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उत्तराखंड के उत्पादों को विदेशी बाजारों तक पहुंचाने की तैयारी, FTA से बढ़ेंगे निर्यात के रास्ते, 13,802 करोड़ पहुंचा एक्सपोर्ट

कार्यक्रम में पहुंचे उत्तराखंड के एमएसएमई मंत्री भरत सिंह चौधरी ( ETV Bharat )

देहरादून: उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSME) को अंतरराष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने के लिए राज्य सरकार ने प्रयास तेज कर दिए हैं. इसी कड़ी में शुक्रवार को देहरादून में मुक्त व्यापार समझौतों (Free Trade Agreement - FTA) पर एक राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया. इसमें केंद्र व राज्य सरकार के अधिकारियों व उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने भाग लिया.

निर्यात में 27% से अधिक की वृद्धि: कार्यशाला को संबोधित करते हुए प्रदेश के एमएसएमई मंत्री भरत सिंह चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य में एमएसएमई और निर्यात क्षेत्र की अहम भूमिका है. उन्होंने प्रदेश के निर्यात आंकड़ों की जानकारी देते हुए बताया कि