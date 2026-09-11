ETV Bharat / state

सड़क चौड़ीकरण विवाद : कोतवाली में भावुक हुए राज्यमंत्री राकेश राठौर गुरु, फफक कर रो पड़े

रम्पा महल के पास सड़क चौड़ीकरण अभियान के दौरान अतिक्रमण हटाने को लेकर शुरू हुआ था विवाद

Photo Credit; ETV Bharat
भावुक हुए राज्यमंत्री राकेश राठौर गुरु (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 11, 2026 at 3:50 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

सीतापुर: शहर के रम्पा महल के पास सड़क चौड़ीकरण अभियान के दौरान अतिक्रमण हटाने को लेकर शुरू हुआ विवाद गुरुवार देर रात एक बड़े राजनीतिक घटनाक्रम में बदल गया. हालात यहां तक हो गए कि राज्यमंत्री राकेश राठौर गुरु भावुक हो गए.

कोतवाली में भावुक हुए राज्यमंत्री राकेश राठौर गुरु (Video Credit; ETV Bharat)

दरअसल, मामले की शुरुआत उस समय हुई जब नगर पालिका के अधिकारी टीम के साथ रम्पा महल के पास अतिक्रमण हटा रहे थे. उसी दौरान वहां मौजूद भाजपा कार्यकर्ताओं और नगर पालिका अधिकारियों के बीच विवाद शुरू हो गया. अधिकारियों ने कार्यकर्ताओं पर काम में बाधा डालने और अभद्रता करने का आरोप लगाया, जिसके बाद पुलिस ने कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया.

कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिए जाने की खबर मिलते ही राज्यमंत्री राकेश राठौर गुरु खुद देर रात कोतवाली पुलिस स्टेशन पहुंच गए.इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए राज्यमंत्री भावुक होकर रो पड़े. उन्होंने कहा कि उनके जीवन में यह पहला अवसर है, जब उन्हें किसी मामले में कोतवाली आना पड़ा है. उन्होंने कहा कि दोपहर से लेकर देर रात तक नगर पालिका ईओ, पुलिस अधिकारियों और एसपी स्तर तक बातचीत हुई, लेकिन उन्हें केवल आश्वासन ही मिलता रहा.

राज्यमंत्री ने कहा कि संबंधित व्यक्ति उनके परम मित्र जितेंद्र मिश्रा और दूसरा उनका मुंहबोला भतीजा सौरभ मिश्रा है. अगर बातचीत के दौरान अगर कोई मुंह से कोई अपशब्द निकल गया हो तो उसके लिए वह स्वयं क्षमा मांगते हैं.युवाओं का खून गर्म होता है, लेकिन प्रशासन को भी संवेदनशीलता के साथ काम करना चाहिए.

उन्होंने प्रशासनिक कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि “अतीक अहमद के गुर्गे मुजीब अहमद जैसे हिस्ट्रीशीटर और माफिया जिस पर दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं, उसको तक जेल भेजे जाने के कुछ समय बाद छोड़ दिया जाता है और फोटो खिंचवाई जाती है, लेकिन पार्टी कार्यकर्ताओं को हवालात का सामना करना पड़ता है, उन्हें बैठने के लिए कुर्सी तक नहीं मिलती.”

देर रात लालबाग चौराहे पर बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता एकत्र हो गए और प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाए. कार्यकर्ताओं का आरोप था कि सड़क चौड़ीकरण अभियान के दौरान अनावश्यक सख्ती बरती गई, जिससे विवाद की स्थिति पैदा हुई.

वहीं, एएसपी उत्तरी आलोक कुमार सिंह ने पूरे मामले को रूटीन कार्रवाई से जुड़ा बताया. उन्होंने कहा कि अतिक्रमण हटाने के दौरान पुलिस और संबंधित युवक के बीच बातचीत हुई थी. उस समय यह जानकारी नहीं थी कि वह भाजपा कार्यकर्ता हैं. बाद में बातचीत के दौरान विवाद बढ़ गया, जिसके बाद स्थिति को संभालने के प्रयास किए गए.


ये भी पढ़ें- जौनपुर : पुरानी रंजिश में युवक की पीट-पीटकर हत्या, परिजनों ने की सड़क जाम

TAGGED:

RAKESH RATHORE CRIED
RAKESH RATHORE SITAPUR
MINISTER OF STATE RAKESH RATHORE
SITAPUR NEWS
RAKESH RATHORE GURU

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.