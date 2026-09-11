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सड़क चौड़ीकरण विवाद : कोतवाली में भावुक हुए राज्यमंत्री राकेश राठौर गुरु, फफक कर रो पड़े

भावुक हुए राज्यमंत्री राकेश राठौर गुरु ( Photo Credit; ETV Bharat )

सीतापुर: शहर के रम्पा महल के पास सड़क चौड़ीकरण अभियान के दौरान अतिक्रमण हटाने को लेकर शुरू हुआ विवाद गुरुवार देर रात एक बड़े राजनीतिक घटनाक्रम में बदल गया. हालात यहां तक हो गए कि राज्यमंत्री राकेश राठौर गुरु भावुक हो गए. कोतवाली में भावुक हुए राज्यमंत्री राकेश राठौर गुरु (Video Credit; ETV Bharat) दरअसल, मामले की शुरुआत उस समय हुई जब नगर पालिका के अधिकारी टीम के साथ रम्पा महल के पास अतिक्रमण हटा रहे थे. उसी दौरान वहां मौजूद भाजपा कार्यकर्ताओं और नगर पालिका अधिकारियों के बीच विवाद शुरू हो गया. अधिकारियों ने कार्यकर्ताओं पर काम में बाधा डालने और अभद्रता करने का आरोप लगाया, जिसके बाद पुलिस ने कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया. कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिए जाने की खबर मिलते ही राज्यमंत्री राकेश राठौर गुरु खुद देर रात कोतवाली पुलिस स्टेशन पहुंच गए.इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए राज्यमंत्री भावुक होकर रो पड़े. उन्होंने कहा कि उनके जीवन में यह पहला अवसर है, जब उन्हें किसी मामले में कोतवाली आना पड़ा है. उन्होंने कहा कि दोपहर से लेकर देर रात तक नगर पालिका ईओ, पुलिस अधिकारियों और एसपी स्तर तक बातचीत हुई, लेकिन उन्हें केवल आश्वासन ही मिलता रहा.