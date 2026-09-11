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हर कार्यस्थल को सुरक्षित, सम्मानजनक, लैंगिक रूप से संवेदनशील एवं भेदभाव मुक्त बनाना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी: NHM अभियान निदेशक

रांची: लैंगिक आधारित हिंसा एवं कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के प्रति ‘Zero Tolerance’ की नीति को प्रभावी रूप से लागू करने के उद्देश्य से शुक्रवार को रांची के नामकुम स्वास्थ्य मुख्यालय में राज्यस्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया. लैंगिक आधारित हिंसा (Gender Based Violence-GBV) तथा कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम, जागरूकता एवं शिकायतों के प्रभावी रूप से निराकरण के उद्देश्य से आयोजित Gender Based Violence Sensitization Workshop में NHM के झारखंड अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा, स्वास्थ्य निदेशक प्रमुख, मातृत्व एवं बाल सुरक्षा की राज्य नोडल अधिकारी, स्टेट आरसीएच के नोडल अधिकारी शामिल हुए.

कार्यशाला में शामिल NHM के अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए बताया कि हर वर्कप्लेस को सुरक्षित, सम्मानजनक, लैंगिक रूप से संवेदनशील एवं भेदभाव मुक्त बनाना सामूहिक जिम्मेदारी है. उन्होंने लैंगिक आधारित हिंसा के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाने तथा POSH अधिनियम, 2013 के प्रावधानों की जानकारी हर कर्मचारी तक पहुंचाने की जरूरत पर जोर दिया गया.

अभियान निदेशक ने लैंगिक आधारित हिंसा, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 (POSH Act) तथा आंतरिक शिकायत समिति (Internal Complaints Committee-ICC) की भूमिका एवं जिम्मेदारियों के संबंध में विस्तृत जानकारी दी. उन्होंने कार्यशाला के प्रमुख उद्देश्यों के रूप में कई महत्वपूर्ण बातें कही.

लिंग आधारित हिंसा को लेकर कार्यशाला का आयोजन (Etv Bharat)

लैंगिक आधारित हिंसा के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाना

POSH अधिनियम, 2013 के प्रमुख प्रावधानों की जानकारी देना

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की पहचान एवं रोकथाम सुनिश्चित करना

आंतरिक शिकायत समिति (ICC) की भूमिका एवं जिम्मेदारियों को स्पष्ट करना

शिकायत दर्ज करने एवं जांच की प्रक्रिया की जानकारी प्रदान करना

कार्यस्थल पर सुरक्षित, सम्मानजनक एवं लैंगिक समानता आधारित वातावरण को बढ़ावा देना

NHM के झारखंड अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा ने बताया कि लैंगिक आधारित हिंसा एवं कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के प्रति “Zero Tolerance” की नीति को प्रभावी रूप से लागू करना सभी की साझा जिम्मेदारी है. कर्मचारियों को अपने अधिकारों तथा उपलब्ध शिकायत निवारण तंत्र की जानकारी होना सुरक्षित एवं सम्मानजनक कार्यस्थल के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है.

राज्य के स्वास्थ्य निदेशक प्रमुख डॉ. सिद्धार्थ सान्याल ने कार्यशाला में शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया, जांच की प्रक्रिया, शिकायतकर्ता एवं संबंधित पक्षों के लिए आवश्यक सावधानियां, क्या करें और क्या न करें तथा शिकायत की गोपनीयता बनाए रखने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से जानकारी दी.

स्वास्थ्य निदेशक प्रमुख ने कहा कि कार्यशाला के दौरान लैंगिक आधारित हिंसा एवं POSH अधिनियम, 2013 के प्रमुख प्रावधानों, अधिकार एवं जिम्मेदारियों की जानकारियों को लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है. कार्यशाला को स्टेट आरसीएच पदाधिकारी, जीवीआई की अधीक्षक डॉ. जसीना, अंधापन नियंत्रण के राज्य नोडल अधिकारी डॉ. पंकज ने भी कार्यशाला को संबोधित किया.

रांची सदर अस्पताल की डॉ. वंदिता ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की अवधारणा, इसके विभिन्न उदाहरणों तथा इससे जुड़े मिथकों एवं भ्रांतियों पर विस्तार से चर्चा की. इसके बाद सुजाता कुमारी, SNO, JWD, WCD Department तथा ICRW की डॉ. नसरीन जमाल द्वारा आंतरिक शिकायत समिति (ICC) की संरचना, कार्य एवं दायित्व, शिकायतों के निस्तारण की प्रक्रिया, गोपनीयता तथा निर्धारित समय-सीमा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गई.