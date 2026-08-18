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भिवानी में तीन दिवसीय राज्यस्तरीय खेल प्रतियोगिता का आगाज, 2500 से अधिक खिलाड़ी ले रहे हैं हिस्सा

59वीं हरियाणा राज्य स्तरीय विद्यालय क्रीड़ा प्रतियोगिता का विधिवत शुभारंभ ( ETV Bharat )

भिवानीः भीम स्टेडियम भिवानी में 59वीं हरियाणा राज्य स्तरीय विद्यालय क्रीड़ा प्रतियोगिता का विधिवत शुभारंभ हुआ. तीन दिवसीय इस खेल महाकुंभ का उद्घाटन भिवानी-महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से भाजपा सांसद धर्मवीर सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि किया. इस अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी निर्मल दहिया सहित शिक्षा व खेल विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे. प्रतियोगिता के तहत राज्यभर के खिलाड़ी अपनी खेल प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं. 'यहां से बेहतरीन प्रतिभाएं उभरकर सामने आएंगी': भिवानी की जिला शिक्षा अधिकारी निर्मल दहिया ने बताया कि "तीन दिवसीय इस राज्य स्तरीय आयोजन में अंडर-14, अंडर-17 और अंडर-19 तीनों आयु वर्गों में लड़कों की बॉक्सिंग यानी मुक्केबाजी और लड़कियों की एथलेटिक्स स्पर्धाएं आयोजित की जा रही हैं." उन्होंने बताया कि इस प्रतियोगिता में कुल 2590 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें विभिन्न जिलों से 830 बॉक्सर छात्र और 1760 एथलीट छात्राएं शामिल हैं. उन्होंने विश्वास जताया कि यहां से बेहतरीन प्रतिभाएं उभरकर सामने आएंगी और राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का मान बढ़ाएंगी.