फिरोज गांधी के ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता पर राज्यमंत्री दिनेश सिंह ने उठाए सवाल; बोले- जनता को छलने की इजाजत नहीं देंगे
रायबरेली में राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दिनेश सिंह ने प्रेसवार्ता कर साधा निशाना.
रायबरेली : कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के दौरे के दौरान मिले फिरोज गांधी के ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दिनेश सिंह ने सवाल उठाए हैं. उन्होंने इस लाइसेंस की वैधता की जांच की मांग की है. ड्राइविंग लाइसेंस रायबरेली के रहने वाले एक व्यक्ति ने उन्हें सौंपा था. उन्होंने अपने आवास पर गुरुवार को प्रेसवार्ता का आयोजन किया.
इस दौरान राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश सिंह ने कहा कि यह भी पता किया जाना चाहिए कि इसे सौंपने वाले व्यक्ति के पास ये कहां से आया? उन्होंने आरोप लगाया कि इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि कहीं राहुल गांधी अपनी विजिट को इवेंट बनाने के लिए अपने साथ ही तो नहीं लेकर आये थे.
मनरेगा का नाम बदले जाने का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि मनरेगा से पूर्व भी इसके अलग-अलग नाम रहे हैं. राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार ने उदाहरण के माध्यम से जवाब देते हुए कहा कि राहुल गांधी को जानकारी नहीं है कि VB-G RAM G योजना संशोधन के बाद अधिक मजबूत हुई है. उन्होंने कहा कि अडानी-अम्बानी का VB-G RAM G अथवा मनरेगा से कोई लेना देना नहीं है.
उन्होंने आरोप लगाया कि रायबरेली से उनकी जड़ें जुड़ी हैं, ऐसा प्रयास किया गया. यह झूठ उनका चलने वाला नहीं है. अगर ड्राइविंग लाइसेंस फिरोज गांधी का था तो उनके घर में होना चाहिये था. अगर किसी और ने उसको अपने घर में रखा तो इतने दिन तक क्यों रखा उसके? अगर फिरोज गांधी ने उसको रखने के लिये दिया था तो कितने दिन के लिये दिया गया था? क्या वाकई वह लाइसेंस वैधानिक रूप से सत्य है?
उन्होंने कहा कि क्या सस्ती लोकप्रियता पाने के लिये मीडिया के सामने ला दिया गया? उन्होंने कहा कि वह रायबरेली की माटी में जन्म लेकर अब किसी को रायबरेली की जनता को छलने की इजाजत नहीं देंगे.
