33 हजार प्राचीन सिक्कों का होगा 3D डॉक्यूमेंटेशन, देश में पहली बार स्टेट म्यूजियम से होगी शुरुआत

राजकोर ने बताया कि 3 डी स्कैनिंग का मतलब हे कि किसी भी वास्तविक सिक्के और उसके रंग जैसी जानकारी को डिजिटल किया जाएगा. जिससे यह मूल सिक्के जैसा ही दिखेगा. मोबाइल की स्क्रीन पर इसे 360 डिग्री में घुमाकर देखा जा सकेगा. सिक्कों के डाक्यूमेंटेशन में बहुत मेहनत और लागत खर्च होती है.

प्राचीन काल के दुर्लभ सिक्कों पर रिसर्च करने और किताब लिखने वाले मुंबई यूनिवर्सिटी के पूर्व डायरेक्टर दिलीप राजकोर ने बताया, '' मध्यप्रदेश के लिए यह गर्व की बात है. भारत में सबसे पहले भोपाल म्यूजियम में यह सुविधा शुरु होने जा रही हैं. यहां करीब 33 हजार क्वाइन हैं. उन सारे सिक्कों का थ्रीडी स्कैनिंग किया जा रहा है.''

भोपाल : मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के स्टेट म्यूजियम में रखे 33 हजार प्राचीन सिक्कों के संरक्षण के लिए बड़ा कदम उठाया जा रहा है. इस नवाचार से इन सिक्कों को दुनिया में कहीं भी बैठकर भी देखा जा सकेगा. पीएचडी स्कॉलर्स को मध्यप्रदेश में रखे इन प्राचीन सिक्कों पर रिसर्च करने के लिए भोपाल आने की जरुरत नहीं होगी, बल्कि वे घर बैठे ही इनपर रिसर्च पूरी कर सकेंगे. खास बात यह है कि स्टेट म्यूजियम में थ्रीडी डॉक्यूमेंटेशन से दुर्लभ सिक्कों को और कड़ी सुरक्षा प्रदान की जाएगी और इनके संरक्षण के साथ इनकी चोरी भी नामुमकिन हो जाएगी.

मध्यप्रदेश राज्य पुरातत्व विभाग के डिप्टी डायरेक्टर नीलेश लोखंडे ने बताया, '' स्टेट म्यूजियम में करीब 33 हजार दुर्लभ सिक्कों का संग्रह है. जबकि प्रदेश के अन्य संग्रहालयों में भी लाखों की संख्या में ऐसे सिक्के संरक्षित हैं. ये सभी सिक्के 200 साल से लेकर ढाई हजार साल तक पुराने हैं. सबसे पहले सिक्कों का डिजिटलाइजेशन स्टेट म्यूजियम में किया जा रहा है. इसके बाद प्रदेश के अन्य म्यूजियम में जहां. सोने या चांदी के सिक्के रखे हैं, उन संग्रहालयों के सिक्कों का भी 3डी डाक्यूमेंटेशन किया जाएगा. जिसके बाद एक क्लिक पर लोग सिक्कों के इतिहास को समझ सकेंगे.''

33 हजार प्राचीन सिक्कों का होगा 3D डॉक्यूमेंटेशन (Etv Bharat)

खत्म होगा चोरी का डर, घर बैठे होगी सिक्कों पर पीएचडी

नीलेश लोखंडे ने बताया, '' मध्यप्रदेश के संग्रहालयों में बड़ी संख्या में दुर्लभ और बहुमूल्य सिक्कों का संग्रह है. इतने सारे सिक्कों को किसी गैलरी में भी डिस्प्ले नहीं कर सकते हैं. इसीलिए हम इसको डिजिटलाइज्ड करने जा रहे हैं. 3डी डाक्यूमेंटेशन का फायदा यह होगा कि अब लोगों को इन सिक्कों को देखने के लिए म्यूजियम की गैलरी में जाने की जरुरत नहीं होगी. वहीं दुर्लभ सिक्कों पर पीएचडी करने वाले स्कालरों को भी रिसर्च के लिए भोपाल मयूजियम में नहीं आना होगा. घर बैठे ही उन्हें सिक्कों के प्रकार और इतिहास की जानकारी मिल जाएगी. सबसे खास बात यह है कि बहुमूल्य सिक्कों को गैलरी में रखने की आवश्यकता भी नहीं होगी. जिससे इनके चोरी होने का डर भी खत्म हो जाएगा.

3 साल में पूरा होगा प्रोजेक्ट, हिंदी-अंग्रेजी में मिलेगी जानकारी

डिप्टी डायरेक्टर लोखंडे ने बताया कि सिक्कों के डाक्यूमेंटेशन के दौरान उससे संबंधित संपूर्ण जानकारी अपडेट की जाएगी. जैसे ये किसका सिक्का है. यह किस काल में और कौन से राज्य में चलता था. इसका वजन क्या है, इसमें किस धातु का इस्तेमाल किया गया गया है. सिक्का प्राप्त कहां से हुआ. इसमें कौन से लिपि लिखी हुई है और उसके क्या मायने हैं.

डिप्टी डायरेक्टर ने कहा, '' इन सिक्कों पर जो भी लिखा होगा, उसका हिंदी और इंग्लिश में ट्रांसलेट भी किया जाएगा. जिससे लोग आसानी से इसमें लिखी लिपि को समझ सकेंगे. स्टेट म्यूजियम में रखे सिक्कों का डिजिटलाइजेशन पूरा होने में करीब एक साल का समय लगेगा. वहीं प्रदेश के अन्य संग्रहालयों में रखे सिक्कों का डाक्यूमेंटेशन पूरा होने में करीब 3 साल का समय लगेगा.

3डी डाक्यूमेंटेशन से मिलेगी सिक्कों की ओनरशिप

रिसर्चर दिलीप राजकोर ने बताया कि अक्सर डर होता है कि म्यूजियम में रखा सिक्का कभी भी चोरी हो सकता है. यदि ऐसा हो गया तो क्या होगा? यदि बाद में में चोरों से बरामद भी हुआ तो कैसे सिद्ध करेंगे, कि म्यूजियम का सिक्का ही है. लेकिन 3डी डाक्यूमेंटेशन के बाद यदि सिक्का मिल जाता है, तो म्यूजिम क्लेम कर सकेगा कि ये हमारा सिक्का है. इसे पुलिस से वापस लेने में अभी आसानी होगी, क्योंकि इसके सारे सबूत आपके पक्ष में रहेंगे. मतलब 3डी डाक्यूमेंटेशन से सिक्के की ओनरशिप भी म्यूजियम को मिल जाती है.