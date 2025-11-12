ETV Bharat / state

खेलो झारखंड के तहत राज्यस्तरीय क्रिकेट चयन प्रक्रिया संपन्न, 325 खिलाड़ियों ने दिखाया दम

खेलो झारखंड के तहत राज्यस्तरीय अंडर-19 स्कूली क्रिकेट चयन प्रक्रिया में सैकड़ों खिलाड़ियों ने भाग लिया.

State Level Under 19 School Cricket
राज्यस्तरीय अंडर 19 स्कूली क्रिकेट चयन प्रक्रिया में शामिल खिलाड़ी. (फोटो-ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 12, 2025 at 8:41 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

रांचीः झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद रांची के तत्वावधान में खेलो झारखंड कार्यक्रम अंतर्गत राज्यस्तरीय अंडर-19 बालक और बालिका स्कूली क्रिकेट की खुली चयन प्रक्रिया बुधवार को रांची के साऊथ रेलवे कॉलोनी मैदान, चुटिया में संपन्न हुई. यह आयोजन स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार के द्वारा किया गया था. जिसका उद्देश्य विद्यालय स्तर से खेल प्रतिभाओं को पहचानना और उन्हें राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर मंच प्रदान करना है.

राज्य के 325 युवा खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा

इस चयन प्रक्रिया में झारखंड के विभिन्न जिलों से कुल 325 क्रिकेट खिलाड़ियों ने भाग लिया. इनमें 258 बालक और 67 बालिका खिलाड़ी शामिल थे. सुबह से शुरू हुई चयन प्रक्रिया देर शाम तक चली. जिसमें खिलाड़ियों ने पूरे जोश, उत्साह और खेल भावना के साथ अपने प्रदर्शन से चयनकर्ताओं को प्रभावित करने की कोशिश की. मैदान पर खिलाड़ियों की प्रतिबद्धता और मेहनत देखते ही बन रही थी.

State Level Under 19 School Cricket
राज्यस्तरीय क्रिकेट चयन प्रक्रिया के दौरान गेंदबाजी करती खिलाड़ी. (फोटो-ईटीवी भारत)

ट्रायल में दिखा खिलाड़ियों में उत्साह

मैदान पर उपस्थित चयन समिति के सदस्यों ने बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग के आधार पर खिलाड़ियों का मूल्यांकन किया. खिलाड़ियों ने यह साबित कर दिया कि झारखंड के गांवों और कस्बों में क्रिकेट की गहरी जड़ें हैं. कई युवा खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन से दर्शाया कि यदि उन्हें सही प्रशिक्षण और अवसर मिले, तो वे राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बना सकते हैं.

कार्यक्रम पदाधिकारी ने दी शुभकामनाएं

इस अवसर पर राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी धीरसेन ए. सोरेंग ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि आज के ट्रायल में झारखंड के विभिन्न जिलों से आए खिलाड़ियों ने जिस जोश और कौशल का प्रदर्शन किया है, वह वास्तव में सराहनीय है. खेलो झारखंड कार्यक्रम का उद्देश्य ऐसे प्रतिभावान खिलाड़ियों की पहचान करना है जो भविष्य में राज्य ही नहीं, देश का भी नाम रोशन करें.

State Level Under 19 School Cricket
राज्यस्तरीय क्रिकेट चयन प्रक्रिया के दौरान शॉट लगाता खिलाड़ी. (फोटो-ईटीवी भारत)

उन्होंने आगे बताया कि चयन प्रक्रिया के बाद 21 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा. जिसमें चयनित खिलाड़ियों को विशेषज्ञ कोचों द्वारा उन्नत स्तर का प्रशिक्षण दिया जाएगा. इस शिविर में खिलाड़ियों की तकनीक, फिटनेस और मानसिक मजबूती पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, ताकि वे राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए तैयार हो सकें.

राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे चयनित खिलाड़ी

प्रशिक्षण शिविर समाप्त होने के बाद अंतिम झारखंड राज्य अंडर-19 क्रिकेट टीम का गठन किया जाएगा. यह टीम आगामी राष्ट्रीय स्कूली खेलकूद प्रतियोगिता (SGFI) में राज्य का प्रतिनिधित्व करेगी. अंडर-19 बालक वर्ग की प्रतियोगिता 5 से 9 दिसंबर 2025 तक रोहतक (हरियाणा) में आयोजित की जाएगी, जबकि अंडर-19 बालिका वर्ग की प्रतियोगिता 1 से 6 जनवरी 2026 तक मध्य प्रदेश में आयोजित होगी.

State Level Under 19 School Cricket
राज्यस्तरीय क्रिकेट चयन प्रक्रिया के दौरान गेंदबाजी करती खिलाड़ी. (फोटो-ईटीवी भारत)

झारखंड में खेल संस्कृति को नई दिशा

खेलो झारखंड अभियान राज्य सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है, जिसका उद्देश्य विद्यालय स्तर से खेल संस्कृति को मजबूत करना और नई खेल प्रतिभाओं को तैयार करना है. इस कार्यक्रम के माध्यम से खिलाड़ियों में अनुशासन, आत्मविश्वास, टीम भावना और नेतृत्व क्षमता विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है. राज्य के विभिन्न जिलों में आयोजित हो रही चयन प्रक्रिया न केवल खेल प्रतिभाओं की पहचान का माध्यम बन रही हैं, बल्कि ग्रामीण और शहरी इलाकों के बच्चों में खेल के प्रति नई चेतना भी जगा रही है.

भविष्य के सितारों की खोज का मंच

खेल विशेषज्ञों का कहना है कि खेलो झारखंड जैसी पहल राज्य के खिलाड़ियों के लिए करियर की नई राहें खोल रही हैं. झारखंड से पहले भी क्रिकेट के क्षेत्र में कई खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचे हैं और अब इस कार्यक्रम से नई पीढ़ी को भी वही अवसर मिल रहे हैं.

State Level Under 19 School Cricket
राज्यस्तरीय क्रिकेट चयन प्रक्रिया के दौरान शॉट लगाता खिलाड़ी. (फोटो-ईटीवी भारत)

चयन प्रक्रिया के समापन के बाद अधिकारियों और प्रशिक्षकों ने प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दीं और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की. पूरे आयोजन के दौरान बच्चों के चेहरे पर उत्साह और सपनों की चमक झलक रही थी. झारखंड के ये उभरते क्रिकेटर अब राष्ट्रीय मंच पर राज्य का परचम लहराने को तैयार हैं.

ये भी पढ़ें-

खेलो झारखंड 2025 : राज्य स्तरीय फुटबॉल और क्रिकेट के लिए खुली चयन प्रक्रिया 6 और 12 नवंबर को

खेलो झारखंड स्कूली एथलेटिक्स प्रतियोगिता का भव्य आगाज, 2500 खिलाड़ी दिखाएंगे जोश

खेलो झारखंड के तहत हॉकी और तीरंदाजी प्रतियोगिता में स्कूली बच्चों ने दिखाई प्रतिभा, राज्यभर के विद्यालयों से उमड़े खिलाड़ी

TAGGED:

CRICKET SELECTION HELD IN RANCHI
STATE LEVEL UNDER 19 SCHOOL CRICKET
SCHOOL CRICKET SELECTION
खेलो झारखंड
UNDER 19 SCHOOL CRICKET

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

झारखंड के 25 साल: शिक्षा व्यवस्था में क्या हुआ बदलाव, आगे कैसे होगा सुधार?

झारखंड के 25 साल: धोनी से सलीमा तक, कितनी बदली खेल की तस्वीर

झारखंड में 'लाल' अध्याय के 25 साल, अब हटने को है आतंक का काला साया!

झारखंड के 25 साल: कृषि, डेयरी और फिशरीज के क्षेत्र में राज्य ने की खूब तरक्की, पर बेहतर सिंचाई व्यवस्था की जरूरत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.