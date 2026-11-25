बिहार में ऐतिहासिक राज्यस्तरीय दंगल प्रतियोगिता, महिला पहलवानों ने भी दिखाया दमखम
SHEOHAR WRESTLING COMPETITION:पारंपरिक कुश्ती की संस्कृति और परंपरा को जीवंत रखने और नई पीढ़ी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से किया गया आयोजन. रिपोर्ट-सुमित कुमार
Published : November 25, 2026 at 7:50 PM IST
शिवहर: बिहार के शिवहर स्थित डुमरी कटसरी प्रखंड अंतर्गत श्यामपुर पंचायत के श्यामपुर बाजार में बुधवार को ऐतिहासिक राज्यस्तरीय दंगल कुश्ती प्रतियोगिता का भव्य आयोजन किया गया. प्रतियोगिता में देश के विभिन्न राज्यों से पहुंचे नामचीन पहलवानों ने अपनी कुश्ती कला और दमखम का शानदार प्रदर्शन किया.
प्रतियोगिता की परंपरा को 13 वर्ष पूरे
कार्यक्रम का आयोजन मंटू कुमार सिंह, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी अनीश कुमार झा एवं पंचायत के मुखिया प्रकाश कुमार सिंह उर्फ गोलू बाबू के नेतृत्व में किया गया.आयोजक मंटू कुमार सिंह ने बताया कि इस वर्ष कुश्ती प्रतियोगिता की परंपरा को 13 वर्ष पूरे हो गए हैं.
परंपरा को जीवंत रखने की कोशिश
मंटू कुमार सिंह ने कहा कि आधुनिक दौर में पारंपरिक कुश्ती की संस्कृति धीरे-धीरे विलुप्त होती जा रही है. इसी परंपरा को जीवंत रखने और नई पीढ़ी को कुश्ती के प्रति प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से हमने यह पहल शुरू की थी. आज यह आयोजन क्षेत्र की पहचान बन चुका है.
"आधुनिक दौर में पारंपरिक कुश्ती की संस्कृति धीरे-धीरे विलुप्त होती जा रही है. इसी परंपरा को जीवंत रखने और नई पीढ़ी को कुश्ती के प्रति प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से हमने यह पहल शुरू की थी. आज यह आयोजन क्षेत्र की पहचान बन चुका है."- मंटू कुमार सिंह, प्रतियोगिता के आयोजक
विभिन्न राज्यों के पहलवानों ने लिया हिस्सा
प्रतियोगिता में बिहार के स्थानीय पहलवानों के अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा सहित विभिन्न राज्यों के पहलवानों ने हिस्सा लिया. वहीं पड़ोसी देश नेपाल के पहलवानों ने भी अखाड़े में उतरकर अपने हुनर का प्रदर्शन किया. प्रतियोगिता की खास बात यह रही कि इसमें महिला एवं पुरुष दोनों वर्गों के पहलवानों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया.
महिला पहलवानों के मुकाबले रहे आकर्षण का केंद्र
दंगल प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश की रूबी कुमारी और बिहार की पहलवान रानी के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिला. दोनों महिला पहलवानों ने एक-दूसरे को कड़ी चुनौती देते हुए शानदार कुश्ती का प्रदर्शन किया. महिला पहलवानों का दमखम देखकर दर्शकों ने खूब तालियां बजाई.
महिला दर्शकों की उल्लेखनीय भागीदारी
इस बार प्रतियोगिता में महिला दर्शकों की भी उल्लेखनीय भागीदारी देखने को मिली. महिला पहलवानों के मुकाबले देखने के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं घरों से बाहर निकलीं. इससे साफ नजर आया कि दंगल जैसी पारंपरिक खेल संस्कृति को लेकर महिलाओं में भी खासा उत्साह है.
हजारों दर्शकों की उमड़ी भीड़
प्रतियोगिता को देखने के लिए श्यामपुर बाजार में हजारों की संख्या में दर्शक जुटे. दर्शकों की भारी भीड़ को देखते हुए बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई थी. सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे. दर्शक बैरिकेडिंग के पीछे खड़े होकर पहलवानों के रोमांचक मुकाबलों का आनंद लेते रहे.
कुश्ती की परंपरा जीवंत
गौरतलब है कि श्यामपुर बाजार में प्रत्येक वर्ष पारंपरिक रूप से दंगल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है. इस आयोजन को लेकर क्षेत्र के लोगों में खासा उत्साह रहता है. प्रतियोगिता ने एक बार फिर ग्रामीण क्षेत्र में पारंपरिक कुश्ती की लोकप्रियता और सांस्कृतिक विरासत को जीवंत कर दिया है.
इसे भी पढ़ें-
रोहतास में महिलाओं का दंगल, गौरी और आरती के अनोखे दांव देख सभी रह गए हैरान
Watch Video: ईरानी पहलवान को भारतीय ने पटका, जानिए किसने जीता 51 लाख का इनाम