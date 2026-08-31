ETV Bharat / state

PM Modi के जन्मदिन से शुरू होगा बीजेपी का सेवा संकल्प अभियान, जानिए क्या है तैयारी

सेवा संकल्प अभियान को लेकर रांची में प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया. भुवन किशोर झा की रिपोर्ट.

Seva Sankalp Abhiyan organized
रांची में प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का आयोजन (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 31, 2026 at 8:54 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन में 25 साल पूरे होने के मौके पर झारखंड भाजपा ने उनके जन्मदिन 17 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर तक सेवा संकल्प अभियान चलाने का निर्णय लिया है. झारखंड में इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सोमवार को रांची के कांके स्थित सुकुरहुटू में प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया.

पीएम मोदी 12 सालों से कर रहे हैं सेवा कार्य: आदित्य साहू

कार्यशाला को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने कहा कि सेवा संकल्प के माध्यम से समाज के अंतिम पायदान पर व्यक्ति के लिए, प्रधानमंत्री 12 सालों से लगातार एक कार्यकर्ता के रूप में 140 करोड़ लोगों की सेवा भाव से सेवा कर रहे हैं.

प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का आयोजन (Etv Bharat)

हर घर में पहुंची कल्याणकारी योजना

उनके शरीर का रोम-रोम तथा हर क्षण देश को समर्पित है. यह एक तपस्या और त्याग है. उन्होंने किसी से कभी कोई भेदभाव नहीं किया. पीएम नरेंद मोदी ने कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से देश के हर घर में दस्तक दी है. ऐसा कोई घर अछूता नहीं है, जहां किसी कल्याणकारी योजना के माध्यम से रोशनी नहीं पहुंची हो.

नरेंद्र मोदी का बेमिसाल कालखंड: बाबूलाल मरांडी

कार्यशाला के मौके पर बाबूलाल मरांडी ने बताया कि नरेंद्र मोदी का अब तक का कालखंड बेमिसाल रहा है. उन्होंने देश की जनता की खातिर, जो काम किया है, वह अपने आप में एक रिकॉर्ड है, इसलिए सुशासन और गरीब कल्याण के कार्यकाल को जन-जन तक पहुंचाना तथा सेवा कार्यों को बढ़ावा देना है.

पीएम मोदी का अदभुत और अतुलनीय कालखंड

प्रधानमंत्री ने 12 सालों के कालखंड में ऐतिहासिक काम किया है. झारखंड के साहिबगंज जिले में गंगा नदी पर पुल बनाया, एम्स बनाया, झारखंड में तीन मेडिकल कॉलेज बनाए गए. रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प किया गया, हाइवे का वृहत पैमाने पर निर्माण हुआ. मोदी के नेतृत्व में झारखंड समेत पूरे देश में अदभुत और अतुलनीय कार्य हुए हैं. इन सभी उपलब्धियों को राज्य की जनता के सहयोग से उन्हें बताना है कि किस प्रकार से 12 सालों में ऐतिहासिक काम हुए हैं.

वहीं राष्ट्रीय मंत्री प्रदीप वर्मा ने बताया कि हम सभी के नरेंद्र मोदी के 25 सालों के सार्वजनिक जीवन की सिल्वर जुबली का यह साल है. उन्होंने कार्यकर्ताओं से इसे पूरे उत्साह और ऐतिहासिक रुप से मनाने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि जिन कार्यक्रमों की घोषणा की गई है, उसमें आम लोगों को विशेष कर युवाओं, छात्रों, महिलाओं एवं केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों को जरूर शामिल करना है. उनकी इन कार्यक्रमों में सहभागिता सुनिश्चित करना है.

17 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर तक चलेगा सेवा संकल्प अभियान

प्रदेश भाजपा ने 17 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर तक सेवा संकल्प अभियान चलाने का निर्णय लिया है. प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह ने कार्यक्रम के दौरान पीपीटी के माध्यम से नरेंद्र मोदी के 25 सालों के सार्वजनिक जीवन पर प्रकाश डालते हुए बताया कि पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को पखवाड़ा के रुप में मनाया जाता था लेकिन इस बार 17 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर तक इसे 'सेवा संकल्प अभियान' के रूप में एक माह तक मनाया जाना है.

कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए 5, 6 एवं 7 सितंबर को जिला स्तरीय कार्यशाला तथा 8, 9 एवं 10 सितंबर को मंडल स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा. प्रदेश संगठन मंत्री ने 14 कार्यक्रमों के लिए प्रदेश स्तरीय एक-एक संयोजक तथा एक-एक सह-संयोजक की टोली तथा उनके नामों की घोषणा की है.

प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम की शुरुआत श्यामा प्रसाद मुखर्जी एवं पं. दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं द्वीप प्रज्वलित कर की गई. इस मौके पर बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी, संगठन महामंत्री कर्मवीर स़िह, पूर्व सीएम मधु कोड़ा, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविन्द्र राय, दीपक प्रकाश, आदि मौजूद थे.

ये भी पढ़ें- पीएम मोदी के जन्मदिन पर जश्न का माहौल, दुल्हन की तरह सजा भाजपा कार्यालय, आतिशबाजी के बीच कटा 75 किलो का लड्डू

झारखंड में धूमधाम से मनाया गया पीएम मोदी का जन्मदिन, बाबूलाल मरांडी ने किया सेवा पखवाड़ा का शुभारंभ

पीएम मोदी के जन्मदिन से गांधी जयंती तक सेवा पखवाड़ा मनाएगी झारखंड बीजेपी, जानिए इस दौरान क्या कुछ होगा कार्यक्रम

TAGGED:

BJP
सेवा संकल्प अभियान
NARENDRA MODI
रांची
STATE WORKSHOP

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.