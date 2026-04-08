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झारखंड के सभी पंचायतों में स्थापित होंगे ‘हेल्थ कॉटेज’! ई-संजीवनी से बदलेगी तस्वीर: मंत्री डॉ. इरफान अंसारी

कार्यशाला में स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ( Etv bharat )