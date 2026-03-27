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बीकानेर में शुरू हुई राज्य स्तरीय वूशु प्रतियोगिता, 300 खिलाड़ी ले रहे भाग

बीकानेर: क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी जैसे लोकप्रिय खेलों के अलावा अब खिलाड़ी दूसरे खेलों में भी पूरे उत्साह के साथ शामिल होते नजर आ रहे हैं. कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला शुक्रवार को बीकानेर में जहां 19वीं जूनियर राज्य स्तरीय वूशु प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है. यह प्रतियोगिता 27 से 29 मार्च तक आयोजित होगी, जिसमें प्रदेश भर से करीब 300 खिलाड़ी महिला–पुरुष दोनों वर्ग में भाग ले रहे हैं.

दो श्रेणियों में होती है वूशु प्रतियोगिता: वूशु प्रतियोगिता ताओलू (प्रदर्शन) और सांडा (फाइटिंग) दोनों श्रेणियों में होती है. जिला वूशु संघ के सचिव गणेश हर्ष ने बताया कि प्रतियोगिता का उद्घाटन भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के DIG भुवन भूषण उद्धव ने किया. उन्होंने कहा कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के खिलाड़ियों को राज्य स्तर पर प्रतिस्पर्धा का अनुभव देना और उन्हें राष्ट्रीय स्तर के लिए तैयार करना है. खिलाड़ियों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर नकद इनामी राशि, पदक और प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे. साथ ही, श्रेष्ठ खिलाड़ियों का चयन भविष्य की प्रतियोगिताओं के लिए भी किया जाएगा.