स्टेडियम तैयार किया जा रहा है. जो सहावर के मोहनपुर मार्ग पर विकसित किया जा रहा है, यहां से खिलाड़ियों और दर्शकों का आवागमन बेहद सुगम होगा. क्षेत्र में खेल के मैदानों की कमी को महसूस करते हुए अमांपुर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक हरिओम वर्मा ने इसके लिए विशेष पहल की थी. उनके इन्हीं दूरदर्शी प्रयासों का परिणाम है कि आज यह परियोजना धरातल पर उतरता नजर आ रहा है.