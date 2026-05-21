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रांची में पेसा नियमावली को लेकर राज्यस्तरीय कार्यशाला का आयोजन, PESA कानून के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर

राज्यस्तरीय कार्यशाला में पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ( Etv Bharat )

रांची: पेसा कानून को बेहतर तरीके से धरातल पर उतारने को लेकर झारखंड मंत्रालय (प्रोजेक्ट भवन) सभागार में राज्यस्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया. जिसमें राज्य के सभी जिलों के उप विकास समाहर्ता, सभी बीडीओ, सीओ समेत अन्य पदाधिकारी शामिल हुए. इस राज्य स्तरीय कार्यशाला में PESA कानून के प्रभावी क्रियान्वयन और उसमें आने वाली बाधाओं को दूर करने पर चर्चा की गई.

कार्यशाला के दौरान पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि 25 सालों के लंबे अंतराल के बाद झारखंड में PESA कानून लागू हुआ है. अब गांव-गांव तक बेहतर क्रियान्वयन की बारी है.

पारंपरिक ग्राम सभा को उनका अधिकार दिलाना सरकार की प्राथमिकता: मंत्री

कार्यशाला के दौरान अधिकारियों से रूबरू होते हुए ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि झारखंड राज्य में 25 साल के लंबे इंतजार के बाद PESA (पेसा) कानून लागू कर दिया गया है, पारंपरिक ग्राम सभा को उनका अधिकार दिलाना सरकार की प्राथमिकता है. इसके लिए गांव-गांव तक पेसा नियमावली के बेहतर एवं मजबूत क्रियान्वयन की आवश्यकता है और इसमें अहम भूमिका आप सभी की होगी.

कानून को धरातल पर उतारने के लिए प्रभावी कदमों की जरूरत

पेसा कानून के दायरे में आने वाले जिलों के अधिकारियों को इसके लिए अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करना होगा. कार्यशाला का आयोजन पंचायती राज विभाग द्वारा PESA नियमावली के संबंध में आयोजित कार्यशाला में मंत्री ने कहा कि यह कानून मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिशा-निर्देश पर लागू किया गया है, जिनका सपना था कि राज्य में पारंपरिक ग्राम व्यवस्थाओं को प्राथमिकता मिले. उन्होंने कहा कि इस कानून को धरातल पर उतारने के लिए जमीनी स्तर पर प्रभावी कार्य करना जरुरी है.

झारखंड की पेसा नियमावली सर्वश्रेष्ठ: मंत्री दीपिका पांडेय सिंह

मंत्री दीपिका पाण्डेय सिंह ने बताया कि देश के 10 राज्यों में PESA कानून लागू होना था, जिनमें झारखंड का कानून सबसे बेहतर और प्रभावी माना जा रहा है, हम देर आएं लेकिन दुरुस्त आये हैं. उन्होंने कहा कि कानून को लेकर कुछ स्थानों पर भ्रम फैलाने की कोशिश हो रही है, ऐसे में सभी संबंधित लोगों को इसके प्रावधानों का गहन अध्ययन करना चाहिए. गांव के लोगों के हर सवालों और परेशानियों का जवाब पेसा नियमावली के पन्नों में दर्ज है.

ग्राम प्रधानों की नियुक्ति सुनिश्चित की जाए: पंचायती राज मंत्री

पेसा पर राज्यस्तरीय कार्यशाला के दौरान उपस्थित अधिकारियों को विभागीय मंत्री ने निर्देश दिया कि पारंपरिक व्यवस्था के तहत तीन महीने के भीतर ग्राम प्रधानों की नियुक्ति सुनिश्चित की जाए ताकि आगे की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से लागू की जा सके.

राजस्व ग्राम प्रधान को समझने की जरूरत: विभागीय मंत्री

विभागीय मंत्री ने कहा कि यह कानून पारंपरिक ग्रामसभाओं को सशक्त बनाने वाला है और विभागीय स्तर पर इसके सफल क्रियान्वयन के लिए हर संभव सहयोग दिया जाएगा. ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि पारंपरिक ग्राम प्रधान और राजस्व ग्राम प्रधान को समझने की जरूरत है. पारंपरिक तरीके से ही ग्राम सभा के जरिए ग्राम प्रधान के चयन को सुनिश्चित करना है.

प्रभावी ढंग से पहुंचे लोगों तक जानकारी: सचिव