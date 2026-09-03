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PCPNDT Act पर रांची में आयोजित कार्यशाला में बोले अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य, एक्ट का कठोरता से अनुपालन सुनिश्चित हो

पीसीपीएनडीटी अधिनियम पर आयोजित राज्यस्तरीय कार्यशाला में मौजूद पदाधिकारियों को संबोधित करते अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य अजय कुमार सिंह. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रांची: झारखंड में पीसीपीएनडीटी अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राजधानी रांची के नामकुम स्थित IPH संस्थान के सभागार में गुरुवार को राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया. जिसमें झारखंड राज्य में बेटी बचाओ अभियान को सुदृढ़ करने, बाल लिंगानुपात और जन्म के समय लिंगानुपात में सुधार लाने और अवैध तरीके से चल रहे लिंग जांच पर कड़ाई से रोक लगाने की चर्चा की गई.

यह कार्यशाला विशेष रूप से सभी जिलों के कार्यपालक दंडाधिकारियों, सिविल सर्जन-सह-जिला नोडल पदाधिकारियों, सहायक नोडल पदाधिकारियों, महिला पुलिस पदाधिकारियों और जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई के प्रमुख पदाधिकारियों के लिए आयोजित की गई थी. इसका उद्देश्य अधिनियम के तहत कानूनी, प्रशासनिक और तकनीकी प्रक्रियाओं को और अधिक पारदर्शी व प्रभावी बनाना है.

विशेष संकल्प वृक्ष पर संदेश लिखते अधिकारी. (फोटो-ईटीवी भारत)

अल्ट्रासाउंड केंद्रों की कड़ी निगरानी करेंः ACS

कार्यशाला में बतौर मुख्य अतिथि शामिल राज्य के अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य अजय कुमार सिंह ने कहा कि बालिका भ्रूण हत्या जैसी सामाजिक बुराई को समाप्त करने के लिए अल्ट्रासाउंड केंद्रों की कड़ी निगरानी और पीसी-पीएनडीटी अधिनियम का शत-प्रतिशत पालन अनिवार्य है. उन्होंने कहा कि नियमित निरीक्षण और अवैध लिंग जांच में लिप्त पाए जाने वाले केंद्रों पर तुरंत दंडात्मक कार्रवाई से ही इस पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सकता है.

अपर मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि भ्रूण के नर या मादा होने का भेद बताना एक अति गंभीर अपराध है और जो भी डॉक्टर या चिकित्सा संस्थान इसमें लिप्त पाया जाता है, उसके खिलाफ कानून की सख्त धाराओं के तहत सीधी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए. उन्होंने कहा कि गैर-कानूनी तरीके से लिंग परीक्षण मशीनें लगाने और उनके संचालन को रोकने के लिए नियम अत्यंत सख्त हैं और इसका उल्लंघन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने कहा कि झारखंड राज्य का लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से बेहतर है, लेकिन फिर भी हमें सजग रहने की जरूरत है.

उन्होंने कहा कि पीसीपीएनडीटी एक्ट के लागू होने के बाद पूरे देश में आंकड़ों में सुधार देखने को मिल रहा है, लेकिन समाज में जिस व्यापक बदलाव की उम्मीद है, वैसा अपेक्षित परिवर्तन अभी नजर नहीं आ रहा है. ACS ने छत्तीसगढ़, केरल, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, असम और तमिलनाडु जैसे राज्यों का उदाहरण देते हुए कहा कि इन राज्यों ने इस दिशा में सराहनीय प्रदर्शन किया है और हमें भी समाज में लैंगिक समानता एवं बराबरी का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करने होंगे.

पदाधिकारों को छद्म रूप से छापेमारी करने के निर्देश

उन्होंने कार्यशाला में उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिया कि पहचान बदलकर छद्म रूप से छापेमारी की जाए और निगरानी बढ़ाई जाए. उन्होंने कहा कि इस तरह के क्लीनिक चलाने वाले अधिकतर लोग पढ़े-लिखे या रसूखदार होते हैं, जिन्हें नियमों की पूरी जानकारी होती है, फिर भी वे मुनाफाखोरी के लिए कानून तोड़ते हैं. अपर मुख्य सचिव एके सिंह ने कहा कि रांची, धनबाद और जमशेदपुर जैसे प्रमुख बड़े शहरों में इस प्रकार की गैर-कानूनी गतिविधियों की आशंका अधिक रहती है, इसलिए शहरी एवं अल्ट्रा साउंड केंद्रों पर विशेष नजर रखी जानी चाहिए.

अपर मुख्य सचिव ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे फर्जी डॉक्टरों, बिना लाइसेंस चल रहे अवैध क्लीनिकों और अल्ट्रासाउंड सेंटरों की नियमित जांच करें, नियमों की अनदेखी करने वाली संस्थाओं का लाइसेंस तत्काल रद्द कर उन पर प्राथमिकी दर्ज कराएं. साथ ही विशेषज्ञ डॉक्टरों की सक्रिय भागीदारी व लीगल एक्सपर्ट्स और प्रॉसिक्यूशन ऑफिसर्स के माध्यम से केस की मजबूती से पैरवी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाई जा सके.

बेटी बचने से ही बचेगी दुनिया-अभियान निदेशक

वहीं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखंड के अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा ने बेटी बचाओ-दुनिया बचाओ का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि लिंग भेद करना जघन्य अपराध है, जो लोग ऐसा करते हैं उनको कड़ी सजा दिलाना ही पुण्य का काम है. उन्होंने कहा कि राज्य में कन्या भ्रूण हत्या पर प्रभावी अंकुश लगाने और लिंग अनुपात में सुधार लाने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग ने मुखबिर / डिकॉय योजना की शुरुआत की है. इस योजना के तहत अवैध रूप से लिंग परीक्षण करने वाले संस्थानों, डॉक्टरों अथवा बिचौलियों की सही सूचना देकर दोषियों को पकड़वाने वालों को सरकार द्वारा 01 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि देकर सम्मानित किया जाएगा. अभियान निदेशक ने स्पष्ट किया है कि लिंग परीक्षण और लिंग निर्धारण कानूनन एक अत्यंत गंभीर अपराध है और इसमें लिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा.