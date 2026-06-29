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6 जुलाई से शुरू होगी राज्य स्तरीय अंडर-19 डूंगरपुर शील्ड क्रिकेट प्रतियोगिता

सभी मुकाबले भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के नियमों के अनुसार खेले जाएंगे.

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बैठक में मौजूद पदाधिकारी. (ETV Bharat jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 29, 2026 at 4:29 PM IST

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जयपुरः राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन (आरसीए) की एडहॉक कमेटी के तत्वावधान में आगामी घरेलू क्रिकेट सत्र 2026-27 के तहत राज्य स्तरीय अंडर-19 डूंगरपुर शील्ड क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन 6 जुलाई से किया जाएगा. आरसीए एडहॉक कमेटी के संयोजक डॉ. मोहित जसवंत यादव ने बताया कि प्रतियोगिता का आयोजन राज्य के विभिन्न जिला क्रिकेट संघ केंद्रों पर किया जाएगा. सभी मुकाबले भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के नियमों के अनुसार खेले जाएंगे.

उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता के लीग मुकाबले 6 से 13 जुलाई तक जयपुर, उदयपुर, जोधपुर और अजमेर में आयोजित होंगे. इसके बाद क्वार्टर फाइनल मुकाबले 15 जुलाई, सेमीफाइनल 17 जुलाई तथा फाइनल मैच 19 जुलाई को जयपुर में खेला जाएगा. आरसीए ने स्पष्ट किया है कि प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी) प्राप्त करने की अंतिम तिथि 3 जुलाई निर्धारित की गई है. निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी औपचारिकताएं पूरी करने वाले खिलाड़ियों को ही प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी.

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यह दस्तावेज जरुरीः प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए खिलाड़ियों का जन्म 1 सितंबर 2007 या उसके बाद का होना अनिवार्य है. सभी मैच रेड बॉल से खेले जाएंगे. आरसीए ने सभी जिला क्रिकेट संघों को खिलाड़ियों का ऑनलाइन पंजीकरण समय पर कराने के निर्देश दिए हैं. पंजीकरण के लिए खिलाड़ियों को कम्प्यूटरीकृत जन्म प्रमाण-पत्र, बोनाफाइड प्रमाण-पत्र, पिछले तीन वर्षों की स्कूल या कॉलेज की अंकतालिकाएं तथा पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या पैन कार्ड में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा. आरसीए का कहना है कि प्रदर्शन के आधार पर आगामी बीसीसीआई घरेलू सत्र के लिए संभावित खिलाड़ियों के चयन की प्रक्रिया को भी मजबूती मिलेगी.

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