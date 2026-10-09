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कासगंज में 9 करोड़ की लागत से तैयार हो रहा अत्याधुनिक स्टेडियम

स्टेडियम के अभाव में अब प्रतिभाएं छुपेंगी नहीं, चमकेंगी.

स्टेडियम के निखरेंगी प्रतिभाएं
स्टेडियम के निखरेंगी प्रतिभाएं (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 9, 2026 at 4:39 PM IST

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कासगंज: जिले के अमांपुर विधानसभा क्षेत्र से युवाओं के लिए एक बेहद शानदार और उत्साह बढ़ाने वाली खबर सामने आई है. अब खेल के मैदान के अभाव में यहां की प्रतिभाएं छुपेंगी नहीं, बल्कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चमकेंगी. क्षेत्र में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक विशाल स्टेडियम का निर्माण तेजी से किया जा रहा है.

अमांपुर विधानसभा क्षेत्र के युवाओं को खेलकूद के क्षेत्र में नई ऊंचाई देने के लिए एक आधुनिक स्टेडियम तैयार किया जा रहा है. जो सहावर के मोहनपुर मार्ग पर विकसित किया जा रहा है, यहां से खिलाड़ियों और दर्शकों का आवागमन बेहद सुगम होगा. क्षेत्र में खेल के मैदानों की कमी को महसूस करते हुए अमांपुर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक हरिओम वर्मा ने इसके लिए विशेष पहल की थी. उनके इन्हीं दूरदर्शी प्रयासों का परिणाम है कि आज यह परियोजना धरातल पर उतरता नजर आ रहा है.

कासगंज में 9 करोड़ की लागत से बन रहा स्टेडियम (VIDEO Credit; ETV Bharat)
इस परियोजना के शुरू होने से स्थानीय युवाओं और छात्र-छात्राओं में खुशी की लहर है. युवाओं का कहना है कि अब उन्हें अभ्यास के लिए दूर-दराज महानगरों में भटकना नहीं पड़ेगा. इस स्टेडियम के बनने से क्रिकेट, फुटबॉल, एथलेटिक्स और अन्य तमाम खेलों से जुड़े खिलाड़ियों को सीधा लाभ मिलेगा.​निर्माण स्थल पर कार्य बेहद तेज गति से चल रहा है, जिससे तय समय सीमा के भीतर इसके पूरा होने की उम्मीद जताई जा रही है, इस सौगात के मिलने के बाद से क्षेत्र के नागरिकों ने विधायक और प्रशासन के प्रति दिल से आभार जताया है.​वहीं अमापुर के भाजपा विधायक हरिओम वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि क्षेत्र के युवाओं को खेल कूद की प्रैक्टिस के लिये बाहर जाना पड़ता था. लेकिन अब उन्हें बाहर नहीं जाना पड़ेगा, युवाओ और छात्र छात्राओं को सीधे तौर पर इस स्टेडियम का लाभ मिलेगा. यह स्टेडियम जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगा.

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CONSTRUCTION OF STADIUM IN KASGANJ
KASGANJ SPORTS STADIUM
कासगंज खेल स्टेडियम
CONSTRUCTION OF AMAPUR STADIUM

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