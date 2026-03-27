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बीकानेर में शुरू हुई राज्य स्तरीय वूशु प्रतियोगिता, 300 खिलाड़ी ले रहे भाग

19वीं जूनियर राज्य स्तरीय वूशु प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर नकद इनामी राशि, पदक और प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे.

Junior Wushu Championship Begins
जूनियर वूशु प्रतियोगिता शुरू (ETV Bharat Bikaner)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 27, 2026 at 7:09 PM IST

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बीकानेर: क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी जैसे लोकप्रिय खेलों के अलावा अब खिलाड़ी दूसरे खेलों में भी पूरे उत्साह के साथ शामिल होते नजर आ रहे हैं. कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला शुक्रवार को बीकानेर में जहां 19वीं जूनियर राज्य स्तरीय वूशु प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है. यह प्रतियोगिता 27 से 29 मार्च तक आयोजित होगी, जिसमें प्रदेश भर से करीब 300 खिलाड़ी महिला–पुरुष दोनों वर्ग में भाग ले रहे हैं.

दो श्रेणियों में होती है वूशु प्रतियोगिता: वूशु प्रतियोगिता ताओलू (प्रदर्शन) और सांडा (फाइटिंग) दोनों श्रेणियों में होती है. जिला वूशु संघ के सचिव गणेश हर्ष ने बताया कि प्रतियोगिता का उद्घाटन भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के DIG भुवन भूषण उद्धव ने किया. उन्होंने कहा कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के खिलाड़ियों को राज्य स्तर पर प्रतिस्पर्धा का अनुभव देना और उन्हें राष्ट्रीय स्तर के लिए तैयार करना है. खिलाड़ियों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर नकद इनामी राशि, पदक और प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे. साथ ही, श्रेष्ठ खिलाड़ियों का चयन भविष्य की प्रतियोगिताओं के लिए भी किया जाएगा.

पढ़ें: वुशू एशिया कप : चीन की धरा पर किसान की बेटी महक ने बिखेरी कामयाबी की 'महक', सिल्वर मेडल जीता

क्रिकेट, फुटबॉल की जगह वूशु: प्रतियोगिता में भाग ले रही खिलाड़ी दिमागी नेगी और महिमा ने कहा कि वूशु एक चीनी मार्शल आर्ट खेल है. उन्होंने कहा कि इस खेल से हम सालों पहले जुड़े. आत्मरक्षा और शारीरिक फिटनेस के लिए भी यह खेल बहुत लाभदायक है. क्रिकेट और फुटबॉल के अलावा दूसरी जो खेल लोकप्रिय हो रहे हैं उनमें यह एक सबसे पसंदीदा खेल है. जहां खिलाड़ी के व्यक्तिगत प्रदर्शन का महत्व है.

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19TH JUNIOR WUSHU COMPETITION
राज्य स्तरीय वूशु प्रतियोगिता
STATE LEVEL WUSHU COMPETITION

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