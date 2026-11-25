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बिहार में ऐतिहासिक राज्यस्तरीय दंगल प्रतियोगिता, महिला पहलवानों ने भी दिखाया दमखम

शिवहर में राज्यस्तरीय दंगल प्रतियोगिता ( ETV Bharat )

प्रतियोगिता की परंपरा को 13 वर्ष पूरे