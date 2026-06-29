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6 जुलाई से शुरू होगी राज्य स्तरीय अंडर-19 डूंगरपुर शील्ड क्रिकेट प्रतियोगिता

जयपुरः राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन (आरसीए) की एडहॉक कमेटी के तत्वावधान में आगामी घरेलू क्रिकेट सत्र 2026-27 के तहत राज्य स्तरीय अंडर-19 डूंगरपुर शील्ड क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन 6 जुलाई से किया जाएगा. आरसीए एडहॉक कमेटी के संयोजक डॉ. मोहित जसवंत यादव ने बताया कि प्रतियोगिता का आयोजन राज्य के विभिन्न जिला क्रिकेट संघ केंद्रों पर किया जाएगा. सभी मुकाबले भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के नियमों के अनुसार खेले जाएंगे.

उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता के लीग मुकाबले 6 से 13 जुलाई तक जयपुर, उदयपुर, जोधपुर और अजमेर में आयोजित होंगे. इसके बाद क्वार्टर फाइनल मुकाबले 15 जुलाई, सेमीफाइनल 17 जुलाई तथा फाइनल मैच 19 जुलाई को जयपुर में खेला जाएगा. आरसीए ने स्पष्ट किया है कि प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी) प्राप्त करने की अंतिम तिथि 3 जुलाई निर्धारित की गई है. निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी औपचारिकताएं पूरी करने वाले खिलाड़ियों को ही प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी.